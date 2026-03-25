El exdirector técnico de la presa de Buseo declara que "la competencia de evacuar a la población desde las 20 horas era de Protección Civil" de la Generalitat

El exdirector técnico de la presa de Buseo, Pedro J. Rivas, ingeniero de caminos y empleado de la consultora Typsa, responsable del mantenimiento de la presa, ha declarado hoy en la causa de la dana que el nivel 2 del embalse decretado el día de la dana a última hora de la noche obligaba a Emergencias de la Generalitat a desalojar a la población aguas abajo de la presa.

La presa de Buseo se acabó de construir en 1915 en el término municipal de Chera entre los ríos Reatillo y Sot, afluentes del Turia. El día de la dana el nivel del agua superó en dos metros y medio el muro de contención ubicado a una cota de 458,70 metros sobre el nivel del mar. Buseo es un embalse competencia de la Generalitat que tiene uso recreativo. Un informe de la Generalitat aportado a la causa de la dana refleja que en el entorno del embalse se recogieron desde las 6 de la mañana del 29 a la misma hora del 30 de octubre un total de 424,4 litros por metro cuadrado (l/m2) en la ubicación de la presa. De este total, «cayeron casi 100 mm entre las 7 y las 10 de la mañana y la lluvia arreció especialmente entre las 18 y las 22 horas, periodo en el que se registraron 241 mm de los 424 totales».

El desbordamiento de la presa de Buseo fue la causa directa de dos de los 230 fallecidos el fatídico 29 de octubre: un padre y su hijo pequeño fallecieron en el municipio de Sot de Chera, según relató a la magistrada la mujer y madre de los dos fallecidos, al inicio de la instrucción.

El testigo que ha declarado hoy, por videconferencia ya que vive en Zaragoza, siguió la emergencia inicialmente desde la capital maña. "El día fue tranquilo hasta las 16 o las 17 horas" del 29 de octubre cuando, ha relatado, "empezó a subir el caudal de entrada en la presa y empezó a llover", según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de su declaración.

Buseo, ha explicado, es una presa muy pequeña, no de laminación. Y fueron conscientes de que el embalse se había desbordado entre las 21.30 y las 22 horas del 29 de octubre. Justo a esa hora es cuando se produjo el desbordamiento de la presa que causó la muerte de un padre y su hijo. Dos fallecimientos que la jueza de la dana sitúa en un auto alrededor de las 23 horas en Sot de Chera y sin que mediara aviso alguno de la Generalitat a la población.

Durante todo el episodio el ingeniero ha explicado que pudieron seguir la evolución de las lluvias y del caudal a través del sensor del SAIH (Sistema automático de información hidrológica), pero el sensor de la presa del SAIH lo inutilizó el agua al desbordarse la presa porque "estaba en lugar de coronación". Según el testigo Pedro J. Rivas, tanto "el Centro de Coordinación de Emergencias como la Confederación Hidrográfica del Júcar tenían los mismos que nosotros". También ha admitido tener un chat de mensajería con los responsables de la Conselleria de Agua, dirigida por Miguel Barrachina, que se ha comprometido a aportar a la causa. En este grupo de mensajería el testigo no recordaba que se hablara del desbordamiento de la presa.

El técnico si ha confirmado que el escenario 2 de la presa significa que hay que desalojar a la gente aguas abajo, ubicada en zona inundable, Y el escenario 3 supone rotura inminente de la presa, por lo que apenas se da un margen de veinte minutos para que la inundación afecte a la población de Sot de Chera. El nivel 2 se decretaría "entre las 22.30 y las 0.00 horas del 29 de octubre". Y el nivel 3 se comunicó a través de un correo remitido a Emergencias.

Noticias relacionadas

Sí ha aclarado que "la competencia de evacuar a la población desde las 20 horas era de Protección Civil".