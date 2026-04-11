Luis Martí-Bonmatí, jefe de Radiología del hospital La Fe de Valencia: "El cribado de cáncer de mama, de pulmón y de próstata debería ser obligado"

En la Real Academia Nacional de Medicina hay 50 sillones, cada uno ligado a una disciplina concreta. El de Radiología y Radiodiagnóstico lo ocupa el profesor Luis Martí-Bonmatí, un nombre de referencia en su campo y, además, el único especialista de la Comunitat Valenciana en la institución. Desde València, donde dirige el Área Clínica de Imagen Médica del Hospital Universitario y Politécnico La Fe, combina la práctica clínica, la investigación y la divulgación médica.

Martí-Bonmatí habla en esta entrevista para Mediterráneo de la IA con la naturalidad de quien lleva años conviviendo con ella. En Radiología, sostiene, no es una moda ni una amenaza, sino una herramienta que ya ha cambiado la manera de trabajar. En esta conversación defiende reforzar los cribados, alerta de la falta de radiólogos y reivindica también la labor de la Real Academia Nacional de Medicina, una institución discreta para el gran público, pero muy activa en terminología, divulgación y asesoramiento.

-¿Cómo ha cambiado la IA la radiología?

-Llevamos casi 15 años implementándola y mejorando nuestros procesos gracias a ello. Lo que hace es dotarnos de mucha más precisión y exactitud cuando analizamos a los pacientes. Nos ayuda con el análisis, mejora la calidad de las imágenes, evalúa el comportamiento de los tejidos… En resumen hace que seamos más precisos, y la medicina de precisión es una necesidad porque nadie quiere que un tratamiento no le funcione.

-¿Es la IA entonces un aliado real para el radiólogo?

-Antes las placas se revelaban como fotografías como bromuro de plata, este campo fue el primero que se digitalizó. Antes no podíamos hacer muchas cosas que ahora sí hacemos, minimizando errores y eliminando incertidumbres. En el hospital La Fe tenemos además un grupo de investigación muy potente con 50 personas y través de EUCAIM (European Federation for CAncer IMages) estamos liderando en Europa, colaborando y desarrollando muchísimos proyectos.

-Teniendo en cuenta su vasta experiencia, ¿habría que reforzar los cribados de cáncer?

-El cribado de cáncer de mama, de pulmón y de próstata deberían ser obligados. Obviamente tendríamos que evaluar la capacidad porque el beneficio está demostrado. El objetivo debe ser detectar el cáncer cuando aún no es sintomático, el momento en el que es más fácil curarlo. Es menos costoso invertir en prevención, en el diagnóstico precoz, que en tratamientos tardíos donde la mejora de la calidad de vida ya es poca y se consumen muchos recursos. Para conseguir llegar donde queremos la incorporación de la IA es clave para ayudar a los profesionales porque hay que ver muchos resultados normales para unos pocos patológicos, con el desgaste que eso supone, y esa función la IA la hace muy bien.

-¿Qué echa de menos actualmente en la Radiología para alcanzar los objetivos deseados?

-Habría que hacer una evaluación tecnológica completa e involucrar a los profesionales, que somos los primeros que conocemos el problema. Hay que remarcar que faltan más especialistas porque ha aumentado mucho esta actividad con más equipamiento, más pacientes y más seguimiento de las enfermedades en el tiempo. Antes por ejemplo en determinadas enfermedades hepáticas se practicaban biopsias, es decir, se extraían muestras de tejidos o células para analizarlas, y ahora ya no es necesario gracias a la resonancia magnética. Pese a todo ello no han aumentado tanto los recursos en la especialidad.

"Es menos costoso invertir en prevención, en el diagnóstico precoz, que en tratamientos tardíos” Prof. Luis Martí-Bonmatí — Académico de número de Radiología y Radiodiagnóstico

-¿Faltan entonces radiólogos?

-En estos momentos sí. Hay que sacar más plazas porque estamos infradimensionamos y trabajamos al 130% de nuestras posibilidades.

-Pese a esta necesidad, ¿cuál es la situación actual de la especialidad en su centro?

-Se ha prosperado mucho. En La Fe practicamos unas 1200 exploraciones cada día en Radiología a más de mil pacientes, a las que hay que sumar las urgencias en las que intervenimos durante los fines de semana. Pese a que algunos decían que desapareceríamos con la IA, ahora tenemos más trabajo que antes. También participamos incluso en algunas operaciones directamente, quemando por ejemplo tumores de mama de menos de dos centímetros sin la necesidad de hacer cirugía y sin ingreso de la paciente.

El profesor es el único especialista de la Comunitat Valenciana en la Real Academia Nacional de Medicina, una institución poco conocida fuera del ámbito sanitario pero clave en la difusión del conocimiento médico. / RANME

-Cambiando de tema, para los menos duchos en la matería, ¿qué puede decirnos de la Real Academia Nacional de Medicina?

-Comenzando por el edificio, que está ubicada en un edificio junto al Teatro Real, ya es muy conocido. Recomiendo visitarlo porque dentro presenta un museo permanente sobre temas relevantes a la medicina y en la actualidad está dedicado a venenos, que resulta siempre muy interesante.

-¿Cuál es el funcionamiento de la institución? En la actualidad es el único miembro de la Comunitat Valenciana...

-Es cierto, pero esto no funciona como representantes de territorios, sino por disciplinas. En mi caso soy académico de número de Radiología y Radiodiagnóstico. Somos un total de 50 académicos que representamos las áreas del conocimiento de medicina y ciencias de la salud, también hay académicos más ligados a la Ética, Farmacia, Química o Física. Podríamos decir que nos dedicamos a cuidar el conocimiento médico.

-¿Cuáles son los cometidos principales de la academia?

-Son varios. Somos responsables de un diccionario panhispánico de términos médicos que da coherencia y unifica la terminología médica en todos los países de lengua española. Es un trabajo en el que colaboran todas las academias de Iberoamérica, y es una de nuestras responsabilidades más importantes. Hay que tener en cuenta que en la actualidad hay una preponderancia del inglés en publicaciones científicas, pero tenemos que cuidar el idioma, entre otras cosas, para evitar la introducción de anglicismos también en Medicina.

-¿Qué más hace la institución?

-También contamos con una revista, que es la más antigua de ciencia del mundo, y todavía está activa con seis publicaciones al año. Está dirigida a profesionales médicos pero se abordan temas de interés desde la salud mental en adolescentes a los cuidados geriátricos o resonancias magnéticas cardiacas. Hay artículos muy específicos y otros que son más de divulgación. Otro pilar de la academia es el asesoramiento, desde la Justicia a la Política o medios de comunicación nos piden opiniones especializadas sobre temas médicos. Destacar también que todas las semanas hay dos o tres sesiones en la Academia de puertas abiertas donde se tocan temas muy punteros y con profundidad para poner en valor la evidencia del grado del conocimiento médico en enfermedades, situaciones y procesos. Esas reuniones se transmiten en directo y en abierto. Es recomendable verlos porque se tratan temas interesantísimos.

"En la actualidad hay una preponderancia del inglés en publicaciones científicas, pero tenemos que cuidar el idioma para evitar la introducción de anglicismos también en Medicina” Luis Martí-Bonmatí — Académico en la Real Academia Nacional de Medicina

-¿Cómo se accede a un sillón?

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-Los sillones son fijos, no cambian. Son un total de 50 y están etiquetados por disciplina. Se ocupan a perpetuidad mientras el académico esté bien. Si deja de estarlo o fallece, igual que pasa con otras academias, se abre el proceso de selección, que sale a concurso público. Se publica en el BOE y se pueden presentar los que piensen que cumplen con las condiciones y tienen las características de excelencia. Después nos reunimos los académicos y el candidato debe ser aprobado por una mayoría en una votación. El último que ha entrado es José Antonio Caminero, un neumólogo de reconocido prestigio en todo el mundo por sus trabajos sobre la tuberculosis.