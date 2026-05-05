Sanidad pide disculpas e investigará el caso de la paciente en el suelo durante dos horas y media junto al hospital

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha pedido disculpas públicas por el caso de una paciente psiquiátrica que, según testigos, fotos y vídeos, permaneció durante dos horas y media el pasado lunes tirada en el suelo en las inmediaciones del acceso de Urgencias del Hospital Universitario de Sant Joan d'Alacant.

La joven, de 24 años e incapacitada por su estado de salud mental, fue dada de alta, tras permanecer ingresada la noche anterior, por "agitación psicomotriz resuelta" aunque la familia señaló a este diario que "la sacaron en pleno brote y la dejaron tirada a unos diez metros de la puerta de Urgencias. Evidentemente estaba muy mal". Según añadieron, permaneció tapada con una sábana que le sacaron desde el centro. Después huyó y los parientes acudieron a denunciar a la Guardia Civil su paradero desconocido pero ella retornó a la zona hospitalaria.

El responsable autonómico ha asegurado que se investigarán los hechos y que, en caso de confirmarse, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse. La Dirección General de Salud Mental se remite a ese informe, al igual que el gerente del centro.

La asociación Defensor del Paciente llevará la actuación con la joven a la Fiscalía para que esclarezca lo ocurrido

Historial

Ante estos hechos, Carmen Flores, presidenta de la asociación Defensor del Paciente, ha tildado la situación de "horrible por la falta de humanidad y responsabilidad". Asimismo, tiene intención de poner el caso en manos de la Fiscalía de Alicante para que lo investigue. La joven presenta un largo historial psiquiátrico con problemas desde la infancia y tratamiento profesional. El parte de alta del lunes recoge que ella había verbalizado deseos de alta, y se le indica como tratamiento al alta retomar su terapia psicotrópica, y acudir a su centro de salud (USMA de El Campello) para solicitar un adelanto de cita con Psiquiatría.

Durante una comparecencia ante los medios en Alicante este martes tras visitar las nuevas Urgencias del Hospital Doctor Balmis, el conseller ha reconocido que no disponía en ese momento de información detallada sobre el incidente. No obstante, ha señalado que la gerencia del Hospital de Sant Joan será la encargada de esclarecer lo sucedido. “No tengo noticias de esta paciente psiquiátrica que usted dice”, ha afirmado inicialmente, para añadir a continuación que, si los hechos ocurrieron como se han relatado, “en primer lugar, disculpas”. "Me imagino que el gerente tendrá la información y tomará las medidas oportunas".

Varias personas intentan ayudar a la paciente mientras estaba en el suelo / INFORMACIÓN

Perspectiva humana

El titular de Sanidad ha incidido en la necesidad de abordar este tipo de situaciones desde una perspectiva humana, poniendo el foco en la atención al paciente. “En esto hay que ser, sobre todo, humano”, ha señalado, al tiempo que ha reconocido que, en un sistema sanitario que realiza millones de actos asistenciales cada año, pueden producirse incidencias puntuales.

Así, ha cifrado en alrededor de 85 millones los actos sanitarios anuales en la Comunidad Valenciana, un volumen que, según ha explicado, hace posible que surjan episodios aislados. Sin embargo, ha subrayado que lo verdaderamente importante es la respuesta del sistema ante estos casos. “Lo importante es lo que se hace para que no vuelva a pasar”.

El conseller ha insistido en que cualquier circunstancia que altere el normal desarrollo de la atención sanitaria debe ser analizada en profundidad. Por ello, ha reiterado que se investigará lo ocurrido para depurar responsabilidades si fuera necesario y mejorar los protocolos de actuación.

Incidentes

Al mismo tiempo, ha defendido el funcionamiento global del sistema sanitario valenciano, destacando algunos indicadores que, a su juicio, reflejan su nivel de calidad. Entre ellos, ha mencionado la actividad en trasplantes, la atención oncológica infantil o la implantación de nuevas infraestructuras sanitarias, como la reciente ampliación de los servicios de urgencias en la provincia de Alicante.

No obstante, el conseller ha querido diferenciar entre estos logros estructurales y los incidentes concretos que puedan producirse en la práctica diaria. En este sentido, ha reiterado que pedir disculpas es el primer paso cuando se detecta "cualquier tipo de circunstancia que pueda haber alterado el normal ritmo cotidiano de cualquier tipo de asistencia y, por supuesto, investigarlo para que no pase más".

El caso de la paciente ha generado inquietud y críticas, especialmente por tratarse de una persona con patología psiquiátrica, un colectivo considerado especialmente vulnerable dentro del sistema sanitario, y por dejarla durante más de dos horas en el suelo a pocos metros de Urgencias, de donde acababa de salir tras pasar la noche.

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El conseller ha concluido reiterando su compromiso con una sanidad pública “humana, eficaz y de calidad”, y ha asegurado que cualquier situación que no se ajuste a estos principios será revisada con el objetivo de mejorar la atención a los ciudadanos.