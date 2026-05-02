Pérez Llorca cumple cinco meses al frente del Consell: prioridad en la bajada de impuestos y el acceso a la vivienda

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha cumplido cinco meses al frente del Consell con la prioridad en la bajada de impuestos, promover el acceso a la vivienda y avanzar en las políticas sociales con el objetivo de continuar trabajando “en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”.

El jefe del Ejecutivo valenciano ha explicado que la acción del Consell “está centrada en desarrollar políticas justas que bajan los impuestos, eliminan la burocracia y dan libertad a las familias, a la vez que aseguran que nuestro territorio cuente con unos servicios públicos fuertes, de calidad y sostenibles a pesar de la infrafinanciación”.

Pérez Llorca ha puesto el foco en las políticas reales y útiles que “solucionen el día a día de los ciudadanos” y ha puesto como ejemplo las actuaciones encaminadas a “facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y colectivos vulnerables, y en impulsar una bajada de impuestos que alivie la carga de las familias”.

En el área de vivienda, hay que destacar el Plan Vive, que ha permitido poner en marcha alrededor de 5.000 inmuebles de protección pública, y los avales del Institut Valencià de Finances (IVF) para ayudar en la compra de la primera vivienda, que han beneficiado a 3.235 jóvenes desde su puesta en marcha, a lo que hay que añadir la reducción del ITP del 8% al 6% para menores de 35 años y más ayudas para el alquiler.

En este campo, también hay que remarcar el impulso a la herramienta Proyectos Habitacionales Locales (PHL) para destinar suelos en desuso calificados como equipamiento dotacional o pertenecientes al patrimonio municipal, que favorecerá la construcción de hasta 120.000 viviendas.

Política fiscal centrada en las clases medias y trabajadoras

En materia fiscal, el jefe del Consell ha indicado que la reforma que está llevando a cabo la Generalitat “está centrada en las clases medias y bajas trabajadoras” y que demuestra con hechos que “bajar impuestos no es sinónimo de recaudar menos, ya que la recaudación por tributos gestionados ha crecido un 14% en 2025".

Así, hay que hacer referencia a la ampliación de los niveles de renta en las deducciones en el IRPF que “van a beneficiar a un millón de ciudadanos de la Comunitat Valenciana con un ahorro estimado de 100 millones de euros, que podrán deducirse en su declaración de la renta los gastos en dentista, oculista, práctica deportiva, enfermedades raras y alzhéimer, entre otras”.

Además, con las nuevas deducciones puestas en marcha por la Generalitat como las dirigidas al fomento de la música, las deducciones por nacimiento, adopción o acogimiento, y la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para facilitar la transmisión de empresas familiares y explotaciones agrícolas “nos hemos convertido en la autonomía con más desgravaciones en el tramo autonómico del IRPF de toda España”.

Los recursos sanitarios que merecen los ciudadanos

El máximo representante del Ejecutivo valenciano también ha situado la sanidad pública en el centro de sus políticas útiles “con más recursos, mejores infraestructuras y mayores garantías para los profesionales, con el objetivo de avanzar en la calidad asistencial de los ciudadanos y una sanidad más humana y personalizada”.

De hecho, la Generalitat está invirtiendo en infraestructuras sanitarias el triple que en la anterior legislatura, con 280 millones de euros al año, y ya ha ejecutado el 90% del presupuesto de 2025 en modernizar y reforzar los centros de salud y hospitales.

El president también ha citado la puesta en marcha de los Centros de Atención Urgente 24 horas, que supondrá la creación de unas 80 nuevas plazas de medicina familiar y 40 de enfermería, y la convocatoria de más de 900 plazas en zonas de difícil cobertura.

Además, ha puesto en valor que “hemos reducido las listas de espera en pacientes de prioridad 1 en un 55%, pasando de 61 días a 27 de espera media, y hemos cerrado 2025 con la tasa quirúrgica más baja de España, un 9,91 por cada 1.000 habitantes, muy por debajo del 17,69% nacional, según los datos del Ministerio”.

Igualmente, hay que nombrar medidas como la Estrategia contra el cáncer 2026-2030, el refuerzo de las unidades ELA y enfermedades raras, el Plan valenciano de Salud Metal y Adicciones, y la apuesta por la innovación y digitalización sanitaria, entre otras.

En educación, Pérez Llorca ha garantizado la gratuidad del primer curso universitario para aquellos que aprueben todas las asignaturas, reconociendo así su esfuerzo y rendimiento académico, así como la creación de una Red de Universidades de la Comunitat Valenciana para el Empleo.

La Comunitat Valenciana como tierra de oportunidades

El jefe del Consell ha recordado que la Comunitat Valenciana “lidera la creación de empresas y de autónomos y es la segunda comunidad autónoma que más empleo genera, lo que demuestra que nuestro territorio es una tierra de oportunidades, atractivo para la inversión y que confía en la industria para seguir creciendo”.

Entre las acciones puestas en marcha en estos meses, cabe señalar la segunda Ley de Simplificación Administrativa, así como la puesta en marcha de 27 medidas de apoyo a empresas y familias de la Comunitat Valenciana ante la crisis derivada de la Guerra de Irán valoradas en 421 millones de euros.

En este impulso a la actividad industrial, hay que resaltar el Plan del Sector Aeroespacial, la Estrategia de Reindustrialización, la creación del Visor Único de Suelo Industrial, el refuerzo de la Formación Profesional y cercana a la empresa con el desarrollo de proyectos como el learning factory del calzado, y el aumento del 22% en las ayudas a I+D+i, entre otras.

El jefe del Consell ha afirmado que “apostamos por una industria fuerte para que nuestra economía avance, cree empleo, sea más atractiva para retener el talento y facilite la llegada de proyectos empresariales estratégicos para la Comunitat Valenciana con herramientas como los Proyectos de Interés Autonómico”.

Así, hay que señalar propuestas como la gigafactoría de baterías eléctricas PowerCo en Sagunt, el hub energético de BP en Castellón, el Campus Digital Valley en Picassent, Edwards Lifesciences en Moncada o la nueva factoría aeroespacial de PDL Space en Elche. Actuaciones que podrían generar 18.000 millones de euros de inversión y la creación de alrededor de 22.000 puestos de trabajo en los próximos años.

Mejores infraestructuras y una política hídrica justa

El president también ha resaltado el compromiso del Consell por potenciar el desarrollo de infraestructuras claves para la Comunitat Valenciana, desbloqueando proyectos paralizados durante años, activando grandes planes inversores y planificando el futuro en dos ejes claves como movilidad y agua.

De este modo, hay que mencionar el Plan de Inversiones de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2026-2030, con una inversión de 839 millones de euros para modernizar y ampliar el transporte público, además de actuaciones como el desdoblamiento de la CV-95, el Eje de la Cerámica o la mejora de la movilidad en carreteras de los municipios de la Comunitat Valenciana.

A esto hay que sumar la renovación del mapa concesional de los autobuses interurbanos para reforzar la conectividad de los municipios de la Comunitat Valenciana con una inversión de alrededor de 400 millones de euros.

Por otro lado, en gestión hídrica Pérez Llorca ha insistido en la defensa del agua que merece la Comunitat Valenciana, ya que “nos avalan años de políticas eficientes”, y ha señalado que se trata de una labor que “la Generalitat no solo la apoya con palabras, sino con presupuestos ya que, en esta legislatura, hemos invertido cerca de 50 millones en modernización de regadío”.

Asimismo, ha recordado el plan EPSAR de depuración de aguas 2026-2030 en el que se están invirtiendo 665 millones de euros en 122 municipios y que nos permitirá seguir siendo la autonomía que más agua reutiliza de toda España, y la finalización de las obras del margen izquierdo del postrasvase Júcar-Vinalopó que “permitirán a esta infraestructura estar operativa a finales de 2026”.

Igualmente, el Gobierno valenciano está culminando las obras del tramo I y tramo II del postrasvase Júcar-Vinalopó que estarán operativas a finales de este año, y ha avanzado una tercera fase. Además, la Generalitat continúa reivindicando un gran pacto del agua en España y ha exigido la paralización de las nuevas normas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

De igual manera, el president ha destacado la incorporación de 548 jóvenes y nuevos agricultores y ganaderos al campo valenciano. Estas ayudas han supuesto la movilización de más de 27 millones de euros en ayudas, duplicando el número de beneficiarios respecto a convocatorias anteriores y cada uno de ellos recibirá una media de 51.000 euros.

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Esta iniciativa se suma a otras como la reducción del 60 % del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales aplicable a las parcelas agrícolas, que sitúa el tipo impositivo en el 4 %, frente al 10 % anterior.