El Consell se desentiende de las "casualidades" entre las vallas publicitarias de la Generalitat y Llorca

El algodón no engaña, reivindicaba un producto de limpieza para promocionar su eficacia, pero este ha mostrado tonalidades distintas según quien lo mirara este jueves en las Corts. Y eso que ha pasado por encima de lo mismo: las vallas promocionales de la Generalitat y del PP, con la cara de Juanfran Pérez Llorca y el lema como 'president' coincidentes en ubicación espacial, tipo de grafía, colores y mensaje (rebaja de impuestos); pero ni aún así el Consell y las diputadas de PSPV y Compromís, Mercedes Caballero e Isaura Navarro han visto lo mismo; un blanco niquelado para los primeros, azul oscuro (o Pantone), con manchas tirando a negras para los otros.

Las similitudes entre la campaña de la Generalitat Valenciana sobre las deducciones en la declaración de la renta, esto es, pagada con dinero público, y la del Partido Popular, con "Juanfran president" de reclamo principal y la reivindicación de bajada de impuestos ha llegado a plantarse, metafóricamente, en el centro del parlamento valenciano. Y por mucho que ambos carteles, situados uno al lado del otro, midieran alrededor de ocho metros de largo y tres metros de alto suficientes como para haber ocupado físicamente todo el espacio central del hemiciclo, el Ejecutivo autonómico no ha visto en ellos nada que pueda conllevar mala fe, error o confusión alguna.

"No existe confunsión, solo se confunde quien quiere", ha explicado José Luis Díez, vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, con competencias en Publicidad Institucional, ante sendas interpelaciones de Caballero y Navarro, socialista y valencianista, que parecen entrar en esa confusión y de ahí sus preguntas. "Necesitamos saber si el diseño de las dos vallas salió del mismo ordenador, ya me dirá la casualidad de que aparezcan vallas del PP junto a las de la Generalitat", ha indicado la diputada del PSPV. "Aparecen los dos carteles uno al lado del otro, es un milagro o una casualidad", ha cuestionado la valencianista.

La diputada del PSPV, Mercedes Caballero, interviene en el pleno de las Corts, este jueves. / José Cuéllar/Corts

Pero descartado que se trate de una obra para análisis vaticana, Díez se ha desentendido de las "casualidades" señaladas por la izquierda, incidiendo en que la campaña impulsada por la Generalitat es "legal", "se ve claro que es la Generalitat" y que se trata de un lema "consolidado" que se lleva haciendo en los últimos años ante la declaración de la renta con "la misma campaña gráfica, de colores y lemas que años anteriores". "¿Qué problema hay de esa valla de explicar la bajada de impuestos?", ha replicado.

Cambio de color

Su contestación ha sido centrándose en la actuación del Ejecutivo autonómico obviando el problema: que el PP haya situado carteles justo al lado de los letreros de la Generalitat, coincidiendo, casualmente, en grafías, color y temática del mensaje. ¿Cómo ha podido suceder? ¿Se sabía por parte de los 'populares', mismo partido que compone exclusivamente el Gobierno valenciano, dónde se iban a poner estas vallas? Esas son las dudas que le han planteado Caballero y Navarro y ante las que Díez ha tirado balones fuera. "No me corresponde a mí valorar campaña de partidos", ha indicado.

La síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro, interviene en las Corts, este jueves. / José Cuéllar/Corts

De manera paralela, pero intrincada en la comunicación institucional, la diputada de Compromís le ha recordado otra "casualidad" como es que el cambio de color corporativo de la Generalitat haya sido para "hacer desaparecer" el rojo de las instituciones y "casualmente" incorporar el azul, "que coincide con el azul de propaganda de Llorca". "No se ha sustituido el azul por el rojo, se ha añadido el azul, se pueden usar indistintamente", ha defendido Díez, cuestión que Navarro le ha negado citando el manual de uso de la imagen corporativa donde se llama a "sustituir en las aplicaciones" ambos colores.

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Con todo ello, las explicaciones de Díez no han convencido a Navarro ni a Caballero que han cargado contra el Consell y directamente contra Díez. "Usted gasta la publicidad institucional para hacer propaganda de su jefe, no creemos en los milagros ni las casualidades", ha indicado la valencianista. "Ustedes confunden la Generalitat con el partido como hicieron con la Gürtel porque necesitan promocionar a Llorca", ha sentenciado la socialista.