Llorca aborda en el Palau el futuro del PPCV con los líderes provinciales

Juanfran Pérez Llorca ha dejado este miércoles el traje de 'president' en el perchero y se ha enfundado el de 'fontanero' del partido para tratar de taponar algunas fugas que ha detectado en los sótanos de la formación en la C. Valenciana. El de Finestrat, que ha sido secretario general antes que presidente y se le atribuye un amplio manejo de los resortes internos, parece haber percibido que las bases del PPCV andaban revueltas desde hace algunas semanas por la falta de noticias sobre el congreso regional y ha movido ficha este miércoles, citando a los tres líderes provinciales Vicent Mompó (València), Toni Pérez (Alicante) y Marta Barrachina (Castellón) para tratar de pacificar una situación que se ha ido tensando poco a poco.

El encuentro, pese a ser de partido y no institucional (no estaba en agendas oficiales), ha tenido lugar en el Palau de la Generalitat y se ha prolongado durante unas tres horas en las que los protagonistas han aprovechado para comer. Mompó, Barrachina y Pérez han abandonado la sede del gobierno valenciano casi al mismo tiempo y tomando caminos diferentes, en torno a las 16.30 horas. Llorca, por su parte, ha permanecido en el edificio preparando con su equipo la sesión de control de este jueves en las Corts.

Vicent Mompó, tras reunirse con Pérez Llorca en el Palau de la Generalitat. / Francisco Calabuig

Casualidad o no, la cita de Llorca con sus barones territoriales se ha conocido poco antes de tener lugar y justo un día después de que el president estuviera de visita institucional en Madrid. El entorno del president asegura que estaba prevista desde hace tiempo. Algunas fuentes del PPCV indican que el jefe del Consell habría aprovechado su paso por la capital para hablar con cargos de Génova sobre el futuro del partido, pilotado por una gestora desde finales de 2025 y con un congreso aplazado 'sine die' una vez se zanjó en favor del actual jefe del Consell la sucesión de Carlos Mazón.

Runrún interno

Esto reforzaría la tesis de que la reunión de este miércoles podría haber servido para aportar algo de luz al calendario orgánico, en manos de Madrid desde la aprobación de la citada gestora, ante los líderes provinciales. Y de paso, para despejar esos recelos internos ante la falta de novedades oficiales y los pasos de "hechos consumados" de Llorca hacia esa designación. Estos barones, además, sufren también la parálisis del congreso autonómico por otra vía, pues impide celebrar los de rango inferior, bloqueando su renovación de cara a las próximas elecciones.

Presidencia de la Generalitat, en cualquier caso, rechaza que hubiera careo con el presidente nacional, aunque algunas fuentes no niegan que en el acto de la CEOE al que acudió Llorca pudiera coincidir con algún cargo de la cúpula de Feijóo. Génova, por su parte, ni confirma ni desmiente. El jefe del Consell, preguntado esta mañana sobre la convocatoria a los provinciales, la ha rebajado a un encuentro habitual y ha asegurado que "no hay novedad" en el horizonte. El president ha dicho que suelen verse todas las semanas.

El entorno de Pérez también trasladaba normalidad tras la reunión, que califican de "rutinaria", y ha negado que se haya abordado un posible calendario congresual. "Para nada".

En realidad, el último encuentro del jefe del Consell con sus tres presidentes provinciales se produjo el 26 de enero. Han pasado trece semanas, más allá de los encuentros que se puedan haber dado con unos y otros.

La cita, se haya producido con novedades de la dirección nacional o no, apunta a un intento de Llorca de calmar las aguas internas en un momento en el que los líderes provinciales, que en este tiempo han mantenido su buena sintonía entre sí, empezaban a explorar alianzas al margen de Llorca.

Esos movimientos, muy iniciales todavía, se han enfriado tras conocerse la llamada del president. Sí que está previsto un acto conjunto de Mompó y el alicantino Toni Pérez el 20 de mayo, cuando ambos presentarán en València una exposición de ambas instituciones.

El apoyo territorial de Llorca

El malestar de los barones provinciales, en realidad, no llega de un cuestionamiento del liderazgo de Llorca de cara a 2027 sino de la falta de comunicación orgánica que perciben. De hecho, Mompó, Barrachina y Pérez fueron un apoyo decisivo del ahora president en las horas previas al anuncio de dimisión de Mazón, cuando una designación teledirigida desde Madrid comenzaba a sobrevolar el partido. María José Catalá, alcaldesa de València y con predicamento en la dirección nacional, parecía en esos momentos la favorita de Génova.

Llorca llevaba trece semanas sin reunirse, al menos oficialmente, con los tres presidentes provinciales del partido"

Para frenar esa vía, Mompó, Pérez y Barrachina se sentaron a la mesa con Llorca y sellaron una alianza con la intención de presentar una propuesta de consenso y desde la C. Valenciana a Feijóo. Esta pasaba por situar a Llorca, diputado autonómico como Catalá, como president y líder provisional hasta un congreso autonómico del que Mompó saldría como presidente regional y, por ende, candidato a 2027. Este último extremo, en todo caso, no lo corroboraban todas las versiones de aquel encuentro en Benidorm, algunas contradictorias entre sí.

El movimiento no gustó en Génova, que en un principio lo interpretó como una maniobra de contestación interna urdida por el propio Llorca, a quien tardó unos días en confirmar como su apuesta oficial por delante de Catalá, que siempre ha insistido en su voluntad de seguir en València, renovada tras el paso adelante de Mónica Oltra. Tras alcanzar la presidencia de la mano de Vox, Llorca se ha esforzado en normalizar la tensión política que heredó tras la dana y parece consolidado como el elegido para 2027.

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El problema para él es que el camino hasta esa proclamación todavía no está claro. O cuanto menos, no está oficializado. Algunas voces de Génova apuntan a una inminente convocatoria de algunos de los congresos autonómicos pendientes en el PP, pero la C. Valenciana podría no estar en ese grupo, según las fuentes consultadas. Feijóo todavía no se habría decidido a convocar el cónclave del PPCV y, en caso de hacerlo, podría tener lugar en otoño para lanzar ya de forma oficial esa candidatura de Llorca.