La Generalitat recurrirá el decreto de regularización del Gobierno mientras alerta de sus efectos

Nuevo frente judicial por parte de la Generalitat Valenciana al Gobierno de España en tema migratorio. El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este miércoles en la sesión de control de las Corts que recurrirá el decreto de regularización a personas migrantes aprobado el martes en el Consejo de Ministros y que permitiría, según las estimaciones, regularizar la situación de cerca de 100.000 personas que están en la Comunitat Valenciana sin "papeles".

Llorca ha tomado la línea dura del Vox en su crítica a las políticas migratorias del Ejecutivo central y en la respuesta a la pregunta de los voxistas en la sesión de control, ha asegurado que la regularización "pone en riesgo" los servicios públicos autonómicos y ha acusado de "racista" a Pedro Sánchez por la forma en la que está llevando a cabo las políticas en la materia, todo para acabar anunciando un recurso igual que ha hecho con los decretos sobre el reparto de menores migrantes.

De hecho, este reparto de menores migrantes ha sido el punto de partida del debate entre el síndic de Vox, José María Llanos, y el jefe del Consell. Llanos ha asegurado que la Comunitat Valenciana "no puede soportar ese gasto" ante lo que ha llamado una "llegada masiva de menores extranjeros" y ha considerado que al estar atendiéndoles "se le está robando a los valencianos". "Esto no es solidaridad, es traición por parte de Sánchez y del PSOE, no podemos colaborar con eso", ha indicado tomando el discurso duro en tema migratorio.

Esa línea la ha seguido en su respuesta Llorca, que incluso ha recibido la felicitación por parte del dirigente voxista ante su "oposición" a las medidas del Gobierno central. La alianza es clara en un tema sensible y que ha formado parte tanto de las negociaciones de la investidura del propio president como en los Presupuestos de la Generalitat de 2025, que ahora cumplen un año. De ahí que Llorca haya asegurado que vuelve a respnoder sobre la materia "con mucha más preocupación", agradeciendo el interés de Vox en la materia.

"Es un tema electoral"

Así, el dirigente del PPCV ha citado que hay casi 600 menores no acompañados en centros atendidos por la Generalitat y que el Gobierno central exige acoger 1.900 más cuando toda la red para todos los menores tutelados es de 1.800. Por ello, ha cargado contra Sánchez por haber "mercadeado con el drama" del reparto de menores. "Hoy no llegan al País Vasco o Cataluña, y aquí llegan más de los que podemos asumir. Es lo más racista que he visto en mi vida", ha indicado destacando la batalla que está dando el Consell "en el plano político y el legal" a estas medidas.

Al asunto del reparto de menores migrantes no acompañados ha añadido el del decreto de regularización, aprobado el martes en el Consejo de Ministros. Ahí ha tomado parte de la semántica de Vox y ha tildado el decreto de "electoralismo", dejando en el aire un bulo promovido por foros de la ultraderecha de que la regularización de las personas sin papeles supondrían un incremento del censo. "Hablemos claro: el Gobierno de España no atiende una demanda social de los migrantes, es un tema electoral, eso es la realidad", ha dicho generando el runrún en la izquierda.

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Llorca ha incidido además en criticar que el decreto es "irresponsable" y que "va a poner en riesgo el sistema valenciano y de muchas autonomías". Ha añadido que se ha aprobado yendo en contra de la mayoría del Congreso, del Senado, de la mayoría autonomías y de los países de la Unión Europea. "Es todo una manipulación política", ha explicado el jefe del Consell dejando caer que se ha aprobado la medida el día después de que el juez Peinado envíe a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, al banquillo.