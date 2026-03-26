Los profesores no descartan una huelga indefinida después de “reuniones improductivas y sin soluciones”

Se ha abierto la negociación pero, de momento, sin avances, más allá de una nueva cita en el calendario. La Mesa Sectorial de Educación, reunida este jueves para comenzar a negociar, en teoría, la mejora de las condiciones laborales del profesorado que reclama la plataforma reivindicativa integrada por los sindicatos STEPV, CCOO, UGT y CSIF se ha dado cita pero la parte laboral denuncia un bloqueo en la negociación nada más comenzar. La Conselleria hizo público esta misma semana un “decálogo” con sus condiciones para la negociación, y los sindicatos denuncian que es lo único que han llevado a la mesa de negociación. Eso y una nueva fecha de reunión: el 16 de abril. Denuncian bloqueo, mantienen, de momento, la convocatoria de huelga del 31 de marzo y algunos de ellos no descartan la posibilidad de una huelga indefinida. En caso de que finalmente se llegue a ese punto, sería en el mes de mayo.

En la propuesta de la Conselleria se toca el tema salarial: el Consell considera que cualquier propuesta en ese sentido debe tener en cuenta que el aumento de retribuciones promovido por el Estado también lo pagará la Generalitat. Es decir, que debe contarse ya de facto como incremento salarial sufragado por la Conselleria. Y ese extremo es el que más rechazo ha generado entre los sindicatos. Pero aseguran que ni siquiera se ha llegado a hablar de ello en la reunión.

Por eso, el STEPV anima al profesorado a secundar masivamente la huelga. “Después de seis meses solicitando la negociación, la Conselleria ha sido incapaz de presentar una sola propuesta sobre la plataforma reivindicativa”, lamentan desde el sindicato. Lo único que se les ha comunicado, afean, es que se dilata todavía más el inicio real de la negociación.

Incluso cuando comiencen, dicen desde el STEPV, lo harán “con una mesa simplemente para pactar un calendario, sin ninguna concreción más”. Consideran indudable que la huelga del 31 de marzo continúa en pie.

“Un muro burocrático”

Desde UGT hablan de “decepción y profundo malestar” tras la celebración de la mesa sectorial presidida por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy. “La postura de la administración ha sido de una opacidad absoluta y una falta de voluntad política que cierra las puertas a cualquier entendimiento inmediato”, dicen.

Aunque el tira y afloja para, primero de todo, poder sentarse a negociar, dura varios meses ya. En concreto, seis, lamentan desde UGT. Y este jueves, dicen, se han encontrado con un “muro burocrático”: la propuesta única por parte de Educación de una nueva convocatoria para el próximo 16 de abril “con una simple propuesta de calendario de temas”. Desde UGT se niegan “rotundamente” a seguir aceptando “reuniones vacías de contenido y de compromisos presupuestarios reales”. “Se mantiene con toda su fuerza la convocatoria de huelga para el próximo 31 de marzo”, indican.

En el mismo sentido, Xelo Valls, secretaria general de CCOOPV Educació ha destacado que “no había ninguna propuesta concreta”. Sobre la propuesta de ofrecer un calendario en abril, ha reprochado: “ya nos dijeron en febrero que sería la reunión de hoy y la reunión de hoy no ha tenido esa concreción”. Cree que es una “medida dilatoria y disuasoria para tener una fotografía y que parezca que hay una negociación”.

Por su parte, desde CSIF explican que han intentado trasladar su propuesta de incremento salarial de 300 euros al mes, pero se han encontrado con “continuas dilaciones” de Educación. También ven “inadmisible”, y una “falta de respeto” al colectivo docente de la Comunitat Valenciana que Conselleria haya planteado circunscribir la aplicación de medidas retributivas a una mejora de la financiación autonómica. Insisten a la Administración para que la próxima reunión no se haga el 16 de abril, como había propuesto, sino que se adelante. El CSIF ha pedido, además, que se graben todas las reuniones de Mesa Sectorial, “al igual que se hace con los plenos municipales en la mayoría de ayuntamientos”, para garantizar “la máxima transparencia”.

Como “gesto de buena voluntad negociadora”, y a pesar de las “reuniones improductivas y sin soluciones”, dicen que si las medidas que propone la Generalitat son “razonables”, se replantearía secundar la huelga del 31 de marzo. También ANPE, que no está entre los convocantes de la huelga, se muestra molesto y asegura que no va a permitir que la negociación se dilate más en el tiempo. "ANPE exige que el calendario hoy anunciado por la Conselleria para la reunión del día 16 recoja la subida salarial, tal y como se ha comprometido", indican desde el sindicato.

Conselleria dice que hay “voluntad de acuerdo”

Otra lectura diferente del encuentro hacen desde la Conselleria, que cree que la reunión “marca el inicio de un proceso de negociación”. Arrancan, aseguran, con “voluntad de acuerdo”, pero también “desde la necesidad de dar respuesta a los retos actuales del sistema educativo valenciano”. El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha insistido en la necesidad “de abordar la negociación desde una posición de cesión por ambas partes, teniendo en cuenta la compleja realidad que atraviesa el sistema educativo de la Comunitat Valenciana, marcada por el crecimiento sostenido del alumnado, el incremento de recursos necesarios y las limitaciones derivadas de la infrafinanciación autonómica”.

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Destacan desde el departamento de Ortí que han trasladado a los representantes sindicales un documento base para la negociación “que recoge los principios de sostenibilidad, planificación y progresividad de las mejoras, y ha planteado el inicio de un proceso ordenado de trabajo que permita avanzar en acuerdos realistas y viables”. Dicen además que el calendario de trabajo que enviarán la semana que viene desean que sirva de marco general para la negociación y que incluirá cuestiones como las ratios actuales, la demanda real de escolarización, el incremento de las bajas y la progresividad de las mejoras retributivas.