Josep Vicent Boira: "Quizá no seamos una comunidad con una identidad fija, pero hay una realidad humana de base y una singularidad"

El catedrático de Geografía Humana ha sido ocho años comisionado del Gobierno para el corredor mediterráneo y antes fue secretario autonómico de Vertebración Territorial con el Gobierno del Botànic. Sin embargo, Boira (València, 1963) evita centrar el debate de la vertebración en las infraestructuras y lo territorial y aboga por abrir la mirada a la “funcional y humana” en un momento de fragmentación y desvertebración global.

¿Tiene sentido discutir sobre la vertebración de la Comunitat Valenciana mientras el mundo se desintegra cada día?

Para eso hay un antídoto que en Geografía es lo primero que enseñamos: el concepto de escala. Cada problema se aborda y se resuelve en una escala determinada. Que haya una escala mundial gobernada por payasos y dictadores no significa que otras escalas no sean importantes para la vida humana.

Vayamos entonces: ¿la vertebración de la Comunitat Valenciana ha mejorado tras 40 años de proceso autonómico o está estancada?

No, el proceso de vertebración no ha mejorado. De hecho, creo que incluso está peor, no tanto por cuestiones internas, sino porque las circunstancias exteriores han cambiado tanto que el concepto de vertebración es hoy más importante que antes.

"Las ideas de hace 40 años sobre vertebración ya no sirven"

¿Qué quiere decir?

La sociedad mundial se ha dirigido hacia la desvertebración y la fragmentación social, territorial y política. Esa fragmentación hace necesario que debatamos el concepto de cómo vertebrar una sociedad, más allá de un territorio, porque las ideas de hace 40 años ya no sirven. Necesitamos nuevas respuestas, porque los avances de hace 40 años ya no son útiles. De ahí la idea de que hemos retrocedido, aunque no por culpa nuestra siempre.

¿De la misma manera, hoy no tiene más trascendencia la falta de vertebración entre un interior despoblado y una costa masificada?

El concepto de vertebración ha girado siempre en torno a lo territorial (comarcas e infraestructuras). Pero hay que retomar otros dos niveles: la vertebración funcional y la humana (social, política o incluso espiritual). En la funcional existen brechas no resueltas, como esa entre el interior y el litoral. Otro ejemplo es la metropolitana, donde no hemos tenido instrumentos de vertebración potentes. No se puede vertebrar un territorio solo con infraestructuras; hace falta una visión de servicios comunes y atender al habitante.

"Somos un pueblo que ha aprendido a ocultar su cara por supervivencia"

¿Ha conmemorado muchos 25 d’abril?

Sí, pero siempre de forma más simbólica que física, no tanto en manifestaciones. Es una parte fundamental de la historia de los valencianos.

Extraño lugar que conmemora su peor derrota, aunque no sea un caso único.

Es cierto que no hemos tenido grandes victorias, más allá del 9 d’Octubre, cuando Jaume I entra en una ciudad conquistada. Nos pasa un poco como a napolitanos o sicilianos: somos pueblos que han sido dominados interior y exteriormente, incluso por su propia clase dirigente. El pueblo ha tenido que adaptarse ocultando su auténtica cara como criterio de supervivencia. Algo de eso tenemos en el País Valenciano.

"No me gusta la fórmula Comunitat Valenciana. No tengo ningún problema en utilizar Reino de Valencia, porque lo fuimos"

Le cuesta tener incluso un nombre de consenso. ¿Le gusta la fórmula de ‘Comunitat Valenciana’?

No me gusta.

Es quizá la que menos molesta.

No tengo ningún problema en utilizar Reino de Valencia, porque lo fuimos. Estoy intentando recuperar la historia cultural de la Corona de Aragón, que es potentísima. Volver a ella es reconstruir la historia cultural de los valencianos.

¿El problema está en la referencia a Valencia?

Sería muy triste que el problema estuviera ahí, porque la denominación histórica ha sido Reino de Valencia. Significaría que no sabemos diferenciar la historia cultural de una denominación administrativa.

¿Somos algo común o solo tres provincias unidas administrativamente?

Somos algo común. Estoy convencido que hay un poso. Quizás no seamos una comunidad definida por una identidad fija, pero sí por una singularidad que afecta no solo a lo político y cultural, sino a lo social, gastronómico y al estilo de vida. Hay una realidad humana de base que permite hablar de esa singularidad más allá de lo administrativo.

¿Más singularidad que identidad?

Sí, seguro.

"Tengo mis dudas de que tengamos que llegar a una definición identitaria cerrada"

¿Pero entonces existe una identidad valenciana o está en construcción?

Tengo mis dudas de que tengamos que llegar a una definición identitaria cerrada. La identidad valenciana hoy puede pasar por las áreas metropolitanas. Por ejemplo, en Barcelona ya se empieza a hablar de una identidad metropolitana compartida, más allá del municipio de origen y probablemente frente a la capital. Creo que eso llegará aquí: una singularidad metropolitana compartida que es totalmente nueva en el territorio.

La sociología dice que solemos definirnos "tan españoles como valencianos". ¿Qué opina?

No me molesta. Me preocupan más los contenidos que los nombres. No es lo mismo ser un español con contenido centralista que uno con contenido federalista. El problema no está en la definición identitaria, sino en los adjetivos que cuelgan del concepto.

"Es un error remarcar las identidades provinciales y una estrategia perdedora que nos lleva a mal lugar"

Algunos políticos remarcan mucho las identidades provinciales antes que la valenciana general. ¿Es una derrota de la vertebración?

Es un error y peor: es una estrategia que nos lleva a mal lugar, porque es perdedora en este momento. Deberíamos apostar hoy por las singularidades que nos dan potencia y relevancia. Fragmentar las realidades por intereses políticos es un error cuando existe esa singularidad común de la que hablábamos.

También podría decirse que no tiene sentido hablar de identidad o singularidad valenciana cuando estamos en un marco español y europeo más potente.

Precisamente esa historia cultural es la que nos une con Europa. Por ejemplo, la figura de Alfons el Magnànim une nuestra historia con Donatello, los Médici y más tarde con Goethe. Si nuestros gobernantes entendieran que hay una historia cultural valenciana general, desde Vinaròs hasta Orihuela, que nos liga con la historia europea, no recurrirían a fragmentaciones de casino.

¿En todo caso, tienen sentido las provincias en el marco autonómico actual?

Ahí entramos en la vertebración funcional. Dejo todas las puertas abiertas a repensar las estructuras. Tenemos más de 200 municipios con menos de 1000 habitantes. Alguien tiene que ayudarles, ya sean las diputaciones u otros organismos. Debería ser un análisis de cómo se gobierna.

Ahora tenemos ayuntamientos, comarcas, mancomunidades, diputaciones, autonomía. ¿Hay un exceso de administraciones?

Hay sobre todo una falta de coordinación entre administraciones. España tiene un déficit de coordinación y yo añadiría de clarificación federal. En Alemania está claro, aquí hace falta una clarificación administrativa.

"La comarcalización se ha quedado corta porque la realidad metropolitana hoy es indudable"

¿Fue un acierto la comarcalización de los años 80?

Depende del enfoque. Desde un punto de vista funcional, se ha quedado corta porque la realidad metropolitana hoy es indudable. Por ejemplo, la dana ha puesto de relevancia que l’Horta Sud es una realidad física y funcional diferente al resto. Quiero decir que en algunos lugares la comarcalización puede seguir siendo válida, pero en otros debe modificarse.

Ha estado al frente de la oficina del corredor. ¿Genera identidad la conexión de infraestructuras?

Indudablemente.

"Poner Alicante y Castellón a minutos de distancia es una revolución logística, pero también humana"

En ese sentido, ¿mejorará el corredor mediterráneo la vertebración?

Sin duda. Poner Alicante y Castellón a minutos de distancia es una revolución logística, pero también humana. Permitirá cosas hoy impensables, como ir a una exposición o a la presentación de un libro en Alicante y volver a dormir a Valencia. El futuro está en usar esos instrumentos para los tres tipos de vertebración.

¿Entonces deberían gestionarse también las Cercanías desde la propia comunidad?

Sí. No solo las Cercanías, sino también los trenes regionales. Eso requeriría una clarificación federal y un plan federal de infraestructuras, como tienen los alemanes. Las comunidades serían responsables del transporte regional, estando más en contacto con las necesidades, aunque eso comporta lógicamente una redistribución de recursos. Sin recursos no hay gestión posible.

"Descentralizar ayuda a vertebrar, aunque solo sea la guinda del pastel"

¿Ayuda a vertebrar descentralizar organismos e instituciones, incluso arte?

Sí, aunque sea de forma simbólica; es la guinda del pastel. En el caso autonómico, estos gestos son signos o impulsos que mandas a la sociedad, más que auténticas palancas de cambio, pero son importantes.

¿No pueden las áreas metropolitanas ir en contra de la vertebración al crear polos económicos que se separan del resto del territorio?

Pero es que esos procesos ya están en marcha. No ver la estructura metropolitana es ocultar el síntoma, pero no la causa. Tener un gobierno metropolitano serviría para dirigir esos procesos y que no sean tan salvajes. La movilidad es un ejemplo claro: hoy está colapsada porque negamos la estructuración metropolitana. Cerrar los ojos no alivia el problema.

¿Se puede hablar de vertebración sin partidos políticos fuertes de implantación en todo el territorio?

La vertebración es el mínimo común denominador que debe existir en todas las fuerzas políticas. O en todas menos una. Ese mínimo puede llamarse valencianidad, singularidad o conciencia de un pasado y un futuro común. Hace falta volver a visiones y temas que recuperen realidades comunes para articular el territorio.