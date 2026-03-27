Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agenda del fin de semanaLa hostelería se reinventaHipótesis del accidente mortalNuevo ministro de HaciendaDesalojo edificioEspaña-SerbiaEscala a Castelló
instagramlinkedin

Llorca pone deberes a Arcadi España y confía en que "no sufra la metamorfosis de aplicar las políticas sanchistas"

El president exige al nuevo ministro de Hacienda resolver la infrafinanciación, impulsar el fondo de nivelación y elevar las inversiones del Estado en Alicante

Pérez Llorca, este

Pérez Llorca, este / Rober Solsona / Europa Press

Mateo L. Belarte

València

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha puesto deberes al nuevo ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, a quien ha exigido que atienda las peticiones de la Comunitat Valenciana y que ponga solución a “la discriminación y los agravios” que el Gobierno central “está cometiendo desde hace mucho tiempo con nuestra tierra”, en especial en materia de financiación autonómica.

El jefe del Consell, antes de su visita al Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig, ha felicitado a España por su nombramiento y ha destacado su carácter “dialogante y con ganas de llegar a acuerdos”, atributos que ha dicho compartir con el nuevo titular de Hacienda. "Tenemos un carácter muy parecido, perfiles dialogantes siempre con ganas de llegar a acuerdos", ha remarcado.

Llorca, sin embargo, ha señalado que espera que ese perfil no cambie al llegar a Moncloa. "No sé qué pasa, pero cada vez que se nombra a un socialista en la cúpula del Gobierno de Sánchez, sufre una especie de metamorfosis y cambian y aceptan las políticas sanchistas, que para la C. Valenciana han sido malas y discriminatorias (...) a ver si conseguimos que sea el primer socialista valenciano que no sufre la metamorfosis de aplicar políticas de Sánchez contra la C. Valenciana".

Por ello, le ha instado a solucionar los problemas de la autonomía, como "la infrafinanciación a la que la somete el Ejecutivo central" o la falta del Fondo Transitorio de Nivelación “que tanto necesitamos” hasta que culmine la reforma.

En este sentido, ha señalado que el ministro es consciente de que la Comunitat Valenciana y, en especial la provincia de Alicante, “es de las zonas donde menos invierte el Estado” y ha lamentado que incluso en el borrador de la reforma de financiación autonómica presentado por el Gobierno, “se dejaba otra vez a la Comunitat Valenciana fuera de la media nacional”.

Noticias relacionadas

Pérez Llorca ha criticado las políticas del Gobierno central, que han sido “malas y discriminatorias” con la Comunitat Valenciana y, en este sentido, ha indicado que desde el Gobierno central “nos dejaron sin ayudas económicas de la dana y solo nos dejaron endeudarnos”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tragedia en la carretera en Castellón: muere un hombre de 35 años en un accidente entre su moto y un coche
  2. Últimos días de liquidación por cierre en otro comercio de Castellón: 'La culpa es del sistema
  3. Los toboganes ya coronan el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
  4. Desalojan a 18 personas en la calle Herrero de Castelló por el deterioro de un edificio de ocho plantas
  5. El municipio de Castellón que competirá este verano en el Grand Prix moviliza a sus vecinos: “Necesitamos a todo el pueblo”
  6. El aeropuerto de Castellón recupera cinco rutas a finales de marzo: estos son los destinos
  7. Abren una investigación judicial por presuntas irregularidades en la Policía Local de Benicàssim
  8. El desalojo de la calle Herrero pone el foco sobre la conservación de las fincas: 7.000 edificios superan ya los 50 años en Castelló

El quinto ministro valenciano de Sánchez de los 20 en democracia

El quinto ministro valenciano de Sánchez de los 20 en democracia

La exconsellera Pradas recurre la prueba caligráfica ordenada por la jueza de la dana sobre el borrador del ES Alert

La exconsellera Pradas recurre la prueba caligráfica ordenada por la jueza de la dana sobre el borrador del ES Alert

Más tiempo de teletrabajo y para más funcionarios: las exigencias sindicales para la nueva normativa

Más tiempo de teletrabajo y para más funcionarios: las exigencias sindicales para la nueva normativa

Llorca pone deberes a Arcadi España y confía en que "no sufra la metamorfosis de aplicar las políticas sanchistas"

Llorca pone deberes a Arcadi España y confía en que "no sufra la metamorfosis de aplicar las políticas sanchistas"

La huelga de médicos acumula 200.000 citas pospuestas desde diciembre en la sanidad valenciana

La huelga de médicos acumula 200.000 citas pospuestas desde diciembre en la sanidad valenciana

El negocio de la iluminación: cuánto mueve el mercado espiritual

El negocio de la iluminación: cuánto mueve el mercado espiritual

Baño compara su "calvario" en el caso de los bonos comercio con el de Jesucristo en la cruz

Baño compara su "calvario" en el caso de los bonos comercio con el de Jesucristo en la cruz

PP y Vox proponen a un ex alto cargo de la Generalitat para presidir À Punt tras descartar a Pérez Rico

PP y Vox proponen a un ex alto cargo de la Generalitat para presidir À Punt tras descartar a Pérez Rico
Tracking Pixel Contents