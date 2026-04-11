Mazón acusa a la jueza de la dana de investigarle sin posibilidad de defenderse: "Es una contradicción insalvable"

El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha impugnado la decisión de la jueza de la dana de no permitirle personarse en la causa. El recurso de apelación presentado ante la Audiencia Provincial por el letrado del expresident intenta ahondar en la forma de llevar la investigación por parte de la instructora Nuria Ruiz Tobarra, a la que acusa de investigarle contra el criterio del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) sin que el exjefe del Consell pueda ejercer su derecho a la defensa. Ese es, a la postre, el "núcleo del problema procesal" que plantea el escrito, con el que Mazón busca formar parte de la causa con una figura poco explorada que los juristas califican de 'preinvestigado'.

El recurso sostiene que la jueza de Catarroja ha practicado diligencias que le afectan aunque el alto tribunal valenciano haya descartado por el momento cualquier responsabilidad penal contra Mazón. Así, argumenta que aunque la jueza haya asumido el criterio del TSJCV, en la práctica "mantiene viva una dinámica investigadora" donde Mazón "continúa situado en el centro de las diligencias, requerimientos, declaraciones y líneas de averiguación". Así, insiste en que la jueza busca la "futura imputación" del expresident, lo que considera una "contradicción insalvable". "O se acepta de verdad que no hay responsabilidad penal [...] o se sigue investigando materialmente al aforado", abunda: "Lo que no resulta constitucional ni procesalmente admisible es sostener ambas cosas a la vez".

En ese sentido, el escrito señala a la magistrada porque "no ha declarado extinguida toda posibilidad" de encontrar indicios contra Mazón y, por tanto, seguría abierta la posibilidad de que vuelva a pedir al TSJCV su imputación. Eso justifica, según el abogado, que el derecho a personarse de Mazón está "abierto". "Lo contrario", dice, supondría que se puede seguir "generando material con potencial afección para el aforado pero no así su posibilidad de reaccionar frente a él". Algo que sería "incompatible con el derecho de defensa".

A lo largo del escrito, de 24 páginas, el letrado del expresident pone como ejemplos de diligencias que le afectan la citación de la que fuera portavoz del Consell durante la dana, Ruth Merino, para que responda "expresamente sobre los comentarios" de Mazón en una reunión de aquel mediodía. Pero también pone el foco sobre otro "dato especialmente revelador" como que la jueza ha prorrogado la investigación justificando, entre otras cosas, que todavía sigue esperando la respuesta de Whatsapp y Telegram para recuperar las conversaciones que tuvieron el día de la dana el expresident con su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca.

El abogado recuerda además la "anomalía" de que la magistrada mantuviera las testificales de los jefes de prensa de Mazón pese a haber propuesto la imputación del expresident, exponiéndole así a una "situación de clara indefensión". Esto, junto a otras diligencias que indagan la posible interferencia del extitular del Consell en el envío de la alerta masiva, llevan a concluir a la defensa que "no hay aquí neutralidad real alguna".

El expresident de la Generalitat, Carlos Mazón / Germán Caballero / LEV

A todo ello, el escrito suma lo que considera un "desplazamiento del objeto instructor". La jueza, hasta la fecha, había acordado diligencias que afectaban al entorno de Mazón basándose en una resolución de la Audiencia Provincial que, a juicio de la defensa, "no habilitó a una investigación prospectiva sobre él" sino solo ante la posibilidad de que la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el expresident en El Ventorro, pudiera haber oido sus conversaciones. "Sin embargo, la instrucción ha derivado hacia interrogatorios o líneas de indagación manifiestamente desconectados de ese marco", remarca.

Por otro lado, la jueza rechazó la personación de Mazón bajo la mencionada figura de 'preinvestigado' porque, a su juicio, solo podría hacerlo "en el caso de que pretendiera reconocer un hecho delictivo". Una tesis que rechaza de plano la defensa del extitular del Gobierno valenciano, que insiste en que no existen indicios incriminatorios contra él y que la instructora hace un "entendimiento equivocado" de la normativa. Así, defiende que esa figura no requiere de un reconocimiento previo de responsabilidad sino que permite a un aforado personarse en un juzgado que no puede investigarle cuando "aparezcan diligencias" que afecten a su posición jurídica para ejercer "los derechos de defensa que la ley quiere preservar". Por lo que acusa a la jueza de hacer una "interpretación restrictiva" y expone que esta figura está "diseñada precisamente para supuestos como este".

Cabe recordar que, de personarse bajo esta figura de 'preinvestigado', Mazón contaría con las garantías que tiene un investigado sin estarlo formalmente. Esto es, por ejemplo, acudir a declarar con abogado, evitar responder a las preguntas de las acusaciones o incluso mentir en defensa propia. Pero quizá lo más valioso sería tener acceso a la ingente documentación que obra en la causa y emplearla para preparar su comparecencia ante la magistrada o recurrir las decisiones de la instructora, como cualquier otra parte, en especial aquellas que le puedan afectar directamente.

En cualquier caso, lo que puede conseguir el todavía diputado del PP es tiempo. La Audiencia no suele ser tan diligente en la resolución de recursos, por lo que el movimiento puede demorar su comparecencia ante la magistrada, que ya había acordado su declaración como testigo pero todavía sin fecha. Pero además, si la Audiencia acepta la personación con esta figura de 'preinvestigado', la magistrada tendría que dar acceso de todo el sumario a la defensa de Mazón, y con ello un tiempo prudencial para analizarla.

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