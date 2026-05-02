La Inquisición en Alicante, un tribunal limitado

Para remontarse a la Inquisición en la actual provincia de Alicante hay que aportar un matiz territorial. La desaparición de estos tribunales religiosos coincide temporalmente con la creación de las provincias. Eso obliga a situar la represión del ministerio en el sur de la llamada línea Biar-Busot (donde se encontraba el límite septentrional de la antigua Gobernación de Orihuela) en el contexto murciano. Cuando se fundó la Inquisición, en 1478, sus actuaciones al sur de la frontera citada las lideraba el tribunal establecido en Murcia, mientras que al norte la encargada era la de Valencia. Cabe recordar que la diócesis de Orihuela no se creó hasta 1564, y los intentos por crear un tribunal en la antigua gobernación no fructificaron.

Así lo recuerda Cayetano Mas, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alicante, que recuerda que la Inquisición estaba “fuertemente centralizada” en el Consejo de la General y Suprema Inquisición, ubicado en Madrid y del que dependían el resto de tribunales.

En la zona que dependió del tribunal murciano, explica el catedrático, “no hubo nada especialmente llamativo”, ya que “la actividad fue relativamente baja”, con una cifra media de tres o cuatro procesos anuales. Las delaciones fueron diferentes según la época. Si en un primer momento se centraron en los judeoconversos, posteriormente los más afectados fueron los moriscos y en las postrimerías del tribunal se centraron en los liberales y los ilustrados. De hecho, Mas recuerda que “la última relación de causas del tribunal de Murcia fue en diciembre de 1819”, 15 años antes de la desaparición de la Inquisición, “con una relación de abogados y militares liberales”. Unos días después tuvo lugar el levantamiento liberal de Riego en la provincia de Sevilla.

Preguntado por casos relevantes tratados por el tribunal murciano, afirma que los más destacados “tuvieron lugar en Murcia”. Los principales comisarios, “que eran muy sedentarios”, se establecían en ciudades destacadas como Alicante, Orihuela o Elche, “donde hubo más actividad”, hecho que no evitó la actuación en otras localidades.

Uno de los casos más destacados, por su relevancia personal, fue el que afectó a Juan Conchillos (1641-1711), pintor barroco que realizó grandes aportaciones al monasterio de la Santa Faz, castigado a encarcelamiento y embargo acusado de alumbradismo (proceso espiritual apartado de la doctrina oficial) en una causa que finalmente se detuvo desde Madrid. Esta misma acusación la sufrieron diversos vecinos de Novelda a finales del siglo XVII.

Mucho más dramática fue la actuación en Orihuela a finales del siglo XV, donde, según detalla el también catedrático de la UA Juan Antonio Barrio, el caso más paradigmático fue el del médico y cirujano Jaume Liminyana, “el converso oriolano más poderoso e influyente” que fue quemado por la Inquisición tras ser condenado a destierro e inhabilitado para ejercer su oficio. Esto ocurrió en 1495, época en la que la represión religiosa se multiplicó en la actual capital de la Vega Baja.

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Según Cayetano Mas, “el miedo a la inquisición se tenía porque la causa nunca se suspendía: cuando la Inquisición decía procesar y pasaba a juzgar, inmediatamente embargaba bienes e impedía, en el futuro, que los descendientes pudieran realizar carreras de ascenso”. El mismo catedrático define aquellos tribunales como “garantes de un ejercicio de disciplina social al servicio de un estado confesional e intolerante, como todos los estados europeos del momento, aunque sin medios suficientes” y con la finalidad de "devolver infieles al seno de la iglesia".