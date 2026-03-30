Mónica Oltra, y todos detrás: intrahistoria del regreso que agita la izquierda valenciana

El 21 de junio de 2022, la vicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra abandonaba la política activa tras su imputación por el presunto encubrimiento del abuso a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido. El 28 de marzo de 2026, día de la muerte de Miguel Hernández y en vísperas de la Semana Santa redentora, la lideresa moral de la izquierda valenciana hacía su entrada triunfal, sin ramos, pero con mucha gente detrás. Casi nada escapa al poder de los símbolos en la trayectoria del icono de la izquierda valenciana de las dos últimas décadas.

Entre aquel «Me voy con los dientes apretados; ganan los malos» de hace cuatro años; y este «sí, acepto el reto, no podemos dejarles ganar», han passat moltes coses que han llevado hasta esta decisión.

La primera, la ideológica, la constatación de que la extrema derecha está arrasando, ha ganado el marco del debate y urge volver a liderar la agenda, dijo este sábado, al anunciar que se presentará a la Alcaldía de València.

Es un regreso esperado pero no forzado. En 2024 ya rechazó la oferta de Yolanda Díaz para liderar la candidatura de Sumar en las elecciones europeas. Mientras tanto, ha seguido en la «reserva activa», con su trabajo como abogada, defendiendo casos como el Aita Mari, y participando en foros de izquierda. Nunca bajo las siglas de Compromís. Sí, en cambio, con otras organizaciones, como hizo con Esquerra Unida en octubre, junto a su amiga Rosa Pérez Garijo y la ministra Sira Rego.

Oltra, Jorge Rodríguez (Ens Uneix) y Rosa Pérez (EU), en un encuentro durante estos años. / Levante-EMV

«Mónica tenía claro que quería regresar desde lo local. Al trumpismo no se le puede combatir desde un escaño de senador sino desde el ejercicio del poder institucional», cuenta alguien que ha estado cerca de ella estos años.

Cuestión aparte es la decisión política: Oltra regresa cuando las voces que se lo piden, en ese contexto de avance imparable de la extrema derecha, son ya un clamor. Dentro y fuera del partido, en València y fuera de ella. «Vuelve, por favor», le escribió Gabriel Rufián a finales de 2025, ya con sus movimientos en marcha para unir a la izquierda alternativa.

Un desafío al calendario judicial

Oltra ha escogido también este momento de manera deliberada, con la incertidumbre de su horizonte judicial: «Una decisión judicial no va a determinar sus decisiones políticas». Se asume que el suyo es un caso de lawfare de libro: pase lo que pase, el regreso es irreversible, incluso con una campaña en el banquillo, asumen desde su entorno.

Para formalizar este movimiento, no obstante, se han tenido que superar algunas etapas para recomponer fibras sensibles. La salida de 2022 dejó heridas internas por la falta de apoyos, especialmente con Més, el antiguo Bloc, que alcanzó un poder inimaginable a lomos de la ola Oltra. Cabe recordar que el ala nacionalista ha acaparado casi la totalidad de representación en las instituciones de Compromís desde entonces: del Congreso al Cap i Casal pasando por las Corts, Senado o Bruselas.

Un paso atrás y un perdón

Los gestos de los últimos meses son relevantes; gestos que han dado garantías de que no se va a poner obstáculos internos a un proyecto liderado por ella ni se va a titubear ante cualquier escenario judicial.

El primer gesto, decisivo, fue el anuncio de Papi Robles, líder de Compromís en la ciudad y de la corriente Més de dar un paso atrás (Robles fue informada por la propia Oltra minutos antes del anuncio de este sábado.)

Antes hubo más movimientos desde el antiguo Bloc: un encuentro «cordial» con el síndic en les Corts, Joan Baldoví, (no una comida, como se publicó) tras años de distanciamiento. También hubo una simbólica petición de disculpa de Lluismi Campos, un histórico de los nacionalistas en la fontanería de Compromís desde antes de que la coalición existiera. «No supimos sostener colectivamente aquel conflicto, no solo dejamos sola a una persona; dejamos desprotegida una manera de representar. Pero como nos enseñaron de pequeños, hay que pedir perdón con propósito de enmienda», escribió en Valencia Plaza.

Expuesta de nuevo al desgaste público

¿Por qué este sábado? Aunque ha habido dudas en Iniciativa hasta última hora (incluso el viernes, dicen los más próximos, tras días de contactos) Oltra tenía claro que debía ser en el hábitat de su pequeño partido, en el congreso del partido que fundó y que está integrado en la coalición Compromís. Primero, por ser su espacio de confianza, en un regreso donde también se expone a un gran desgaste que le ha generado dudas. «Què bé tornar a casa», dijo emocionada.

Aitana Mas, Oltra y Alberto Ibáñez, el sábado. / Germán Caballero

También eligió Iniciativa porque no va a despertar suspicacias fuera de la coalición Compromís. Hay candidata pero ahora falta una marca. El propósito de este regreso no es «abrir» el espacio de Compromís, sino «desbordarlo», apunta alguien de su entorno. Es decir, no Compromís más otros que se subsuman, sino Mónica Oltra y todos detrás. Un nuevo instrumento electoral.

Y ese ‘todos’ incluye a Compromís, Esquerra Unida, Podemos, Sumar y hasta ERPV, a la que se quiere enrolar no solo por esos pocos miles de votos que irían a la basura sino también para incorporar al estelar Gabriel Rufián a la campaña de unas municipales de alto voltaje. «Una coalición en la que todo el mundo se sienta representado», apuntan desde dentro.

El movimiento de Oltra en València y las alianzas que abrirá podría tener réplica autonómica

Las bases parece que están puestas. Ni EU ni Podem conocían el paso que iba a dar Oltra este sábado en la Petxina, donde hubo representantes de ambos partidos. Con Compromís, EU lleva tiempo haciendo actos conjuntos. La sintonía programática es plena en València. Podemos, desde Madrid, también comienza a abrirse a conflucencias de la izquierda, tras varias debacles en solitario: «La gente no nos pide que seamos todos iguales, nos pide que aunemos esfuerzos por el bien de todos», dijo María Teresa Pérez, líder de Podem en la C. Valenciana y con asiento en la dirección federal.

Los nuevos equilibrios Més-Iniciativa

Algunas voces analizaban este domingo que el regreso de Oltra facilitará a Més retener la candidatura electoral a la Generalitat en manos de Baldoví, pero también «empodera» a Iniciativa para renegociar los términos dentro de la coalición. Ya hay quien reclama que la alianza que articulará Oltra tenga reflejo autonómico.

No habrá València ens Uneix

Desde Iniciativa buscarán ampliar esa base. Hubo movimientos incluso antes de Navidad para que Ens Uneix, el partido de Jorge Rodríguez, se integre en la futura plataforma liderada por Oltra.

Desde Ontinyent rechazan el ofrecimiento. Su idea era otra: que Oltra y los suyos montaran un València Ens Uneix si rompía con Compromís. Rodríguez descarta aventuras que pongan en riesgo la independencia de la marca y perder lo consolidado que les ha permitido alcanzar poder institucional en la Vall d’Albaida y la Diputación de València.

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Otra cosa es que el exsocialista renuncie a montar candidatura en València, algo que su amiga íntima le agradecería. Rodríguez, curiosamente, fue quien abrió el melón de la candidatura de Oltra para ser alcaldesa de la capital. Ahora la partida está en marcha.