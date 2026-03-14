Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, niega haber cometido "irregularidad alguna" tras ser investigado por fraude de subvenciones y falsedad
El presidente de Facpyme y la Cámara de Comercio se declara "a disposición de la Justicia" un día después de su detención por la presunta comisión de delitos en la gestión de los bono comercio
José Gómez
El presidente de Facpyme y de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha negado este sábado haber cometido "irregularidad alguna" en la gestión de los bono comercio. Esta declaración llega tras los hechos ocurridos este viernes, cuando en el marco de una investigación sobre la campaña de bonos comercio, la sede de la Facpyme fue registrada por la Policía Nacional y su presidente fue detenido e imputado por fraude de subvenciones y falsedad documental.
En un comunicado difundido un día después de la actuación policial, Baño asegura que, aunque no conoce el contenido de la causa ni de la acusación por encontrarse el procedimiento bajo secreto, tiene la «certeza» de no haber cometido ninguna irregularidad y, «mucho menos», que esta pueda estar relacionada con «beneficio personal cualquiera».
"A disposición de la Justicia"
El también dirigente cameral ha reiterado que, por indicación de su abogado y ante el desconocimiento de los detalles del procedimiento, no prestó declaración este viernes en sede policial. No obstante, subraya que es «el más interesado» en que la situación se aclare «a la mayor brevedad posible».
En esa misma línea, Baño señala que está «a disposición de la Justicia» para aclarar «con celeridad cuantas dudas puedan surgir», al tiempo que remarca que en estos momentos no puede hacer «nada más».
Actuación policial
La detención del Carlos Baño se produce en el marco de la investigación que desde hace meses lleva la Fiscalía Anticorrupción sobre el programa de los bono comercio impulsados por la Diputación de Alicante y en el que participaron diferentes ayuntamientos de la provincia alicantina.
Además de la detención del presidente de Facpyme, en la sede de la asociación la UDEF incautó este viernes tres cajas de documentos y los ordenadores que había en las oficinas de la primera planta del edificio. Por otra parte, se revisó el trastero que la organización de comerciantes tiene alquilada en un bajo cercano de la calle Arzobispo Loaces.
Comunicado íntegro de Carlos Baño
Carlos Baño, ante los hechos ocurridos en el día de ayer, viernes 13 de marzo, en la sede de Facpyme, de la que es presidente, manifiesta lo siguiente:
- Ayer se registró la sede de Facpyme de la que soy presidente por parte de miembros de la Policía Nacional, parece ser que, por una investigación en curso instada por la fiscalía y declarada secreta, sobre la Campaña de Bonos Comercio.
- Al no conocer el contenido de la causa y de la acusación, y a instancia de mi abogado, no presté declaración en sede policial, pero si quiero dejar claro ante la opinión pública, ya que también represento a la Cámara de Comercio de Alicante:
- Que tengo la certeza de no haber cometido irregularidad alguna y, mucho menos, que ésta tenga que ver con beneficio personal cualquiera.
- Que soy el más interesado en que se aclare esta situación a la mayor brevedad posible.
- Que estoy a disposición de la justicia para que podamos aclarar con celeridad cuantas dudas puedan surgir, sin que, desde ningún punto de vista, pueda hacer nada más en estos momentos.
Finalmente, agradecer el trato recibido en todo momento por los efectivos de la Policía Nacional con los que se ha colaborado con total transparencia, facilitando toda la información requerida.
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