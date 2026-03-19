Sanidad identifica 157 centros de Atención Primaria como ambulatorios de riesgo por las agresiones a su personal

El centro auxiliar del barrio de La Coma en Paterna aumentará el número de efectivos del personal de seguridad -pasará de dos a tres integrantes- ante los problemas de inseguridad y las agresiones sucedidas en los últimos meses que desembocaron en el cierre del centro. Esta decisión anunciada por la Conselleria de Sanidad a finales de febrero, después de analizar la situación con el Ayuntamiento de Paterna y la Delegación del Gobierno, es una de las medidas recomendadas por la Generalitat e incluidas en el "Mapa de Riesgo de Agresiones en Atención Primaria" y el "Plan Integral de Prevención de las Agresiones en el Entorno Sanitario" para los centros con nivel de riesgo 3 por agresiones al personal sanitario.

El de La Coma es uno de los 20 centros de Atención Primaria considerados de máximo riesgo (nivel rojo) en este documento, al superar la veintena de agresiones en el periodo 2018-2022 cuando se notificaron 1.741 agresiones y una tasa de 10,24 agresiones por cada 100.000 habitantes. Afectan al 2,6 % del total de 771 ambulatorios. Hay otros 27 -el 3,6 %- en el nivel 2 (riesgo naranja) porque contabilizaron entre 10 y 20 agresiones en ese mismo periodo y 110 adicionales de nivel 1 (amarillo) que registran una tasa por encima de 1, el umbral mínimo por el que un centro es considerado de riesgo. La suma de los tres niveles -solo los dos primeros aparecen en el mapa que se incluye en esta publicación- deja un total de 157 centros de Atención Primaria especialmente vulnerables frente a agresiones al personal sanitario. Uno de cada siete centros -el 13,87 %- de la sanidad pública de la Comunitat Valenciana se incluyen en este mapa y 305, el 39,56 %, han sufrido al menos una agresión en este periodo.

El estudio, elaborado por el Botànic, es la radiografía de un momento fijo, la del periodo 2018-2022. Cuatro años después, el contexto invita a pensar que puede haber cambios sustanciales porque las agresiones -bien verbales, bien físicas- al personal sanitario valenciano se han disparado de forma significativa al pasar de los 615 casos notificados en 2022 a los 1.457 de 2025; la cifra se ha más que duplicado y deja una media de cuatro agresiones diarias según los datos oficiales de la Conselleria de Sanidad. En los últimos tres años, entre 2023 y 2025, se acumulan 4.005 agresiones entre las producidas en Primaria (2.320) y el ámbito hospitalario (1.658); un 23,38 % más que las del periodo 2018-2022, en esos seis años el total se quedó en 3.246. En Primaria el crecimiento es mayor, del 33,25 %. Más casos en la mitad de tiempo.

Una cuestión resaltada constantemente por los sindicatos es la infrarrepresentación de las agresiones en estos datos porque hay muchas más de las notificadas; la mayoría de ellas de corte verbal que no se reportan. Según un estudio difundido recientemente por CCOO, el 80 % del personal sanitario reconoce haber sufrido al menos una agresión durante su vida profesional y casi la mitad de ellos lo sufre una vez al año.

Una revisión en marcha

La Conselleria de Sanidad está trabajando en actualizar el mapa de riesgos con la inclusión de los datos de los últimos años, como trasladan fuentes oficiales del departamento de Marciano Gómez a Levante-EMV. El proceso podría culminarse en "breve", aunque no ofrecen una fecha estimada, porque ya se han recopilado "todos los datos necesarios" y el procedimiento se encuentra en la fase de "tratamiento de los mismos". A tenor del incremento explosivo de las cifras oficiales, cabe esperar que el tablero cambie sustanciosamente o se amplíe el listado de centros. Lo hará seguro no solo por esta tendencia al alza, sino porque en el mapa en vigor no hay datos de los departamentos de Dénia y Manises, cuya reversión se produjo en 2024 y que ahora, con su vuelta a la gestión pública, pasarán a engrosar el recuento general.

El problema, convertido ya en crónico, preocupa a los sindicatos, quienes lo consideran "alarmante", y a la Generalitat Valenciana. El Gobierno autonómico prepara la actualización de la ley de salud del 2014 para endurecer las sanciones administrativas por agredir a los sanitarios. En la actualidad, la vía judicial contempla multas de hasta 60.000 euros. Sin embargo, Conselleria podría dejar fuera una de las principales reivindicaciones de los sanitarios: contar con un identificador numérico personal e intransferible, similar al de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, que les permita permanecer en el anonimato en caso de denunciar al agresor. Ángel San José, médico de familia en Pinedo, explicaba a este periódico hace unos días, que "cuando interpones una denuncia, en ella aparece tu nombre y apellido, así como la dirección donde vives con tu familia y esa información la tiene el agresor".

¿Qué dice Sanidad al respecto? "En temas tan sensibles, nos basamos en el marco jurídico experto -, explicó el conseller Marciano Gómez, hace una semana a la pregunta de este medio al respecto-. Estamos asesorándonos con los equipos jurídicos porque hay que tener en cuenta que el personal sanitario es autoridad pública y tomaremos las medidas que sean necesarias para intentar de resolver este problema".

Se desconoce si el mapa actualizado en el que trabaja Sanidad incluirá medidas adicionales para cada uno de los tres niveles de riesgo. En el existente se incluyen una serie de recomendaciones de "carácter general", lo que no impide que se implementen otras extraordinarias. La principal es reforzar la seguridad en los centros de nivel 3, pero también se aconseja revisar las evaluaciones de agresiones y medidas preventivas, así como reformar las actividades formativas e informativas. Estas dos últimas recomendaciones son también para los de nivel de riesgo 2. Para los de nivel 1, con menos de 10 agresiones en seis años, no se contemplan medidas al considerar que el asunto puede ser más anecdótico que crónico.

Torrent y La Coma, en cabeza

El centro de salud con más agresiones en números absolutos es el de Torrent, perteneciente al departamento del Hospital General de València, con 61 casos reportados entre los años 2018 y 2022; la diferencia es de 20 incidentes respecto al segundo con mayor incidencia, el de Campanar con 41; este se engloba en el departamento de La Fe. Sin embargo, si se tiene en cuenta la cantidad de casos en términos poblacionales, es el centro auxiliar de La Coma en Paterna, adherido al Arnau de Vilanova-Llíra, el que se sitúa en primera posición con una tasa de 86,80 agresiones por cada 100.000 habitantes. Le sigue de cerca el ambulatorio de Benicarló del departamento de Vinarós con una tasa de 84,67. Según el estudio, hasta 10 departamentos de salud tienen al menos un centro con el máximo nivel de riesgo, pero destacan el General de València, el Arnau de Vilanova-Llíria y el de Vinarós, con tres centros en este estadio de peligro.

El listado de centros con nivel de riesgo 3 son el Cs de Torrent, el CS de Campanar, el CS Burjassot I, el CSI Benicarló, el CS Elx Altabix, el CS Peníscola, el CSI Xirivella, el CS Almassora, el CSI Alzira II, el CS Serreria I de València, el CSI Novelda, el CS Massamagrell, el CS Salvador Allende de València, el CS Vinarós, el CA de la Coma en Paterna, el CS Paterna, el CS Torrent II, el CS L'Alcúdia, el CS Juan XXIII de Alicante y el CS Elda Marina Española.

Si se observa el grupo de ambulatorios de riesgo 2, se detecta un cambio claro: es el Clínico de València el departamento con mayor número de centros con un total de cinco. Son el CS Salvador Pau, el CS Serreria II, el CS Foios, el CS Museros y el CS Alfahuir. El General de València vuelve a colarse en el podio con tres -el CS Picassent, el CS Guillem de Castro y el CS Virgen Fuensanta-, así como el departamento de Elda con el CS Villena II, el CS Petrer I y el CS Petrer II. En este grupo, se incluyen también el CS Borriana, CS Alfafar-Parque Alcosa, el CS Algemesí, el CS Cabo Huertas en Alicante, el CS Alfafar, el CS Nules, el CS Carcaixent, el CS L'Eliana, el CS Catarroja, el CS Gandia Beniopa, el CS Alicante de la calle Gerona, el CS Los Ángeles de Alicante, el CS Elx San Fermín, el CSI Llíria, el CS Alcasser y el CS de Xàtiva.

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Gráfico de agresiones por departamentos de salud en la Comunitat Valenciana entre 2018 y 2022. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Por departamentos de salud, el General de València acumula un total de 184 agresiones en esos seis años; es donde más hubo seguido por el Clínico con 181 y el Arnau Vilanova (162). Entre los tres con mayor tasa, repite el Clínico con 15,92 agresiones por cada 100.000 habitantes, aunque el mayor dato se registra en el departamento de Vinarós con 25,47 %. El podio de los tres con mayor tasa lo completa Elda con 14,75.