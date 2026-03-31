Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Marea verdeNueva apertura en CastellóEl tiempo en CastellónTumban la personación de MazónEstudiante excelenteAspiradora Action
instagramlinkedin

Mazón, tras el portazo de la jueza a su personación en la causa de la dana: "Lo vamos a analizar"

El expresident, que ha abandonado momentáneamente el pleno tras conocerse la negativa de la magistrada, no aclara si recurrirá la decisión

La reacción de Mazón tras la decisión de la jueza: "Vamos a analizarlo"

La reacción de Mazón tras la decisión de la jueza: "Vamos a analizarlo"

Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

València

El portazo de la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, a la petición de Carlos Mazón de personarse en la causa de la dana ha pillado al expresident en el pleno de las Corts, donde sigue siendo diputado autonómico. A los pocos minutos de conocerse la noticia, y tras consultar su móvil de forma incesante durante todo ese lapso, Mazón ha abandonado el hemiciclo, parece, en busca de un lugar más privado. Ha sido apenas un cuarto de hora el tiempo que se ha ausentado de su escaño.

El expresident, que antes sí se ha detenido ante los medios para explicar los motivos de su petición, no ha querido valorar la decisión de la magistrada y no ha aclarado si recurrirá. "No valoro el proceso, lo analizaremos y ya está", ha señalado al ser preguntado sobre sus próximos movimientos. Con una media sonrisa, ha insistido que una vez "analizado" el auto con su equipo jurídico "obraremos en consecuencia". Tampoco ha querido contestar sobre si la medida de la jueza le causa "sorpresa": "Vamos a analizarlo y lo vemos. Muchas gracias, muchas gracias", ha dicho antes de poner rumbo a un despacho de las Corts.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Otra tienda de Castellón echa el cierre tras 25 años y deja huella en varias generaciones: 'Millones de gracias a todos
  2. Una firma cerámica de Castellón, pendiente del juzgado para su venta: 'Todos los trabajadores apoyan la oferta
  3. Los asesores fiscales aconsejan sobre la campaña de la renta: «Vivienda y eficiencia energética son las deducciones más potentes»
  4. Huelga de profesores en Castellón, en directo: última hora de las movilizaciones
  5. La estudiante de Castellón que ha convencido a Juan Roig: Las puertas de Lanzadera se abren para Yamila Torres gracias a su LinkedIn para enfermeras
  6. Un camión choca contra un vehículo detenido y con la baliza encendida en la CV-10 a su paso por Vila-real
  7. Costas plantea nuevos deslindes en el litoral de Benicàssim y Alcossebre
  8. Fin a una batalla judicial de 30 años: llega el derribo de los locales de Peñíscola Playa

Mazón, tras el portazo de la jueza a su personación en la causa de la dana: "Lo vamos a analizar"

Mazón, tras el portazo de la jueza a su personación en la causa de la dana: "Lo vamos a analizar"

Fallece la comunicadora alicantina Carolina Sellés

Fallece la comunicadora alicantina Carolina Sellés

La jueza de la dana tumba la personación de Carlos Mazón: "Solo podría personarse si pretendiera reconocer un hecho delictivo"

La jueza de la dana tumba la personación de Carlos Mazón: "Solo podría personarse si pretendiera reconocer un hecho delictivo"

Mazón defiende su personación en la causa de la dana para saber si se le sigue investigando: "Tengo derecho a saberlo"

Mazón defiende su personación en la causa de la dana para saber si se le sigue investigando: "Tengo derecho a saberlo"

Arcadi España entra en la Moncloa: 31 pasos, 5 escalones y debut en el Consejo de Ministros

Arcadi España entra en la Moncloa: 31 pasos, 5 escalones y debut en el Consejo de Ministros

La llegada del nuevo ministro valenciano, Arcadi España, a la Moncloa

Los médicos valencianos convocan huelga autonómica contra el conseller Gómez entre el 27 y 30 de abril

Los médicos valencianos convocan huelga autonómica contra el conseller Gómez entre el 27 y 30 de abril

Carlos Mazón pide personarse en la causa de la dana al considerar que la jueza le sigue investigando

Carlos Mazón pide personarse en la causa de la dana al considerar que la jueza le sigue investigando
Tracking Pixel Contents