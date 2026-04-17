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La jueza de la dana cita a declarar como testigo al exjefe de informativos de À Punt

Lo cita en calidad de testigo tras la comparecencia como perito de Victòria Roselló, quien advirtió de que "se sabía lo que iba a pasar"

Tribunal de instancia de Catarroja, juzgados de Catarroja

Tribunal de instancia de Catarroja, juzgados de Catarroja / JM LOPEZ / LEV

RCV

València

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado citar en calidad de testigo al que era jefe de informativos de À Punt en el mes de octubre de 2024, Iván Esteve. Así lo determina la magistrada en una providencia de este viernes en la que acepta la petición de la acusación que ejerce el partido Ciudadanos para que el periodista declare en la causa tras la comparecencia de la testigo-perito Victòria Roselló, jefa de Meteorología de la televisión pública valenciana.

Roselló declaró el miércoles ante la magistrada que cinco días antes de la riada "ya se vio" lo que iba a ocurrir". "Se sabía que la dana iba a caer en las cuencas de los ríos y que esa agua debía llegar al mar. A cinco días podemos saber en qué zona geográfica iba a caer agua", aseguró y añadió que iba a ser entre el Túria y el Júcar y eso permitió el viernes previo (el día 25) informaran a la dirección de À Punt "de que esto iba a pasar para preparar la programación". "Se previó en la cadena para cubrir el temporal. La predicción era muy concreta. Todo se cumplía con lo previsto durante el fin de semana", aseguró.

Los vídeos de Roselló

En la misma resolución, la instructora acuerda unir al procedimiento los vídeos remitidos por Roselló, sobre el barranco del Poyo, así como los vídeos del programa "L'Oratge" de los dos días previos al 29 de octubre donde esta profesional y su equipo intervinieron advirtiendo del riesgo que había para el día de la dana. Al haber sido ya aportados, no es necesario requerirlos a À Punt, apunta la jueza.

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También este viernes, se ha notificado una diligencia de ordenación en la tiene por personada como acusación popular a la Asociación Damnificados por la Dana de l'Horta Sud de Valencia.

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