Nealis: 150 años al servicio de las personas

Nealis ha sido reconocida con el Premio Empresa del Año Banco Sabadell en esta nueva edición de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell. Este galardón, que pone en valor la excelencia empresarial y la aportación a la economía y la sociedad, distingue a compañías que no solo generan crecimiento económico, sino que también promueven transformación, innovación y sostenibilidad.

La elección de Nealis refleja la combinación de tradición, diversificación y visión de futuro que caracteriza a una compañía con más de 150 años de historia y raíces profundas en Castellón. La compañía inauguró el pasado mes de septiembre una nueva era empresarial con el cambio de nombre de Grupo Gimeno a Nealis, una nueva identidad que reorganiza sus actividades para escalar e impulsar sus negocios a nivel global.

La historia de Nealis es, en muchos sentidos, la historia de la transformación industrial y empresarial de la región. Con una trayectoria que abarca más de un siglo y medio, Nealis ha evolucionado de forma sostenida hasta convertirse en un grupo empresarial diversificado que aglutina más de 40 empresas, 60 delegaciones y más de 7.000 profesionales, y alcanza una facturación anual superior a 600 millones de euros. Pero estos números no son solo un reflejo de su tamaño, sino que representan un compromiso con actividades esenciales para la vida cotidiana como la gestión del agua, el medioambiente, las infraestructuras y los servicios urbanos; pilares, todos ellos, que definen la contribución tangible de Nealis a la sociedad valenciana.

El primer argumento que avala a Nealis como Empresa del Año es su solvencia económica y financiera. La compañía ha logrado consolidar una estructura robusta que le permite afrontar proyectos de gran envergadura y asumir compromisos a largo plazo. La diversificación de sus áreas de actividad ha sido clave en este proceso, garantizando así un flujo constante de actividad y una capacidad de adaptación a distintos contextos económicos que se antoja fundamental para crecer en un entorno empresarial cada vez más competitivo y volátil.

Más allá de los resultados económicos, Nealis ha puesto el foco en la transformación social y medioambiental. La compañía gestiona el acceso al agua para más de 1,6 millones de personas, administra más de 300.000 toneladas de residuos y aplica principios de economía circular para optimizar el uso de los recursos. Estas cifras demuestran no solo la dimensión de su operación, sino también su impacto positivo sobre la sociedad y el medioambiente.

Además, Nealis ha integrado la economía circular como un eje estratégico, promoviendo la reutilización de materiales, la eficiencia en la gestión de residuos y la reducción del impacto ambiental de sus operaciones. Este enfoque demuestra que la compañía no se limita a crecer, sino que busca hacerlo de manera responsable, equilibrando los intereses económicos con la sostenibilidad y la protección del entorno.

En el ámbito de los servicios urbanos, Nealis ha desarrollado soluciones integrales que combinan tecnología y gestión eficiente. Desde la monitorización del consumo de agua hasta la optimización de rutas de recogida de residuos, cada proyecto refleja un enfoque de innovación aplicado a problemas reales, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y generando impactos positivos en el entorno.

Innovación para liderar el futuro

Un elemento central en la candidatura de Nealis ha sido su capacidad de innovar y de liderar la transformación tecnológica en sectores tradicionales. La compañía ha creado el Nealis Innovation Hub, un centro dedicado al desarrollo de I+D, a la atracción de talento y a la inversión en nuevas tecnologías. Este hub se ha convertido en un motor de innovación desde la Comunitat Valenciana, generando empleo de calidad y promoviendo la modernización de sus actividades a partir del desarrollo de proyectos orientados a la sostenibilidad, la eficiencia energética y la economía circular.

La digitalización de procesos y la eficiencia en la gestión de servicios urbanos son claros ejemplos de cómo Nealis utiliza la tecnología para mejorar la vida de las personas y la sostenibilidad de sus operaciones. Desde sistemas de gestión de agua inteligentes hasta soluciones de residuos que optimizan la cadena de reciclaje, la compañía demuestra que la innovación no es un objetivo aislado, sino un eje estratégico que refuerza su propuesta de valor.

Además, Nealis ha incorporado a sus áreas de negocio un espacio de Hospitality en el que cuentan con una cadena hotelera (Intelier), una empresa de restauración colectiva, espacio de coworking e incluso un parque acuático.

Compromiso con las personas

Otro de los factores clave en el éxito de Nealis es su cultura corporativa, centrada en las personas y en la igualdad de oportunidades. Actualmente, la compañía mantiene 18 planes de igualdad activos, ha reforzado la presencia femenina en puestos directivos y ha desarrollado políticas internas orientadas al bienestar y la formación continua de sus empleados. Este enfoque sitúa a las personas en el centro de la estrategia empresarial y refleja un compromiso con la responsabilidad social que va más allá del cumplimiento normativo.

Nealis entiende que su crecimiento depende del talento de sus profesionales y de la capacidad de su organización para adaptarse a los cambios del mercado. Por ello, la visión a largo plazo de la empresa se traduce en políticas de desarrollo profesional, formación y bienestar de sus empleados, fortaleciendo la cohesión interna y potenciando el talento.

Raíces locales y proyección global

Desde su origen en Castellón, Nealis ha crecido sin perder su identidad ni su conexión con el territorio. La compañía combina tradición e innovación, consolidando un legado histórico con proyectos de futuro. Esta conexión local no ha limitado su proyección global y la compañía ha logrado combinar una fuerte identidad regional con una estrategia internacional que le ha permitido expandirse en diferentes mercados, posicionándose como un referente en sectores estratégicos como el agua, el medioambiente y los servicios urbanos. Su modelo demuestra que una empresa puede ser profundamente local y, al mismo tiempo, tener un impacto significativo en el escenario global.

Con todo, el grupo ha logrado consolidar una red de más de 60 delegaciones, lo que le permite acercar sus servicios a diversas comunidades y responder con eficacia a necesidades críticas. Esta cercanía territorial, unida a una estructura sólida y flexible, permite a Nealis abordar proyectos de gran envergadura con un enfoque eficiente y responsable.

Mirando hacia adelante, Nealis mantiene una hoja de ruta ambiciosa. La compañía proyecta nuevas inversiones, desarrollo tecnológico y generación de empleo, consolidando su papel como motor económico y social en la Comunitat Valenciana. La innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la gestión responsable de los recursos seguirán siendo los pilares de su estrategia, reforzando la relevancia de la empresa en los próximos años.

El reconocimiento como Empresa del Año no solo celebra el éxito alcanzado, sino también la capacidad de Nealis de anticiparse a los desafíos futuros, combinando solvencia económica, innovación tecnológica y responsabilidad social.

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Nealis representa un modelo de empresa grande, útil y con propósito. Su capacidad de combinar crecimiento económico, innovación, sostenibilidad y compromiso social ha sido clave para alzarse con el Premio Empresa del Año 2026 en la Comunitat Valenciana. Desde sus raíces en Castellón hasta su proyección internacional, la compañía demuestra que es posible liderar con excelencia, transformar el entorno y poner a las personas en el centro de la estrategia empresarial.