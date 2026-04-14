Tres de cada diez alumnos valencianos ya no eligen la carrera por vocación sino por sus salidas profesionales

El futuro laboral preocupa cada vez más a los estudiantes, hasta el punto en que es uno de los principales motivos que guían la elección de titulación universitaria. Es más, crecen los estudiantes de Bachillerato que se guían por las salidas profesionales potenciales a la hora de elegir estudios: ya lo hace por este motivo un 35%. Aun así, son mayoritarios quienes se guían por la vocación. El porcentaje de estudiantes que escoge una carrera que le gusta desde siempre asciende al 51,6%.

Son datos del estudio Unitour 2025-2026, que se ha elaborado después de la última edición de este salón de orientación universitaria. No es un evento, sino una serie de eventos celebrados por toda España, en concreto en 25 ciudades del Estado entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Durante esas jornadas, los organizadores de Unitour han encuestado a 1.500 jóvenes, alumnado de Bachillerato, sobre lo que les guía a la hora de escoger su titulación universitaria y, con esa información, han elaborado un informe con datos desglosados por provincias y comunidades,

A nivel autonómico, el 35% del alumnado de Bachiller, es decir, más de uno de cada tres estudiantes, eligen su grado porque creen que les proporcionará buenas salidas profesionales cuando lo terminen. Aun así, la vocación sigue siendo el factor decisivo para más de la mitad de los encuestados, mientras que un 9,6%, es decir, casi uno de cada diez alumnos del último ciclo de escolarización, escogen la carrera en la que creen que “se gana mucho dinero”. Por último, son minoría quienes eligen estudios porque se imparten cerca de su casa, solo un 3,6%.

Solo un 14% quiere estudiar en el extranjero

Cuando se pregunta por dónde se prefiere estudiar, la mayoría opta por la cercanía. Un 64% prefieren cursar estudios en su provincia o comunidad. Prefieren estudiar cerca de donde vive un 92% de los alumnos de la provincia de Valencia, a bastante distancia de los alumnos de Castellón (un 68%) y, sobre todo, de los de Alicante (un 33%).

Imagen de archivo de las PAU / JORGE GIL/EUROPA PRESS

En cuanto a los que quieren estudiar fuera de su comunidad, son un 20% en toda la Comunitat Valenciana. Ninguno de los encuestados de la provincia de Valencia prefiere esa opción, pero sí el 37% de los de Alicante y el 25% de los de Castellón. Entre los datos, también destaca que son más los que se quieren quedar dentro de las fronteras del Estado que los que prefieren estudiar en el extranjero. Solo un 14,3% quieren estudiar fuera, y sobre todo prefiere esa opción el alumnado de Alicante (un 28%) frente al 8% del de Valencia y el 7% del de Castellón. Solo el 0,6% tiene como opción preferida la enseñanza online.

Más emprendedores en Valencia, más deseos de ser funcionario en Castellón

La encuesta también pregunta al alumnado de Bachillerato en qué tipo de empresa o institución le gustaría trabajar en el futuro. A nivel autonómico, son mayoría los que prefiere emprender y fundar su propio negocio, un porcentaje que asciende al 34,3%. Pero las preferencias están repartidas de forma relativamente equilibradas: otro 32,3% preferiría ser funcionario y un 30,3% desea trabajar en la empresa privada. Es residual el porcentaje de quienes prefieren trabajar en una ONG, un 3%.

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Pero por provincias, las preferencias son diferentes. En la provincia de Valencia, son mayoría quienes quieren emprender, una opción que prefieren 4 de cada 10 estudiantes encuestados. En la de Castellón, en cambio, más de la mitad (un 54%) preferirían trabajar en la Administración Pública. En cuanto a Alicante, son mayoría quienes preferirían trabajar en la empresa privada por cuenta ajena.