Decepción total en la comisión de una falla valenciana al desplomarse la falla más alta de su historia

El remate central de la falla Camí Nou, una de las tres grandes de Alzira que compiten en la Sección Especial, se ha desplomado a primera hora de esta tarde provocando una tremenda decepción entre los falleros, que habían puesto muchas esperanzas en el monumento de Josué Beitia, el más alto de la historia de la comisión que, con sus 18 metros, sobresalía por encima de los edificios que lo rodean. Era la forma que el artista había encontrado de competir con las otras comisiones de la sección en un emplazamiento muy constreñido. Algunos falleros no podían contener las lágrimas al ver gran parte de la falla destrozada.

Estado en que ha quedado la falla. / Pascual Fandos

El fuerte viento del domingo por la mañana ya había hecho balancear algunas de las piezas del remate e incluso había causado daños en el ala de un hada, que había sido reparada, pero cerca de las 15,30 horas se ha desplomado el remate, partiendo la estructura de algunas de las figuras que lo sustentaban y cayendo sobre el propio monumento.

La decepción era inmensa, como reconocía el propio presidente de la comisión, Jorge Monte, al que han avisado cuando se encontraba en el casal. Monte ha comentado que eran conscientes de que la falla tenía mucho riesgo y ha subrayado que, afortunadamente, no ha habido daños personales. La ubicación de la falla propicia grandes aglomeraciones y el paso por sus dos laterales es muy estrecho, si bien a la hora que se ha producido la caída había poca gente en este lugar. “Nos hubiera gustado quemarla entera”, lamentaba Monte con pesar, mientras algunos miembros de la comisión trataban de asegurar algunas piezas de la parte superior de la falla.

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Tras la caída de la falla se han personado representantes de las otras dos comisiones de la Sección Especial para solidarizarse con los falleros de Camí Nou y también la presidenta de la Junta Local Fallera, Paqui Vallés. La caída se ha producido apenas dos horas y media antes de que comience la entrega de premios, por lo que el jurado ya había visitado todos los monumentos.