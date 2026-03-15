El GP de Motociclismo de la Comunitat Valenciana se traslada al 29 de noviembre por la guerra de Irán

El conflicto bélico en Oriente Medio ha acabado salpicando también al Gran Premio de Motociclismo de la Comunitat Valenciana. El Gran Premio de Catar de MotoGP, previsto inicialmente para disputarse en abril, ha sido aplazado hasta el 8 de noviembre debido a la situación geopolítica actual de la zona. Algo que afecta también a las últimas pruebas, de Portimao (Portugal) y Valencia, informaron la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y la organización del Mundial. La decisión, según la misma, se ha adoptado "en estrecha colaboración" con el promotor y las autoridades cataríes, "con el objetivo principal de garantizar la seguridad, el bienestar y la máxima calidad del evento para todos los participantes y asistentes".

Así, la prueba valenciana se celebrará los días 27, 28 y 29 de noviembre, una semana después de lo previsto tras la reorganización del calendario de MotoGP. Los aficionados que ya disponen de entradas para el evento no deben realizar ningún trámite adicional para asistir en la nueva fecha, tal como explicaba la Generalitat Valenciana en un comunicado tras confirmarse el cambio. Las localidades serán válidas directamente para las nuevas fechas, incluso si en ellas figura la fecha inicialmente prevista.

Para aquellas personas que no puedan asistir en la nueva fecha, el Circuit Ricardo Tormo habilitará un periodo de solicitud de devolución del importe de las entradas entre el 8 y el 22 de abril. Las solicitudes presentadas dentro de este plazo tendrán garantizada la devolución correspondiente, se incidía en la nota. "Tras una exhaustiva planificación de escenarios y un análisis del calendario, se ha elegido la fecha revisada para garantizar una interrupción mínima en el calendario general de MotoGP. Como resultado, el GP de Portugal en Portimão se celebrará ahora el 22 de noviembre, y la final de temporada en Valencia se trasladará al 29 de noviembre, mientras que el resto de pruebas del Campeonato del Mundo de MotoGP 2026 no se verán afectadas", añade el comunicado.

Con plena coordinación

Carmelo Ezpeleta, director ejecutivo de MotoGP, aseguró que esta modificación "se ha tomado con gran cuidado y en plena coordinación con nuestros socios de Catar y de todo el paddock". "Nuestra prioridad es siempre la seguridad y el bienestar de todas las personas involucradas en MotoGP, así como garantizar que cada Gran Premio se celebre con el mayor nivel posible. También reconocemos la importancia de ofrecer claridad a nuestros aficionados lo antes posible, y los poseedores de entradas tendrán la oportunidad de canjearlas para el próximo evento", señalaba a la agencia Efe.

Ezpeleta, asimismo, agradeció a sus "socios de Portimão y Valencia por su colaboración y flexibilidad, que han ayudado a llevar a cabo una transición fluida al calendario revisado", que les "permitirá mantener la calidad del campeonato y, al mismo tiempo, ofrecer a los aficionados una temporada de carreras excepcional". Abdulrahman bin Abdullatif Al Mannai, presidente de la Federación de Automovilismo y Motociclismo de Catar y del Circuito Internacional de Lusail (LIC), declaró que "respetan y respaldan la decisión del Grupo MotoGP Sport and Entertainment de aplazar el Gran Premio de Catar de MotoGP".

Por su parte, el director general del Circuit Ricardo Tormo, Nicolás Collado, expresaba este domingo la voluntad de "facilitar al máximo la adaptación este cambio en el calendario a la nueva situación" tras conocerse que el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana se celebrará los días 27, 28 y 29 de noviembre, una semana después de lo previsto tras la reorganización del calendario de MotoGP. Collado también ha destacado la importancia de "mantener la última prueba del campeonato en el Circuit" y ha subrayado que el trazado de Cheste "continúa preparado para ofrecer a equipos, pilotos y aficionados un final de temporada a la altura de MotoGP".

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Decisión de reprogramar

Jorge Viegas, presidente de la FIM, apuntó que este organismo "respalda plenamente la decisión de reprogramar el Gran Premio de Catar. Teniendo en cuenta la situación geopolítica actual, la seguridad de nuestros pilotos, equipos, oficiales y aficionados debe ser siempre lo primero. Confiamos en que el calendario actualizado garantice que el evento en Catar pueda celebrarse en las condiciones más seguras y profesionales". El Mundial de MotoGP, que comenzó esta temporada con el Gran Premio de Tailandia el pasado día 1, se reanudará el próximo 22 con el GP de Brasil en el Autódromo Ayrton Senna.