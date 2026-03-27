La huelga de médicos acumula 200.000 citas pospuestas desde diciembre en la sanidad valenciana

La sanidad pública valenciana se ha visto obligada a suspender o posponer casi 200.000 citas médicas por las huelgas médicas desde diciembre. Ha habido 14 días de paro desde entonces, por lo que el impacto medio es de 14.285 citas por jornada. El dato podría ser mayor porque la última convocatoria coincidió con las fallas y la Magdalena, entre el 16 y el 20 de marzo, motivo por el cual el seguimiento fue ínfimo en las provincias de Castellón y Alicante. Por procedimientos médicos, se han cancelado 3.059 cirugías, 83.117 citas en consultas externas, 22.373 en técnicas y, casi la mitad, 98.696 en Atención Primaria.

La información la ha ofrecido el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a su entrada al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Sanidad (CISNS), en una reunión en la que los consejeros de todas las autonomías abordarán la huelga con la ministra Mónica García. El pleno debatirá este punto después de que las comunidades autónomas hayan forzado su inclusión en el orden del día; en principio no estaba. Según el representante del Consell, la huelga indefinida de médicos "es el mayor problema que tiene la sanidad pública española" en la actualidad y, por eso, los consejeros -entre ellos Gómez- no entendían que "lamentablemente, no se hubiera incluido" porque está generando "un trastorno directo a centenares, millares o, incluso, millones de españoles". "Y es responsabilidad directa de la ministra", ha insistido el valenciano.

Nuevo paro en abril

Los médicos volverán a parar a finales de abril, entre los días 27 y 30; han dejado fuera de la convocatoria el 1 de mayo, al ser festivo. Será la tercera semana de huelga indefinida desde febrero y la cuarta si se incluye la aislada de diciembre, también de cuatro días, que no formaba parte de este paro indefinido. La idea del comité de huelga, del que CESM es el principal impulsor, es realizar una semana de huelga hasta el mes de junio. Ayer se supo que el comité de huelga y el Ministerio han reabierto las negociaciones con un "clima de diálogo", según los primeros, pero por el momento se mantiene la convocatoria de finales de abril.

Ante esta situación y, cuando queda más de un mes, Gómez ha pedido a García "buscar soluciones antes del 27 de abril" y "diálogo". El valenciano ve incomprensible que el Ejecutivo haya firmado un Estatuto Marco sin los médicos y ha defendido -es facultativo de profesión- que los médicos tienen otros problemas y merecen, por tanto, otras situaciones diferentes a la del resto de categorías profesionales. Y que eso depende del Ministerio. A nadie se le escapa que él mismo tiene en pie de guerra también a todo el sector sanitario, incluso a CESM y CSIF, por su falta de diálogo a la hora de negociar cambios en la sanidad valenciana y el incumplimiento en la implantación de las 35 horas.

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"Pedimos soluciones a corto plazo -, ha insistido-. Depende de la ministra subir al nivel 9 la categoría de los médicos o hacer mesa. Son cosas que debe hacer ella". Sin embargo, Gómez sí que ha reclamado una cosa: si alguno de los acuerdos de la ministra con los facultativos genera un impacto económico, el Ejecutivo deberá habilitar "una financiación para que las comunidades autónomas lo puedan asumir".