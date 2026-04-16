Arranca la votación popular para elegir la Mejor Startup del Año

La cuenta atrás para los Premios Empresa del Año Banco Sabadell 2025 entra en una de sus fases más participativas. Desde este miércoles, 16 de abril, queda abierto el plazo para la votación popular del Premio Mejor Startup del Año, una categoría que vuelve a situar a la ciudadanía en el centro del reconocimiento al talento emergente de la Comunitat Valenciana.

Organizados por Banco Sabadell y Prensa Ibérica, y cuya gala se celebrará el próximo 27 de abril en el Hotel Las Arenas de València, estos premios se han consolidado como uno de los principales escaparates del dinamismo empresarial valenciano. A diferencia del resto de categorías, decididas por un jurado de expertos, el premio a la mejor startup incorpora la voz directa de los lectores, reforzando el vínculo entre el ecosistema emprendedor y la sociedad.

El proceso de votación estará activo hasta el 19 de abril y permitirá a los usuarios elegir entre cuatro candidaturas que representan algunas de las tendencias más innovadoras del panorama tecnológico actual. El resultado se dará a conocer el 20 de abril a través de la web de Levante-EMV, antes de la celebración de la gala.

Las startups finalistas de esta edición reflejan el peso creciente de la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la innovación aplicada en sectores estratégicos. Quibim se ha consolidado como un referente en el ámbito de la healthtech gracias a su uso de la inteligencia artificial aplicada a la imagen médica, con soluciones que mejoran el diagnóstico y la investigación clínica. Por su parte, Matteco centra su actividad en el desarrollo de materiales avanzados para el hidrógeno verde, un campo clave en la transición energética y la descarbonización de la economía.

En el ámbito de la inteligencia artificial, Maisa.ai destaca por su apuesta por agentes capaces de minimizar las llamadas «alucinaciones» de los sistemas, uno de los grandes retos actuales en este campo. Completa la lista Vidext, una empresa que encarna la nueva ola de compañías valencianas basadas en IA, con soluciones orientadas a transformar la comunicación digital y los procesos empresariales.

Todas comparten un elemento común: su capacidad para aportar innovación y valor añadido en sectores de alto crecimiento. La elección final quedará ahora en manos de los lectores, que podrán valorar no solo el potencial tecnológico de los proyectos, sino también su impacto y proyección.

Este Premio Mejor Startup del Año se ha convertido, edición tras edición, en una plataforma de visibilidad para empresas emergentes que están llamadas a jugar un papel relevante en el futuro económico de la Comunitat Valenciana. En un contexto de transformación productiva, marcado por la digitalización y la sostenibilidad, el impulso a este tipo de iniciativas resulta clave para fortalecer la competitividad del territorio.

Estas son las cuatro finalistas

A continuación, les presentamos las cuatro startups valencianas que aspiran a conseguir el galardón en la edición de 2026. Puedes votar por tu opción favorita a través de este enlace.

Quibim

De izquierda a derecha: Alberto Valiente Montoro (Chief Operating Officer), Ángel Alberich-Bayarri (CEO & Co-founder) y Javier Sáez Ipiens (VP Finance & Business Intelligence) / Levante-EMV

Startup valenciana que aplica inteligencia artificial a la imagen médica, con presencia internacional y validaciones regulatorias clave. Su tecnología mejora el diagnóstico clínico y la medicina de precisión, generando impacto real en pacientes y sistemas sanitarios.

Matteco

Iker Markaide, cofundador y CEO de Matteco / Levante-EMV

Spin-off valenciana especializada en materiales avanzados para el hidrógeno verde, con tecnología propia de catalizadores y electrodos, que busca reducir costes y acelerar la descarbonización mediante soluciones industriales escalables.

Maisa.ai

Foto del equipo de Maisa.ai. / Maisa.ai

Startup valenciana especializada en agentes de inteligencia artificial para entornos empresariales, centrada en reducir alucinaciones y mejorar la fiabilidad de los modelos, con rápida tracción internacional y soluciones integradas en plataformas cloud.

Vidext

Jon Enríquez, CEO y fundador de Vidext / Cedida

Startup española de inteligencia artificial aplicada a la generación de vídeo empresarial que transforma documentos y presentaciones en contenidos audiovisuales con avatares digitales multilingües, destacando por su fuerte crecimiento y clientes corporativos.

La gala, el próximo 27 de abril

Más allá de esta categoría, los Premios Empresa del Año mantienen su estructura habitual con ocho galardones que reconocen distintas dimensiones del tejido empresarial. Los siete restantes serán decididos por un jurado compuesto por representantes del ámbito económico, institucional y académico, que valorarán aspectos como la innovación, la internacionalización, la sostenibilidad o el impacto social.

La gala del 27 de abril volverá a reunir a los principales actores del ecosistema empresarial valenciano en una cita que trasciende la mera entrega de premios. Se trata de un punto de encuentro en el que confluyen directivos, emprendedores y representantes institucionales, generando un espacio propicio para el intercambio de ideas y la creación de sinergias.

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Como es tradición, Levante-EMV acompañará la celebración con la publicación de un suplemento especial dedicado a los galardonados, en el que se profundizará en sus trayectorias y en los retos a los que se enfrentan. Hasta entonces, la participación ciudadana toma el protagonismo con una votación que permitirá identificar cuál es la startup más prometedora del momento en la Comunitat Valenciana.