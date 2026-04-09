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Llorca exige a la Agencia Tributaria aplicar "cuanto antes" las deducciones de la Generalitat para la declaración de la renta

El 'president' replica al organismo estatal y defiende que ha habido "tiempo de sobra" para que se actualizaran los cambios aprobados por el Consell

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante el acto de presentación de la campaña de la Renta 2025, celebrado este jueves en el Palau de la Generalitat

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante el acto de presentación de la campaña de la Renta 2025, celebrado este jueves en el Palau de la Generalitat / Rober Solsona/Europa Press

Diego Aitor San José

València

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha exigido a la Agencia Tributaria (AEAT) que aplique "cuanto antes" las nuevas deducciones fiscales aprobadas por el gobierno valenciano en el portal web de la Campaña de la Renta 2025, ya que todavía no se pueden seleccionar a pesar de que ya se ha iniciado el proceso. "No voy entrar en polémica, pero sí pido muchísima celeridad y transparencia", ha dicho.

Llorca se ha manifestado así tras la presentación de la Campaña de la Renta en el Palau de la Generalitat. La Conselleria de Hacienda aseguró este miércoles que un fallo en el programa Renta Web impide aplicar las últimas deducciones fiscales aprobadas por la Generalitat, algo que AEAT ha negado este jueves. Según la Agencia Tributaria, no se han producido fallos en el portal Renta Web, sino que no se pueden aplicar aún las deducciones porque el Diari Oficial (DOGV) publicó de forma "muy tardía" la convalidación de los decretos-ley del Consell sobre la desgravación de gastos por la práctica y fomento de la música y por gastos sanitarios y deportivos.

En concreto, el problema estaba en quienes habían solicitado aplicarse las nuevas deducciones sobre salud bucodental, visual o gimnasio para las rentas de hasta 60.000 euros o la nueva desgravación sobre elementos musicales se han encontrado un mensaje: "Casilla/s inhabilitada/s temporalmente por la tramitación de modificaciones en la normativa de la Comunidad Autónoma. Espere a que esté/n habilitada/s para su presentar su declaración".

En este contexto, Llorca ha defendido que las administraciones están obligadas a "no generar confusión y dudas" sobre las deducciones fiscales, al tiempo que ha destacado que los decretos --no su convalidación-- fueron publicados los pasados 3 y 6 de marzo. Considera, por tanto, que "ha habido tiempo suficiente" para que estas deducciones estuviesen en la aplicación informática de la Agencia Tributaria.

Captura de pantalla de una declaración de la renta, este miércoles.

Captura de pantalla de una declaración de la renta, este miércoles. / Levante-EMV

Tras remarcar que no pretende "polemizar", ha reclamado a la AEAT "claridad y que, cuando hay errores informáticos o no se llega a tiempo, no confrontar, sino solucionarlo". Ha urgido a que las deducciones se las puedan aplicar los valencianos "cuanto antes", ya que ha insistido en que "son una realidad desde el 3 y desde el 6 de marzo".

"Ha habido tiempo de sobra"

Respecto a qué deben hacer las personas que ya hayan hecho su declaración y no se hayan podido aplicar las deducciones, Llorca ha señalado que es la Agencia Tributaria "quien tiene que dar la información". Además, ha explicado que la AEAT ha trasladado a la Generalitat que los afectados podrán corregir y modificar su declaración "en el momento en el que estén las deducciones ya subidas a la pagina web". "Creo que ha habido tiempo de sobra. Si no se ha hecho, no voy a entrar en polémica, pero sí pido muchísima celeridad y transparencia", ha abundado.

En su intervención en el acto, Llorca ha destacado que, en la Campaña de la Renta 2025, "más de un millón de valencianos van a disponer de cien millones en sus bolsillos gracias a las desgravaciones en la renta". Según ha apuntado, las últimas deducciones aprobadas beneficiarán a 300.000 nuevos contribuyentes por 27,2 millones de euros.

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Se trata de las nuevas deducciones por gastos en enseñanza musical: por la compra de instrumentos, cuotas por enseñanzas impartidas en bandas y tasas de conservatorios o gastos vinculados a la formación y perfeccionamiento. La Comunitat Valenciana es "la única región de España" en aplicar esta medida de la que se beneficiarán cerca de 200.000 contribuyentes.

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