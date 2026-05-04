El Consell cesa al director general de Cultura

El pleno del Consell ha aprobado este lunes el cese, a petición propia, de Miquel Nadal Tárrega como director general de Cultura de la Generalitat y el nombramiento de Ignacio Prieto como su sustituto. El relevo supone un cambio de perfil al frente del departamento: Nadal llegaba al cargo con una trayectoria vinculada al ámbito cultural y literario, mientras que Prieto procede principalmente de la gestión administrativa y del ámbito político.

Nadal, escritor y ganador en 2021 del Premi Lletraferit con la novela Càndid, accedió a la Dirección General de Cultura en julio de 2024, tras la reestructuración del Consell derivada de la salida de Vox del gobierno autonómico. Durante este periodo se mantuvo en el equipo de Cultura tanto con José Antonio Rovira como con la actual consellera, Carmen Ortí.

Su sustituto, Ignacio Prieto, es licenciado en Derecho y desde hace menos de un año ocupaba la subdirección de Gestión del Institut Valencià de Cultura (IVC), puesto al que accedió mediante comisión de servicios. Su trayectoria previa se había desarrollado principalmente en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha). Además, es concejal del PP en El Puig de Santa Maria, miembro de la ejecutiva local del partido desde 2018 y secretario comarcal en l’Horta Nord.

IGNACIO PRIETO / L-EMV

Polémica con el Circuit Cultural

El nombramiento sitúa así al frente de Cultura a un perfil de gestión más que a una figura procedente del sector cultural. Prieto tuvo uno de sus primeros episodios de exposición pública en el ámbito cultural durante el encuentro profesional organizado en Chulilla por el IVC y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias en torno al Circuit Cultural Valencià. La cita, planteada como una jornada con ayuntamientos, gestores culturales y compañías, acabó con malestar entre profesionales del sector.

La asociación Gestió Cultural denunció entonces que no se permitió a los gestores culturales intervenir ni aportar su criterio sobre cuestiones clave del Circuit Cultural. Según relató la entidad, un anuncio realizado por Prieto sobre la convocatoria de adhesión de municipios al circuito para 2026 generó inquietud entre los asistentes, que no pudieron debatirlo, lo que derivó en la protesta y abandono de la sala por parte de buena parte de los profesionales presentes.

Destino a la Diputació

La salida de Nadal se produce, además, en paralelo al proceso abierto por la Diputación de València para renovar la dirección de varias instituciones culturales provinciales. El ya exdirector general de Cultura figura como favorito para ponerse al frente de la Institució Alfons el Magnànim, la editorial pública dependiente de la Diputación, actualmente inmersa en una reordenación de su estructura y pendiente de cubrir su dirección.

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La posible llegada de Nadal al Magnànim permitiría al dirigente cultural mantenerse en primera línea institucional, aunque ya fuera desde la administración provincial. Su nombre es el que más ha sonado para asumir una institución que arrastra meses de interinidad y que el gobierno de la Diputación quiere encajar dentro de la nueva arquitectura cultural impulsada por el equipo de Vicent Mompó y Ens Uneix.