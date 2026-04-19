El V Foro Alia sitúa la soberanía tecnológica en el centro del debate

Cintillo V Foro Alia / ED

El V Foro Alia regresa a València el próximo martes, 21 de abril, con el objetivo de consolidarse como un espacio de reflexión sobre el papel de la inteligencia artificial en la soberanía tecnológica.

La quinta edición de este encuentro, organizado por las cabeceras de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana —Levante-EMV, Mediterráneo e Información— y CENID, con el patrocinio de LynxView y la colaboración de Confederación de Empresarios de la Comunitat Valenciana (CEV), Valgrai y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España, se celebrará en el Edificio Zeus de La Marina de València, ubicado en la calle Travesía, Base 1.

Bajo el título ‘Alia como pilar de soberanía tecnológica’, la jornada arrancará a las 9.30 horas con la intervención institucional de Manuel Palomar, director de CENID, seguida de la bienvenida a cargo de Eva Blasco, presidenta de CEV-Valencia.

A continuación, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ofrecerá una intervención institucional previa a la entrevista a la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, que estará moderada por el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, y será uno de los momentos centrales del encuentro.

La jornada continuará con la ponencia de Aleida Alcaide, directora general de Inteligencia Artificial, quien abordará las líneas estratégicas del desarrollo de esta tecnología.

Tras las intervenciones, el encuentro dará paso a un espacio de networking entre los asistentes, consolidando el Foro Alia como una cita clave para analizar el impacto de la inteligencia artificial en la economía y la competitividad empresarial.

Con esta quinta edición, Prensa Ibérica reafirma su compromiso con la divulgación y el debate sobre los grandes desafíos tecnológicos, situando a la Comunitat Valenciana en el centro de la conversación sobre innovación y futuro digital en el ámbito nacional. Además el foro servirá para poner en valor el papel de la colaboración público-privada en el impulso de soluciones basadas en inteligencia artificial, así como para debatir sobre la necesidad de avanzar hacia una mayor autonomía tecnológica en un contexto global cada vez más competitivo y exigente.

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Aquellas personas interesadas en asistir al encuentro deberán inscribirse previamente a través del siguiente enlace.