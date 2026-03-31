Mazón defiende su personación en la causa de la dana para saber si se le sigue investigando: "Tengo derecho a saberlo"

El 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón ha defendido la solicitud de su representación legal para personarse en la causa de la dana para saber si se le "sigue investigando o no", después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara imputarlo al no ver indicios de delito en su actuación. "Tan sencillo como eso, creo que tengo derecho a saberlo", ha argumentado.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este martes en los pasillos de Les Corts, donde ha acudido al pleno, un día después de que su representación legal haya remitido a la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana una solicitud para personarse en el procedimiento.

"Evito hacer ningún tipo de declaración, creo que si todo el mundo hiciera lo mismo sería de una mayor salud democrática siempre para todos", ha esgrimido Mazón al ser preguntado por los periodistas.

Dicho esto, ha explicado que, con su abogado, "lo que hemos hecho es, después del auto del Tribunal Superior de Justicia, que aclaraba bastantes cosas en mi opinión, simplemente hemos solicitado la personación para saber si después de ese auto se me sigue investigando". "Eso es todo", ha agregado.

Sobre las críticas del PSPV y Compromís, que han considerado que esta personación es una forma de "dilatar" el proceso, el 'expresident' ha insistido en que la intención de su abogado es "simplemente saber si se nos sigue investigando o si no, tan sencillo como eso".

"Creo que tengo derecho a saberlo", ha señalado. "Lo que quiero decir es que quiero saber primero qué causa hay ahí y quiero saber si se me está investigando o no. Creo que tengo derecho a hacerlo, después de haberlo dicho el TSJ", ha continuado.

Ha dado "decenas de explicaciones"

Preguntado por si no sería una buena forma de explicar su versión ir a declarar como testigo, como la jueza le ha invitado a hacerlo en varias ocasiones, Carlos Mazón ha defendido que él ya ha dado "decenas de explicaciones, decenas de comparecencias, decenas de datos".

"Creo que nadie ha dado más explicaciones que yo, jamás. Creo que nadie ha dado más llamadas que yo, jamás. Creo que nadie ha dado más explicaciones y más comparecencias que yo, jamás", ha considerado.

A su juicio, ahora "es el momento de que asuman otros algún tipo de responsabilidad". "Y ya no quiero hablar más del proceso porque, de verdad, que es que quiero", ha agregado.

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Y cuestionado por sus múltiples cambios de versión sobre la dana, Mazón ha negado este extremo y ha zanjado: "No, no ha habido cambios de versión. No, no ha habido cambios de versión. Lo que ha habido es muchos bulos ante los que ha habido que responder, como todos ustedes saben".