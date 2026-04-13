La Fe se consolida como nodo en farmacogenética para impulsar las medicinas a la carta en la Comunitat Valenciana

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha puesto en marcha su nueva Unidad de Farmacogenética Clínica, que ha sido designada como nodo de referencia dentro de la red autonómica. Esta unidad es fruto de la colaboración entre la unidad de Genética y la unidad de Farmacocinética clínica y Farmacogenética del servicio de Farmacia del Hospital La Fe. La red autonómica está formada por tres hospitales: La Fe, el Hospital General Universitario Dr. Balmis y el Consorcio Hospital General Universitario de València.

“Cada nodo actúa como centro coordinador dentro de una red sanitaria, de manera que organiza, impulsa y garantiza que estos estudios genéticos estén disponibles para todos los pacientes de su área, independientemente de dónde vivan”, ha destacado el responsable de la Oficina Autonómica de Medicina Predictiva, Personalizada y Terapias Avanzadas de la Conselleria de Sanidad, Juan Eduardo Megías.

La directora general de Farmacia, Elena Gras, ha resaltado la puesta en marcha de esta red autonómica de farmacogenética que supone “un paso decisivo para incorporar de forma efectiva la medicina personalizada en el sistema sanitario público. Gracias a la coordinación entre los distintos nodos hospitalarios, podremos garantizar que todos los pacientes de la Comunitat Valenciana tengan acceso a estudios que permiten ajustar mejor los tratamientos, mejorar su eficacia y aumentar la seguridad en el uso de los medicamentos”.

La farmacogenética estudia cómo las diferencias en los genes de cada persona influyen en la forma en que responde a un medicamento. Por tanto, es fundamental para ajustar y optimizar la prescripción farmacológica mediante el análisis de la variabilidad genética individual. Esta unidad contribuirá a aumentar la efectividad de los tratamientos y reducir la incidencia de reacciones adversas.

Análisis más completo para cada paciente

La nueva Unidad ofrece un diseño farmacogenético pionero a nivel nacional que permitirá estudiar hasta 160 variantes genéticas por paciente, siguiendo el catálogo común del Sistema Nacional de Salud y ampliándolo con variantes respaldadas por evidencia científica. Cualquier paciente de la Comunitat Valenciana se beneficiará de este avanzado desarrollo al ser nodo de referencia de la Conselleria de Sanidad.

Esta prueba facilitará el abordaje de situaciones clínicas complejas, el cribado preventivo y la evaluación de posibles problemas de efectividad o toxicidad farmacológica antes o durante el tratamiento, especialmente útiles en áreas como oncología, hematología, psiquiatría, neurología, enfermedades infecciosas o fármacos de uso en atención primaria; como las estatinas, entre otras.

El hospital ya cuenta con experiencia en este ámbito gracias al proyecto Psicogen-01, desarrollado conjuntamente entre la unidad de Farmacocinética y Farmacogenética del servicio de Farmacia junto con el servicio de Psiquiatría.

Antidepresivos y antipsicóticos modificados

En este proyecto se analizaron genes implicados en el metabolismo de antidepresivos y antipsicóticos. Los resultados mostraron que una parte significativa de los pacientes presentaba variaciones genéticas que podían influir en la respuesta al tratamiento. En aproximadamente un tercio de los casos, la información genética permitió realizar ajustes terapéuticos, como cambios de dosis o selección de alternativas futuras más adecuadas según su perfil genético.

Este avance cuenta con una infraestructura tecnológica de alto rendimiento ubicada en la unidad de Genética de La Fe, con profesionales especializados en diagnóstico molecular e interpretación clínica de estudios genéticos. La plataforma permite estudiar de forma simultánea hasta 16 pacientes y generar más de 2.800 resultados del perfil farmacogenético, optimizando tiempos y aportando información clave para avanzar hacia una medicina personalizada.

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Además de su labor asistencial, la Unidad aspira a consolidarse como referente en investigación, innovación y formación en farmacogenética y medicina de precisión, contribuyendo a un modelo sanitario más seguro, eficiente y centrado en el paciente.