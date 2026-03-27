Llorca pone deberes a Arcadi España y confía en que "no sufra la metamorfosis de aplicar las políticas sanchistas"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha puesto deberes al nuevo ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, a quien ha exigido que atienda las peticiones de la Comunitat Valenciana y que ponga solución a “la discriminación y los agravios” que el Gobierno central “está cometiendo desde hace mucho tiempo con nuestra tierra”, en especial en materia de financiación autonómica.

El jefe del Consell, antes de su visita al Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig, ha felicitado a España por su nombramiento y ha destacado su carácter “dialogante y con ganas de llegar a acuerdos”, atributos que ha dicho compartir con el nuevo titular de Hacienda. "Tenemos un carácter muy parecido, perfiles dialogantes siempre con ganas de llegar a acuerdos", ha remarcado.

Llorca, sin embargo, ha señalado que espera que ese perfil no cambie al llegar a Moncloa. "No sé qué pasa, pero cada vez que se nombra a un socialista en la cúpula del Gobierno de Sánchez, sufre una especie de metamorfosis y cambian y aceptan las políticas sanchistas, que para la C. Valenciana han sido malas y discriminatorias (...) a ver si conseguimos que sea el primer socialista valenciano que no sufre la metamorfosis de aplicar políticas de Sánchez contra la C. Valenciana".

Por ello, le ha instado a solucionar los problemas de la autonomía, como "la infrafinanciación a la que la somete el Ejecutivo central" o la falta del Fondo Transitorio de Nivelación “que tanto necesitamos” hasta que culmine la reforma.

En este sentido, ha señalado que el ministro es consciente de que la Comunitat Valenciana y, en especial la provincia de Alicante, “es de las zonas donde menos invierte el Estado” y ha lamentado que incluso en el borrador de la reforma de financiación autonómica presentado por el Gobierno, “se dejaba otra vez a la Comunitat Valenciana fuera de la media nacional”.

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Pérez Llorca ha criticado las políticas del Gobierno central, que han sido “malas y discriminatorias” con la Comunitat Valenciana y, en este sentido, ha indicado que desde el Gobierno central “nos dejaron sin ayudas económicas de la dana y solo nos dejaron endeudarnos”.