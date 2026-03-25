Cinco realidades que acercan la inteligencia artificial a empresas y ciudadanos

La cuarta edición del Foro Alia ha servido para comprobar en directo cómo la aplicación de la inteligencia artificial llega a esferas muy concretas y aplicativas para los usuarios, las administraciones y las empresas. La convocatoria, organizada por el Centro de Inteligencia de Datos de Alicante (Cenid) y que se ha celebrado en el Club Información, ha generado un nuevo escaparate para que los desarrolladores expongan casos reales en los que la iniciativa tecnológica trabaja para solucionar problemas cotidianos.

La jornada, impulsada por LynxView con la colaboración de la CEV y Prensa Ibérica, se consolida como foro para compartir ideas y, sobre todo, generar sinergias en este campo. El presidente de la Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural y secretario general de Cenid, Rafa Muñoz, ha subrayado el papel de la inteligencia artificial como una herramienta «integradora que ha irrumpido de lleno en el tejido empresarial y de forma muy directa en todo el conjunto de la sociedad».

Ante el público, Muñoz ha destacado que «Alia no es solo un conjunto de modelos de lenguaje, sino que es una estrategia de país. Se trata de una infraestructura pública de IA, tanto en castellano como en sus lenguas oficiales, concebida para ofrecer recursos en abiertos, transparentes que favorezcan la investigación, el desarrollo industrial y el despliegue de soluciones y a desde una lógica del servicio público, acceso universal y gobernanza tecnológica».

Intercambio

Con un enfoque eminentemente práctico, el foro al que también ha asistido el director del centro Manuel Palomar, ha transformado el escenario en una sucesión de demostraciones y aplicaciones de cinco iniciativas que se aplican en campos diversos como la relación entre la administración y los ciudadanos o empresas, también en la contabilidad, el turismo o la ingeniería.

Junto con las presentaciones, una de las partes más destacadas del foro es el espacio de intercambio de opiniones y consultas que se genera a posteriori. Los interlocutores, así como parte del equipo de Cenid, ha atendido a las consultas de los asistentes. De esta manera, se ha podido comprobar cómo la puesta en marcha de las acciones reservan una gran flexibilidad para adaptarse a clientes o entidades públicas, además de la escalabilidad que presentan.

Cuestiones como la accesibilidad a todo tipo de información pública y privada sin importar el idioma o la facilidad para convertir un correo con documentos adjuntos en una solicitud formal evidencian que la inteligencia artificial automatiza y clasifica rápidamente documentación.

Otro rasgo común en esta edición es que el punto de partida es la resolución de problemas cotidianos ya sean de carácter generalista o de nicho como han sido los casos de planificación turística o ingeniería industrial.

Por último, Rafa Muñoz, ha querido poner el foco en otras dos cuestiones. Por un lado, la importancia de que el foro tenga un acento local. «Que este encuentro tenga lugar en Alicante nos recuerda que la innovación no se construye solo con grandes estrategias, sino también desde el territorio, desde los equipos que trabajan cerca de las instituciones y de las empresas».

Noticias relacionadas

También ha incidido en la « importancia de desarrollar modelos propios. En un momento en el que gran parte de la IA está centrada en modelos desarrollados fuera de nuestro entorno, disponer de Salamandra o Aitana tiene un valor estratégico evidente».

Inclusión

IncLENIA salva las barreras idiomáticas y facilita el acceso a la información de cualquier web «Ocho de cada diez personas no tienen acceso a información de las administraciones en su idioma en España». Con esta afirmación, el investigador del Cenid Yoan Gutiérrez, ha mostrado como IncLENIA es una herramienta útil y sencilla que puede salvar las barreras idiomáticas en el país. Bajo el paraguas del centro alicantino y de Barcelona Supercomputing Center, han desarrollado un «plugin» que se instala con una simple descarga y que automáticamente traduce a cualquiera de las lenguas cooficiales que hay en España (catalán, gallego, euskera y valenciano). Su diseño se ha previsto que abarque otros idiomas, si bien se ha contrastado la calidad en estos primeros. El «plugin web» incorpora también la opción de audio lo que implica una accesibilidad más completa. En directo, se ha visto cómo el usuario puede elegir el idioma y se aplica en cualquier portal web oficial o privado.

Turismo

PlanTurIA, una plataforma capaz de generar planes estratégicos completos y actualizarlos La empresa Your Name It ha unido su experiencia en el campo de la planificación turística con el modelo abierto Aitana creado por Cenid. A partir de la unión de ambos, el nuevo proyecto de Mariano Torres y Pere Lloret ha creado una plataforma web en la que las administraciones, preferentemente locales, y consultores del sector pueden crear planes estratégicos en poco más de 15 minutos. Un recorrido que es, en todo momento, guiado permite que los técnicos o especialistas introduzcan sus estadísticas, documentos de referencia y objetivos. A partir de ahí, reciben un documento ordenado, uniformado y que servirá de guía para un plan básico que puede crecer, mejorar e incluso actualizarse fácilmente. Para comprobarlo, solo hay que registrarse y el usuario conserva la privacidad de sus datos que se ajustan a los que la normativa española reclama a los destinos.

Facturación

SIGFA, un aliado para los departamentos de contabilidad y para generar valor en la empresa Una imagen como la de una factura con más de 20 apuntes contables. Con esta descripción, Alberto Aliaga y Pablo Barrachina, de la empresa Sumamoos, contaron el proyecto de SIGFA, la plataforma inteligente para la gestión de facturas que procesa de manera automática documentos de los diferentes proveedores. Su valor reside en que la capa de IA extrae los datos clave y clasifica cada línea en su cuenta contable. En la demostración se pudo ver cómo mediante la supervisión se puede reclasificar y revisar el contenido, pero ahorra todo el trabajo manual de entrada de apuntes. También han resaltado cómo esa información «extra» da a la empresa un mayor control sobre su inventario o relación con el proveedor y permite que el personal del departamento se pueda redirigir a tareas de mayor valor o análisis. El objetivo: facilitar el crecimiento de la empresa.

Seguridad

RAG REBT se convierte en un «asistente fiable» para los ingenieros eléctricos de baja tensión El punto de partida es la complejidad normativa que sufren los ingenieros que trabajan en el campo de la baja tensión. El asistente virtual es una iniciativa creada por Difusión Lab para el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI). Permite interactuar mediante conversación natural, soportando consultas complejas de forma ágil y eficiente para ingenieros industriales. Su desarrollador, Manuel Silvestre, ha expuesto sus principales características como el hecho de que sea un espacio «confiable» porque solo bebe de la documentación oficial que se le facilita y no hay riesgo de coger de Internet. Por otra parte, ha subrayado la trazabilidad que presenta para trabajar y la seguridad empresarial (confidencialidad de uso). Además, la arquitectura es sencilla y los documentos se indexan lo que da como resultado informes y un mayor control en cada gestión.

Tramitación