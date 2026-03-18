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Un vecino rocía de lejía a varios falleros en València

Muchos de los elementos de su indumentaria tradicional han quedado destrozados

Indumentaria afectada por la lejía.

Indumentaria afectada por la lejía. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Los enfrentamientos entre falleros y no falleros son habituales en unas fiestas que se celebran mayoritariamente en las calles y que se caracterizan por ser especialmente ruidosas. Pero las incidencias son muchas menos. Y una de ellas se ha producido en el barrio del Carmen de València, en la plaza San Jaime, situada muy cerca del retén de la Policía Local de la zona centro.

Según han denunciado los propios afectados en sus redes sociales, un vecino que tiene su piso por encima de un bar de esta plaza arrojó lejía sobre un grupo de falleros que estaban celebrando en ese punto. La lejía les ha destrozado los trajes, desde gorros, hasta pantalones, chalecos y otros elementos del atuendo típico valenciano.

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