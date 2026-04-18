Caudete, una isla del viejo Reino de Valencia en la Mancha

En diciembre de 2023, el medio Caudete Digital elaboró una encuesta para que los habitantes del municipio expresaran si preferían permanecer en Albacete o incorporarse a la vecina provincia de Alicante. Un 46,9 % apostó por esta última opción, frente al 45,1 % que defendió el estatus vigente y un 8 % que se declaraba indiferente.

La encuesta, que evidentemente no era vinculante, emanaba de un sentimiento histórico latente en la localidad. Caudete, que tiene 10.500 habitantes, se encuentra a 20 minutos en coche de Villena y a poco más de 70 kilómetros de Alicante. Durante cuatro siglos, entre el XIV y el XVII, formó parte del antiguo Reino de Valencia. Hay entidades que recuerdan este pasado, como la Asociación Cultural Valencianista.

Su presidente, Javier Olmedo, destaca que “geográficamente” la localidad pertenece al Alto Vinalopó, la comarca de Villena, y que la pertenencia a la Corona de Aragón dejó “un importante patrimonio cultural, festivo y social de carácter valenciano que sin duda hoy perdura”. Entre los ejemplos de esto último está la festividad local de San Vicente Ferrer o los Moros y Cristianos.

Otra entidad es la Asociación Cultural Amigos de la Historia. Como en el caso anterior, su presidente, Antonio Conejero, defiende que “el rescoldo valenciano siempre ha permanecido”, y destaca los agravios de Caudete tras la Guerra de Sucesión, conflicto en el que se posicionó con los austrias. “Se pasó mucha hambre, hubo treinta años de práctica esclavitud y el monarca nos quitó la condición de villa real”, repasa, y recuerda que el pueblo se incorporó a la castellana Villena en aquel momento. Pese a la herida histórica, en esta entidad, como la anterior, señalan que la reivindicación territorial no es una cuestión presente en la política local.

Así lo afirman también los últimos alcaldes. El actual, José Miguel Mollá, de Vox, accedió a la máxima representación municipal el año pasado en virtud de un pacto con el PP. “Indudablemente, el sentimiento que tenemos es muy valenciano, y si ponemos el coche en marcha y lo dejamos ir se nos va a Alicante: son 70 kilómetros cuesta abajo”, explica. Sobre la reivindicación territorial, el alcalde cree que no ha prosperado, entre otras cosas, “porque la Comunitat Valenciana no lo ha reclamado nunca: Caudete es el hijo que dejó perder y actualmente no existe ese sentimiento, pese a que algunas entidades apuestan porque Caudete sea más valenciana de lo que ya es”.

Su antecesor en el cargo, Moisés López, regidor entre 2017 y 2025 con el PP y actual primer teniente de alcaldía, coincide afirmando que “el debate, como una cuestión reivindicativa, no existe: existe un hecho histórico que se mira con nostalgia”. En este sentido, destaca que dicho sentimiento procede de que la condición territorial de Caudete “no la eligieron en el pueblo, sino que fue el resultado de una derrota en la Guerra de Sucesión”, ya que la localidad “fue reducida a una aldea de Villena”, que entonces era territorio castellano. “Estuvimos sin identidad y sometidos”, lamenta. El actual número dos del ayuntamiento destaca como curiosidad que en Caudete se mantiene una réplica de la senyera valenciana que se utilizó durante el conflicto dinástico y que actualmente es la bandera de la comparsa Guerreros de las fiestas de Moros y Cristianos.

También ostentó la alcaldía, en este caso por el PSOE y en dos etapas (entre 1991 y 1994 y entre 1999 y 2011) Vicente Sánchez, que también defiende que la pretensión del cambio de estatus territorial “es algo muy minoritario” debido, entre otras cosas, a que “el estado de las autonomías está consolidado”. Sea como sea, “Caudete es un pueblo de frontera y, como tal, tiene influencias de otros lugares”. En este caso, la huella valenciana es más que evidente, pero su traducción es más cultural que política.