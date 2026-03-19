Castelló, entre las ciudades españolas con más consumo de cocaína

Castelló y València están entre las ciudades españolas donde más cocaína se consume o, al menos, donde más se detecta en aguas residuales. Es uno de los resultados principales del estudio comunitario ‘Wastewater analysis and drugs — a European multi-city study’, una macroinvestigación llevada a cabo por la European Union Drugs Agency sobre los estupefacientes en los países europeos.

El informe arroja luz sobre cómo y dónde se da el consumo de drogas en el continente a través de los datos recogidos en aguas residuales en 130 ciudades de 28 países europeos. No hay datos de todas las ciudades españolas: en el año 2025 se han medido en Barcelona, Castelló, Granada, Lleida, Santiago y València.

Gráfico que muestra los residuos de cocaína en aguas residuales en ciudades españolas. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

En Castelló, más cocaína que en València

De entre las ciudades españolas, la que encabeza el ranking es Lleida, con 1.405 miligramos por cada 1.000 personas y día. De hecho, la ciudad catalana entra en el top mundial: es la tercera, solo por detrás de Middlesbrough y Bristol. Granada está en el puesto número 5, Santiago en el 11 y Barcelona en el 14. En cambio, ninguna de las dos ciudades valencianas analizadas alcanza esas cantidades, ni entra en la clasificación de las 20 con más residuos de estupefacientes.

Las mediciones en Castelló arrojan un resultado de 661,95 miligramos de cocaína por cada 1.000 personas y día, menos de la mitad de los registros de Lleida. En cuanto a València, se han detectado 407 miligramos de cocaína por cada 1.000 personas y día, 1.000 menos que en la ciudad catalana.

Metanfetamina y ketamina

Pero no es la única droga cuya presencia analiza el estudio europeo. En València, también se han hallado rastros en las aguas residuales valencianas de metanfetamina y de ketamina. De la primera, en muchísimo menor proporción que en Barcelona, la ciudad española que encabeza el ránking con 72,48 miligramos de cocaína por cada 1.000 personas y día. En la capital de la Comunitat, los datos ascienden a 3,48 miligramos, menos del 5% de los registros barceloneses. Aun con esa distancia en cifras, es la segunda de las ciudades del Estado con mayor presencia de esta droga.

En cuanto a la ketamina, en València, la tercera ciudad de las seis españolas analizadas con más residuo de esta sustancia, se detectaron en 2025 28,23 miligramos por cada millar de personas y día. Le sigue Castelló, con 15,47 miligramos.

De consumo de cannabis, en cambio, no hay datos de la ciudad de València, pero sí de Castelló y de tres ciudades más. Del conjunto de cuatro, la capital de la Plana es la tercera en cantidad de residuo, por detrás de Barcelona y Santiago. Se han detectado 47,15 miligramos por cada 1.000 personas y día.

Gráfico que muestra los residuos de ketamina en aguas residuales en ciudades españolas. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Picos los lunes en Castelló y los viernes en València

La droga parece estar ligada al contexto del fin de semana, con los días libres, el ocio y la fiesta para los valencianos. Pero no para los castellonenses: su día de pico de consumo de casi todas las sustancias analizadas es el lunes, coincidiendo con el inicio de la jornada laboral.

En concreto, en las aguas residuales de València ciudad se detectan los viernes mayores cantidades de cocaína (seguidos por los domingos y con menor consumo los jueves) y ketamina (seguidos por los sábados y con menor consumo también los jueves). Pero el patrón de consumo de la metanfetamina en València se adelanta al jueves y parece distribuirse de forma menos ligada al ocio nocturno.

Pero el lunes es el día más duro en Castelló, a juzgar por los hábitos de consumo que refleja el estudio. Cocaína, MDMA y ketamina se disparan al inicio de la semana, mientras que solo el cannabis tiene un pico de consumo los miércoles.

La ketamina, disparada en Castelló

En la capital de la Plana, la tendencia de los últimos años en todos los tipos de drogas analizados es ascendente, pero en el último año del que hay datos, 2025, todas decaen a excepción de la ketamina, cuyo rastro se ha multiplicado por 15 desde 2022. En Castelló, la cocaína se ha triplicado en aguas residuales en los últimos 15 años, mientras que el cannabis ha bajado a la mitad respecto a 2011, cuando se alcanzó el pico, aunque lleva los últimos años en una relativa estabilidad. El MDMA alcanzó un pico en 2024 y se desplomó en 2025.

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En cuatro a València, no hay datos de años anteriores.