El nuevo azul de la Generalitat Valenciana tiñe la tarjeta SIP

El cambio del color corporativo de la Generalitat Valenciana afecta también a la salud pública. En concreto, a la tarjeta que se requiere para cualquier trámite vinculado con el sistema sanitario valenciano, la que se ha de mostrar en los centros de salud, en los hospitales o incluso en la app para poder operar. Porque la implantación del azul como nueva tonalidad oficial de la Administración autonómica, complementando (y relegando) al rojo, ha teñido también el SIP (Sistema de Información Poblacional), el documento que acredita a los usuarios de la sanidad pública valenciana.

Así se ve en las nuevas tarjetas emitidas, tal y como ha comprobado este periódico. La estructura continúa siendo la misma: una franja superior con el logo de la Generalitat Valenciana y el título de 'Sistema Nacional de Salud de España' y 'Tarjeta sanitaria' y por debajo, los datos personales. Pero el color cambia. Así, en los últimos años, desde 2015, la parte de encima era roja, igual que los antetítulos sobre DNI, Caducidad o Emisión de abajo que se posan sobre un fondo plateado; mientras que las que ya se erigen como las nuevas tienen la franja azul, color que se repite en los antetítulos de abajo donde el fondo es blanco.

El cambio cromático en la tarjeta supone llevar a la práctica la instrucción de la Dirección General de Promoción Institucional para remodelar el manual de identidad corporativo. Según la propia orden, firmada a finales de 2025, "la modificación principal reside en la incorporación del color Azul Pantone 293C en el logo de la Generalitat Valenciana y en todos sus soportes y aplicaciones, debiendo primar este color en el uso de los logos y aplicaciones que se utilicen o se lleven a cabo en lo sucesivo por todos los centros directivos, organismos, entidades etc… que formen de alguna forma parte de la Generalitat Valenciana".

Este Azul Pantone 293C, que levanta suspicacias porque es también el color del logo del PP, entra ahora como una alternativa al Rojo Pantone 186C. Este ha sido el oficial desde el inicio del autogobierno, hace más de 40 años, que se mantiene como color corporativo, pero quedando en segundo plano. De este tono se emitían en los últimos años las tarjetas SIP sustituyendo, a su vez, a las que se imprimían previamente, y que además de contar con una reordenación de algunos elementos, se caracterizaban por su color azul turquesa en la franja superior, el fondo blanco y los antetítulos en rojo.

Pero los cambios cromáticos no han sido las únicas modificaciones que han vivido estos documentos en la última década y media. De hecho, el nuevo diseño de la tarjeta recupera el logo de la Generalitat (el blasonado medieval de Pere el Cerimoniós con el drac alat en lo alto sobre la corona real) de azul sobre el fondo blanco de la parte inferior, elemento que no estaba en la roja-plateada de los años del Botànic. No obstante, el logotipo no es el mismo sino que el actual es el simplificado de 2018 por el 600 aniversario de la institución, un cambio que también se nota en la parte superior incluso en las tarjetas de la franja roja que se imprimieron a partir de ese año.

También en el Metro

La tarjeta SIP no es, sin embargo, la única que han mudado el color de su piel. También le ha ocurrido en los mismos términos a la tarjeta SUMA de transporte de la Autoritat de Transport Metropolità de València, dependiente de la Generalitat. Así, en una de las nuevas a las que ha tenido acceso este periódico, el azul es el color predominante sustituyendo al rojo mientras que en los laterales las tres franjas mantienen el verde y el amarillo y donde antes había rojo o azul como tono secundario se intercambia con el principal. Además, se añade la mención al lema 'Ací.Ara' y el 'Pla Recuperem València', con una senyera dibujada en blanco.

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Estas tarjetas son solo dos elementos que se están cambiando con el nuevo color corporativo. En ambos casos no tendría por qué conllevar un coste extra puesto que ni el SIP ni la SUMA tienen una expiración en sí, sino que se aprovecha las nuevas que se han de emitir para sustituir a las extraviadas o dañadas para incorporar el nuevo modelo. Sin embargo, sí que se han sustituido carteles en los atriles como el que acompaña la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, también ha habido variaciones en las redes sociales y la página web así como debería modificarse la serigrafía en edificios, uniformes y coches oficiales.