Cuando la industria es motor social: el caso de Aquaclean Group

En un momento clave en el que el discurso empresarial gira cada vez más en torno a la importancia de la sostenibilidad, la inclusión y el compromiso con la sociedad, existen compañías que además de dar voz a estos valores, luchan por integrarlos de forma estructural en su modelo de negocio. Este es el caso de Aquaclean Group, galardonado en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell dentro de la categoría de Empresa con más Impacto Social por su sólida trayectoria en la que crecimiento industrial y responsabilidad social avanzan de la mano.

Estos galardones, impulsados por Banco Sabadell y Prensa Ibérica, nacen con un objetivo claro: visibilizar el talento empresarial poniendo en valor a aquellas compañías que contribuyen de manera significativa al desarrollo económico y social. En este contexto, el premio al impacto social adquiere un peso especial, pues reconoce a quienes entienden que la empresa ha dejado de ser una unidad productiva para devenir en un agente de transformación.

Conocer en mayor profundidad a Aquaclean Group no puede darse sin resaltar que cuentan con más de medio siglo de historia industrial a lo largo y ancho de la Comunitat Valenciana. Con epicentro en el área de Alcoy, este sólido grupo textil está formado por seis empresas industriales -entre ellas Interfabrics y Antecuir- y dos filiales comerciales situadas en Polonia y Singapur. Su especialización en tejidos para tapicería, decoración y automoción han sido las responsables de convertir a la compañía en un auténtico referente internacional con presencia en más de 70 países y millones de hogares que hacen uso de sus múltiples productos.

Sin embargo, reducir su impacto a meras cifras de producción o expansión internacional sería quedarse en la superficie. Porque lo que verdaderamente distingue a Aquaclean Group es su capacidad para traducir el crecimiento empresarial en bienestar tangible para las personas.

Sin duda, uno de los pilares que han llevado a la compañía a recibir este reconocimiento es su política laboral. En un entorno donde la precariedad sigue siendo un desafío en muchos sectores, Aquaclean ha decidido marcar una línea firme y clara: su salario mínimo interno se sitúa al menos un 15 % por encima del Salario Mínimo Interprofesional. Este gesto, lejos de ser simbólico, refleja una apuesta firme por dignificar el empleo y mejorar la calidad de vida de sus trabajadores.

Inclusión real, no declarativa

A ello se suma una política de formación que prioriza el desarrollo interno. El 80 % del presupuesto formativo se destina a mejorar la empleabilidad de la propia plantilla, un porcentaje que se traduce en inversión no solo para aumentar la productividad, sino para garantizar que sus trabajadores crezcan profesionalmente y estén preparados para adaptarse a los cambios del mercado laboral. Un enfoque que rompe con una lógica tradicional en la que la formación se tiende a visualizar como un gasto para convertirla en una herramienta estratégica de cohesión social.

El impacto social de Aquaclean Group también se mide en su capacidad para integrar a colectivos vulnerables. La colaboración con centros especiales de empleo permite la incorporación de personas con discapacidad al entorno laboral, fomentando una inclusión efectiva y sostenida en el tiempo.

Además, la empresa ha desarrollado medidas específicas para facilitar la conciliación, con especial atención a las familias monoparentales. Este tipo de iniciativas, poco habituales en el tejido industrial, evidencian una sensibilidad hacia realidades sociales complejas que a menudo acostumbran a quedar fuera del radar corporativo.

Raíces locales, impacto global

En este sentido, no es casualidad que Novaterra, una de las entidades con las que colaboran, haya reconocido la implicación de proyectos de inserción laboral de la compañía. Porque Aquaclean no actúa de forma aislada, sino en red, sumando esfuerzos paulatinos con actores sociales del territorio.

Otro de los factores clave que la han llevado a obtener el premio es su estrecha vinculación con el entorno. Aquaclean Group no ha dado la espalda a su origen industrial en Alcoy; al contrario, lo ha convertido en un eje estratégico. Además, la colaboración con la Universitat Politècnica de València y otros centros educativos de la comarca se refleja en programas de prácticas y formación dual que conectan a los jóvenes de manera directa con el mercado laboral.

Esta apuesta por la «cantera industrial» no solo contribuye a fijar talento en la región, sino que fortalece el tejido productivo local. Una iniciativa que, con el auge de la despoblación y la desindustrialización en muchas zonas, adquiere un componente de valor añadido.

A pesar de que el impacto social es el eje de este galardón, para comprender mejor el éxito de la empresa es necesario hacer alusión a su emergente capacidad innovadora. Sin ir más lejos, su tecnología permite limpiar manchas en tejidos con agua, un avance que ha revolucionado el sector de la tapicería y cuyos más de 40 millones de metros de tela vendidos en múltiples hogares en todo el mundo avalan su éxito.

Sin embargo, lo relevante -más que esta innovación en sí- es su orientación, puesto que la empresa ha sabido desarrollar productos que responden a necesidades reales de los consumidores, combinando funcionalidad, sostenibilidad y durabilidad. Tres enfoques que refuerzan la idea de que la innovación también puede tener un impacto social cuando sirve para mejorar la calidad de vida de las personas.

Asimismo, este reconocimiento en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell no es un hecho aislado. La cabecera del grupo, Interfabrics, ha sido distinguida por Ateval gracias a la implantación de políticas de responsabilidad social. Otro aval que sirve para reforzar la credibilidad de un modelo empresarial que apuesta por equilibrar competitividad y compromiso.

Redefiniendo el éxito empresarial

No cabe duda: el caso de Aquaclean Group invita a replantear qué entendemos por éxito en el ámbito empresarial. Durante décadas, los indicadores tradicionales -facturación, expansión, cuota de mercado- han marcado el pulso del reconocimiento. Hoy, sin embargo, se abre paso una visión más amplia en la que el impacto social se convierte en un factor determinante.

Aquaclean no ha renunciado a la rentabilidad; al contrario, ha demostrado que es posible ser competitivo en mercados globales sin sacrificar valores. De hecho, su trayectoria evidencia que el empleo de calidad, la inclusión y el arraigo territorial no son obstáculos, sino más bien palancas de crecimiento.

Por todo ello, los Premios Empresa del Año Banco Sabadell no solo ponen en relieve el pasado y el presente de la compañía, sino que lanzan un mensaje hacia el futuro del tejido empresarial español. Porque en un mundo cada vez más exigente, donde consumidores, inversores y sociedad demandan responsabilidad, modelos como el de Aquaclean Group son quienes marcan el camino.

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Y al final, el verdadero impacto -más que en balances- se mide en vidas. Un terreno en el que Aquaclean ha demostrado que la industria puede ser, además de motor económico, una herramienta de cambio social.