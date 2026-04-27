SP-Berner: ‘reciclarse’ para transformar la industria del plástico

En un contexto económico en el que la sostenibilidad ha pasado de ser un valor añadido a convertirse en un requisito imprescindible, pocas compañías han logrado integrar este principio en el núcleo de su modelo productivo con la profundidad y coherencia de SP-Berner. La firma valenciana, galardonada con el Premio Empresa del Año Banco Sabadell 2026 en la categoría de Empresa más Sostenible, representa un caso singular en el tejido industrial español: el de una empresa que no solo ha adaptado sus procesos al nuevo paradigma ambiental, sino que ha construido una ventaja competitiva real a partir de él.

Con más de seis décadas de trayectoria, la compañía mantiene intacto el espíritu inconformista que define su origen familiar, pero lo proyecta hacia un modelo industrial avanzado donde la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad conviven de forma estructural. Lejos de limitarse a iniciativas puntuales o estrategias de marketing verde, SP-Berner ha desarrollado un sistema productivo basado en la economía circular que se traduce en cifras tangibles, auditables y en constante crecimiento.

En 2010, SP-Berner fue pionero en el mercado poniendo en marcha un plan ambicioso, que no ha parado de crecer y que ha logrado generar una más que positiva huella ambiental. De hecho, más del 40 % de la materia prima reciclada utilizada en sus productos procede de su propia planta de reciclaje. Este dato refleja un cambio estructural en el diseño y fabricación de sus productos, orientado a reducir el impacto ambiental sin comprometer la calidad ni la competitividad. «Estamos muy comprometidos con la sostenibilidad. Tenemos una responsabilidad con la sociedad de reciclar más material plástico del que utilizamos en nuestros productos», confesó el CEO de SP-Berner, Jorge Escarpa, en una entrevista reciente con Levante-EMV.

Uno de los pilares fundamentales de este modelo es su planta de reciclaje ubicada en Torrent, muy cerca de su sede central (Aldaia). En sus 72.000 m², esta planta produce actualmente más de 20.000 toneladas anuales de plástico reciclado a partir de material post-consumo y post industrial procedente de sus propias instalaciones, dando lugar a un modelo real de economía circular, prácticamente único en el sector del plástico. Además, desde esta planta SP-Berner lleva a cabo la gestión integral de los residuos siguiendo un proceso de tratamiento de los residuos que implica las fases de recepción, lavado, triturado y posterior granceado.

En línea con su filosofía de economía circular, la compañía ha ido más allá del uso interno del plástico reciclado y, a través de su unidad de negocio de Recycling, comercializa una amplia variedad de materiales reciclados aptos para su posterior uso industrial. De esta forma, al optar por materiales reciclados en lugar de nuevos, las empresas pueden reducir sus costes de producción y mejorar su rentabilidad. Esto es especialmente relevante en un contexto en el que la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental son cada vez más valoradas por los consumidores.

Las grazas de polipropileno para inyección de plásticos que generan en la planta de reciclaje de envases de SP Berner en Torrent. / Miguel Angel Montesinos

Más de 100 millones de inversión

El objetivo de la compañía a medio plazo es todavía más ambicioso: alcanzar una capacidad de reciclaje de 50.000 toneladas anuales, consolidando así un modelo circular que sigue siendo excepcional en la industria del plástico. «Vamos a dar un salto de 15 años en menos de cuatro», aseguró el CEO de la compañía.

Para ello, la inversión juega un papel determinante. SP-Berner ha puesto en marcha un ambicioso plan de más de 100 millones de euros destinado a impulsar la eficiencia, la innovación y el liderazgo en plásticos sostenibles en el sur de Europa en los próximos años. Este proyecto, que la propia compañía define como un ‘Complejo Inteligente 4.0’, implica una profunda transformación tecnológica basada en la automatización, la robotización y la integración de inteligencia artificial. «Es un cambio radical de toda nuestra cultura de empresa», resalta Escarpa.

De forma paralela a su incesante actividad en el ámbito del reciclaje y la reutilización de recursos, la compañía ha extendido su compromiso sostenible al ámbito energético. En 2022, SP-Berner inauguró una central de generación fotovoltaica ubicada en las cubiertas de su centro productivo y sede principal en Aldaia. Con una superficie equivalente a tres campos de fútbol, esta instalación genera anualmente 5,6 millones de kWh de energía solar, evitando la emisión de 1.500 toneladas de CO²₂a la atmósfera, una cifra equivalente a la plantación de 75.000 árboles al año.

Asimismo, la compañía pone el foco en las personas, promoviendo la formación y la cualificación de su equipo para adaptarse a los nuevos entornos tecnológicos. La automatización de procesos no se entiende como una sustitución del factor humano, sino como una oportunidad para elevar el nivel técnico y mejorar las condiciones laborales. Este equilibrio entre tecnología y talento constituye otro de los elementos diferenciales de su estrategia.

En un sector históricamente cuestionado por su impacto ambiental, SP-Berner ha logrado redefinir el papel del plástico, apostando por lo que denominan el ‘Buen Plástico’: aquel que se diseña, utiliza y recicla de forma responsable. Esta filosofía resume una forma de entender la industria que combina rentabilidad y sostenibilidad sin renunciar a ninguna de las dos.

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El reconocimiento recibido en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell no hace sino confirmar la solidez de este modelo. SP-Berner no solo ha demostrado que es posible avanzar hacia una economía más circular, sino que ha convertido esa transición en una palanca de crecimiento y competitividad. Desde la Comunitat Valenciana, la compañía se posiciona así como un referente en la transformación sostenible del tejido industrial, anticipando el camino que muchas otras empresas deberán recorrer en los próximos años.