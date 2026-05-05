Virus
Una valenciana viaja en el crucero con un brote de hantavirus
La oceanógrafa Aitana F. V. viajaba en el MV Hondius como miembro de la tripulación en labores de investigación y asegura que lo está pasando "muy mal"
Una valenciana se encuentra entre las personas que viajan en el crucero neerlandés MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus con catorce españoles a bordo y fondeado frente a la costa de Cabo Verde. Según ha publicado À Punt, se trata de Aitana F. V., una oceanógrafa con trayectoria internacional que formaba parte de la tripulación del buque y realizaba labores de investigación a bordo.
La embarcación permanece retenida con 149 personas entre pasajeros y tripulación, mientras las autoridades sanitarias y la naviera negocian el puerto en el que podrá desembarcar, aunque la ministra portavoz, Elma Saiz, ha confirmado que, aunque los recursos de atención y desinfección están preparados en las islas, la autorización de entrada depende estrictamente de la evaluación epidemiológica que se está realizando en estos momentos a bordo del buque
Entre las opciones que se han puesto sobre la mesa figuran Gran Canaria o Tenerife, aunque el Ministerio de Sanidad ha señalado que todavía no hay una decisión definitiva sobre el destino final del barco. En total, en el barco viajan 149 personas de 23 nacionalidades diferentes. La mayor parte son filipinos, 38, todos ellos tripulantes, y también hay 23 británicos y 17 estadounidenses.
Aitana F. V. es licenciada en Ciencias del Mar por una universidad valenciana y doctora en Oceanografía Física por una universidad neozelandesa. En redes sociales se presenta como "exploradora polar" y "entrenadora de alto rendimiento". En declaraciones a À Punt, la investigadora ha reconocido que la situación a bordo está siendo muy complicada y que lo están pasando "muy mal".
¿Qué es el hantavirus?
El buque MV Hondius zarpó desde Argentina el pasado 20 de marzo, en una ruta que incluyó también la Antártida continental, las islas Malvinas, las islas Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y la isla Tristán.
El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves
Los hantavirus son una familia de virus transmitidos principalmente por roedores, como ratas y ratones. Pueden causar enfermedades graves, entre ellas el síndrome pulmonar por hantavirus, potencialmente mortal, y la fiebre hemorrágica con síndrome renal. La OMS indica que solo uno de sus tipos tiene capacidad de transmisión entre personas.
Primer fallecido
El primer fallecido, un hombre holandés, murió a bordo del crucero el pasado 11 de abril y su cuerpo fue desembarcado en la isla británica de Santa Elena el 24 de abril. El 27 de abril, su esposa, también de nacionalidad holandesa, fue trasladada a un hospital en Johannesburgo donde también falleció. La empresa neerlandesa añadió que "por el momento, no se ha confirmado que estas dos muertes estén relacionadas con la situación médica actual a bordo".
Ese mismo día, otro pasajero, de origen británico, "enfermó gravemente" y también fue evacuado a Sudáfrica donde permanece "en estado crítico aunque estable" y al que sí se le ha identificado una variante del hantavirus. Finalmente, el pasado sábado 2 de mayo, un tercer pasajero de origen alemán falleció a bordo aunque "aún no se ha determinado la causa", añadió el comunicado.
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