El Ayuntamiento de Cullera cancela una orquesta tras no superar los controles de seguridad

Cullera vive sus Fiestas Mayores en honor a la Mare de Déu del Castell, que unen fiesta, cultura y tradición hasta el 19 de abril. Con el arranque de las celebraciones, la ciudad de la Ribera Baixa sufrió un cambio de última hora en su programación: el ayuntamiento canceló la actuación de la orquesta La Mundial, prevista a las 00.30 horas en la Plaça la Llibertat.

"El montaje previsto para la orquesta La Mundial de esta noche no ha pasado los controles técnicos de seguridad para su correcto desarrollo", informaban tanto el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, como el consistorio a través de un comunicado en redes sociales a escasas horas antes de que empezara el show.

Mayor expresó que, fruto de este resultado técnico, "desde el Ayuntamiento de Cullera hemos decidido suspender su actuación. La seguridad, primero".

No obstante, durante la noche del día 11, la primera jornada de las fiestas, sí que se pudo llevar a cabo el "Festival Marítim" donde actuaron los grupos Els Catarres, Esther, Reina Mora y los locales Gramoxone Ska Band. Este festival se llevó a cabo en otra ubicación, en el parking La Rada, donde el espectáculo culminó con éxito.

La seguridad, en el punto de mira

La seguridad está en el punto de mira de estas celebraciones, sobre todo cuando la meteorología no acompaña. Cabe recordar que fue en un festival de Cullera, el Medusa, donde a causa de una tormenta de arena con rachas de viento de 65 km/h se cayó parte del escenario principal provocando una víctima mortal y decenas de heridos.

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Aunque el montaje de los escenarios de las fiestas populares sean de menor envergadura que los de los festivales, la seguridad sigue siendo primordial y está en el foco de los diferentes consistorios, con controles técnicos rigurosos que en este caso no superó, por lo que decidieron cancelar el evento.