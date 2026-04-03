El examen de Valenciano de Selectividad, nuevo atajo para obtener el título del "Mitjà"

Aspirantes a opositar, a entrar en bolsa o a promocionar como funcionarios que hace años, incluso décadas, que se presentaron a la Selectividad, han empezado a encontrar en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) un atajo para obtener el certificado C1 de Valenciano o el antiguo "Mitjà".

La opción de lograr este título, clave para puntuar en los procesos selectivos, examinándose de manera voluntaria en la prueba de valenciano se ha convertido desde el pasado curso en una realidad, después de que la Generalitat, tras la aprobación de su Ley de Libertad Educativa, autorizara conceder esta certificación a aquellos que obtengan más de un siete de nota.

De este modo, además de recurrir a las tradicionales y exigentes vías para acreditar los conocimientos del valenciano y conseguir este cotizado título, como son la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, la Escuela Oficial de Idiomas (EOI), Cieacova (Comisión Interuniversitaria de Estandarización de Acreditaciones de Conocimientos de Valenciano), ahora hay otra salida que ha empezado a despertar el interés de la gente.

Según las estadísticas de la Conselleria de Educación, en la provincia de Alicante se presentaron 63 personas exclusivamente y de forma voluntaria a la prueba de valenciano en la PAU de junio y de julio de 2025 (43 en la Universidad Miguel Hernández y 20 en la Universidad de Alicante), de las cuales un total de 19 sacaron un 7 o más y pudieron recibir automáticamente el certificado.

Esta estrategia tuvo un peso mucho menor en otras provincias, como la de Valencia, donde no hay tantos municipios con exención de la lengua cooficial en los centros educativos. En este caso, según los registros del departamento autonómico, tan solo consta que se presentaron cuatro personas únicamente al examen de valenciano.

Pese a que el interés es todavía incipiente, se espera que, este curso, aumenten los casos, ya que la información sobre esta posibilidad ha comenzado a extenderse, tal y como prevén desde la coordinación de Selectividad de la UA. No obstante, hay que tener en cuenta que está alternativa para lograr el Mitjà a través de la PAU no está al alcance de todos.

Según explicaron desde la Miguel Hernández, para poder presentarse de manera voluntaria al examen de Valenciano (como a cualquier otra asignatura obligatoria) es necesario haber aprobado la Selectividad con anterioridad o tener menos de 25 años y el Bachillerato superado.

Examinarse de materias troncales obligatorias (Valenciano, Castellano, Historia o Filosofía, Lengua Extranjera) es posible tras la aprobación de un decreto reciente del Ministerio de Universidades, debido a que cada vez más carreras ponderan estas asignaturas para la admisión de los alumnos, según explican fuentes de la UMH. Esa novedad ha confluido con el hecho de que el Consell haya decidido premiar a aquellos que saquen más de un 7 en segundo de Bachillerato, lo que ha dado pie al nuevo atajo para lograr el C1.

El Valenciano en la PAU, a debate

El examen de Valenciano de la PAU 2025 en la Comunidad Valenciana se caracteriza por una estructura única sin opción A/B, una duración de 90 minutos y una puntuación de 0 a 10. Se divide en tres bloques principales: comunicación escrita (4 puntos), conocimientos de la lengua (3 pts) y literatura (3 pts).

Este curso, la prueba de esta asignatura en las Pruebas de Acceso a la Universidad también han saltado a la actualidad por la intención del anterior conseller de Educación, José Antonio Rovira, de que esta materia dejara de ser obligatoria en Selectividad, bajo el argumento de que el valenciano está bajando la nota media del alumnado y bajo la promesa de acabar con la "discriminación" respecto a otras regiones con una sola lengua. Sin embargo, tanto el Ministerio de Educación, como el de Universidades, se han opuesto a la petición de la Generalitat.

También, el Valenciano ha estado en el centro del debate educativo en los últimos meses por la decisión de la conselleria, ahora dirigida por Carmen Ortí, de eliminar a los autores catalanes y baleares del decreto que regula los contenidos de la asignatura en Bachillerato. Una determinación, que según el departamento autonómico, busca dar prioridad a los literatos valencianos y que, en cualquier caso, va a suponer dejar en manos de los centros educativos el veto o no a los escritores de Cataluña y Baleares.