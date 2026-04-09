La Agencia Tributaria rechaza fallos en su web y culpa a la Generalitat por aprobar tarde sus deducciones

Los problemas para hacer la declaración de la renta en la Comunitat Valenciana y aplicarse las deducciones autonómicas han acabado, cómo no, en cruce de reproches entre administraciones. Así, mientras la Conselleria de Hacienda aseguró el miércoles que el problema estaba en el portal web de la Agencia Tributaria, este jueves, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda asegura que no se han producido fallos en Renta Web y que el escollo está en la convalidación "muy tardía" de los decretos-ley que validaban estas desgravaciones.

Según han explicado fuentes del organismo estatal a Europa Press, el sistema de la agencia "funciona perfectamente", pero las últimas deducciones todavía no se pueden aplicar porque la convalidación de los decretos-ley de la Generalitat se publicaron el pasado 1 de abril y este pasado miércoles --"con la Campaña de la Renta ya empezada"-- y es a partir de ahí cuando "surten efecto jurídico" y se pueden incorporar al sistema.

"Es muy evidente que no podemos incorporar en tiempo real e instantáneo cualquier modificación normativa de una comunidad autónoma", subrayan las mismas fuentes, y aseguran que "en el pasado no ha sucedido que una comunidad introduzca una deducción tan encima de la Campaña de la Renta".

En concreto, el problema estaba en quienes habían solicitado aplicarse las nuevas deducciones sobre salud bucodental, visual o gimnasio para las rentas de hasta 60.000 euros o la nueva desgravación sobre elementos musicales se han encontrado un mensaje: "Casilla/s inhabilitada/s temporalmente por la tramitación de modificaciones en la normativa de la Comunidad Autónoma. Espere a que esté/n habilitada/s para su presentar su declaración".

Captura de pantalla de una declaración de la renta, este miércoles. / Levante-EMV

Las deducciones citadas, tanto la ampliación de las de salud bucodental y deporte hasta rentas individuales de 60.000 euros como las relacionadas con las compras musicales, fueron aprobadas vía decreto ley por el Consell en febrero de este mismo año, con retroactividad para la declaración de 2025, mientras que las Corts acabaron convalidándolas a finales de marzo y se ha publicado este miércoles en el DOGV, un margen temporal que parece no haber sido suficiente para empezar a ser efectivo en el primer día de campaña.

Solucionar "lo antes posible"

Ante ello, fuentes de la Agencia Tributaria indican que, si se hubieran introducido estas últimas deducciones, "el sistema se podría volver inestable para el contribuyente" en un momento "muy crítico" al ser el arranque de la campaña. "No es una cuestión de ningún fallo: no se han incorporado intencionadamente para evitar problemas al conjunto de los contribuyentes", recalcan. Se trata de una situación que afecta a las últimas deducciones aprobadas por la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha, ejecutivo que "también las aprobó de forma muy tardía".

En cualquier caso, AEAT garantiza que se solucionará "lo antes posible", en los "próximos días", y las deducciones se incorporarán al portal web de la declaración de la renta "en cuanto sea posible". Hasta entonces, se ha introducido en el sistema un aviso dirigido a los usuarios para indicarles que todavía no presenten la declaración si se quieren beneficiar de las deducciones modificadas por la Generalitat, sobre gastos sanitarios y deportivos. En el caso de los gastos musicales, al ser una nueva deducción, de momento "simplemente no se ha habilitado la casilla" en el portal.

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Por tanto, desde la Agencia Tributaria recomiendan a los contribuyentes valencianos que esperen a realizar la declaración si se quieren beneficiar de estas deducciones. Recuerdan además que, actualmente, modificar una declaración ya presentada "es muy sencillo", mediante un apartado específico en el portal web. La AEAT informará a la Generalitat cuando las últimas deducciones fiscales estén incorporadas en el sistema para que lo difunda en los canales oportunos, añaden las mismas fuentes.