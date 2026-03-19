Seis niños heridos en la 'cremà' de una falla infantil en Alberic al salir contra el público los fuegos artificiales

La “nit de la cremà” ha arrancado en Alberic con un susto monumental.

Los integrantes de la Comissió Local Fallera se disponían a quemar su falla infantil cuando la caja de fuegos artificiales que se suele disparar como preámbulo al encendido de la traca aparentemente se ha partido -una hipótesis inicial apunta a que pudiera estar defectuosa- y los artificios pirotécnicos han salido contra público concentrado para presenciar la “cremà” y, en concreto, contra un grupo de niños de edades diversas. Fuentes consultadas confirman que el incidente ha dejado media docena de heridos por quemaduras, todos menores, y en principio, de carácter leve. Los niños han sido conducidos con rapidez al centro de salud para fueran atendidos y uno de ellos ha sido evacuado al Hospital la Fe de Valencia, por precaución, según apuntan las mismas fuentes.