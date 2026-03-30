Nuevo récord dels bous al carrer en la Comunitat con 9.542 festejos en un año: "Vivimos el mejor momento"

Nuevo año récord dels bous al carrer. Así lo ha anunciado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, durante la presentación de la Memoria de los bous al carrer del año 2025, en la que se expone que esta cultura milenaria en la Comunitat Valenciana ha celebrado 9.542 festejos populares a lo largo del año, en comparación a los datos del 2024 (9.135 festejos) o 2023 (8.658).

Precisamente, fue este uno de los motivos por los que la Generalitat Valenciana los reconoció como Bien de Interés Cultural Inmaterial, considerándolos parte de las señas de identidad del pueblo valenciano y que continúan siendo una de las manifestaciones festivas más arraigadas.

“Aproximadamente el 50% de los municipios valencianos celebran bous al carrer”, aclaró Valderrama durante un encuentro con la prensa en el Casino de Agricultura de València durante este lunes. Un total de 276 municipios hacen bous. En Valencia, 157 pueblos, en Castellón solo nueve no los hacen y Alicante solamente 31 pueblos los celebra.

El verano taurino

Los meses de julio, agosto y septiembre son los que más toros en la calle concentran en los municipios valencianos en sus respectivas modalidades, como es el toro cerril, las reses emboladas, las vaquillas, el toro ensogado o también llamado 'bou en corda', los encierros, el bou de corro, bou a la mar, recortadores y encierros con caballos. Concretamente, solo en agosto hay 3.748 festejos autorizados en agosto.

Entre esos municipios, destacan Xàbia y Pedreguer como los que más festejos realizan en Alicante; Onda y la Vall d’Uixó en Castellón y Puçol i Moncada, además de Museros i Massamagrell en Valencia. Concretamente, Valencia celebra el 41% de los bous, Castellón el 48% y Alicante el 11%.

De hecho, en València la modalidad más arraigada es el 'bou en corda', con un 99% de las celebraciones.

De los 962 toros cerriles que se han exhibido en las calles valencianas, 648 se han presentado en las calles de Castellón.

Estos datos también arroja que en la C.Valenciana se realizan toros 254 días de los 365 de un año: “Vivimos el mejor momento del bous al carrer”, también ha manifestado Vicent Huet, director general de Interior. Huet también señaló que “los municipios sumados entre los que hacen Fallas y Moros i Cristians son menos que los que hacen bous al carrer”.

Dos personas fallecidas

“La promoción de los bous al carrer no va en el aumento cuantitativo de los festejos, sino en la seguridad, aunque no existe la total seguridad en un festejo con un toro de 500 kilos”, señaló también Fernando Castellano, especializado en prevención y gestión de emergencias. De hecho, la memoria refleja que solo hubo dos personas fallecidas en festejos Bous al carrer.

La presentación concluyó con el adelanto del nuevo reglamento de 'bous al carrer', una ley que incorpora la implantación de inspecciones técnicas periódicas para los cadafals y graderíos que se instalan en cada festejo y que además también establece el incremento de la altura de los barrotes de las barreras verticales, que se fija en dos metros en vez de los 1,90 metros actuales, con un periodo transitorio de adecuación de seis años.

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Además, también se estudia regular las capeas en las fincas de la C.Valenciana y se recoge igualmente la presencia del servicio veterinario de guardia y la contratación por los municipios de manera voluntaria de este tipo de profesionales.