Sanidad confirma que la valenciana a bordo del barco del hantavirus "se encuentra bien"

La Conselleria de Sanidad ha confirma que Aitana F. V., la oceanógrafa valenciana que se encuentra a bordo del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus, se encuentra en buen estado de salud. La directora general de Salud Pública, Begoña Comendador, ha intentado contactar directamente con ella, y el Ministerio de Sanidad ha trasladado a la conselleria que la investigadora "se encuentra bien", según han confirmado a este diario fuentes del departamento que encabeza Marciano Gómez.

El conseller ha asegurado en un foro este miércoles que su departamento se va a coordinar con el Ministerio de Sanidad y ha enviado un mensaje de tranquilidad porque "es muy difícil la transmisión -del hantavirus- entre personas". "Se sabe que hay casos en Argentina y la OMS estudia si los contagios fueron previos a subirse al barco. El periodo de incubación puede ser de semanas, lo cual dificulta saber exactamente cuál es la situación", ha agregado. "Desde la dirección general de Salud Pública estamos constantemente en contacto con el Ministerio para poder iniciar, si fuese necesario, acciones estratégicas conjuntas", ha apuntado Gómez.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha confirmado que "sí ha habido una toma de contacto" por la Conselleria de Sanitat con el Ministerio de Sanidad. "Ayer intentaron ya ponerse en contacto con esa valenciana que está en el barco y también se ha hablado con el Ministerio de Sanidad al respecto", ha señalado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó una reunión este miércoles por la mañana para abordar la petición de la OMS de que España acoja el crucero en Canarias, "en línea con el derecho internacional y los principios humanitarios". Por ello, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido una reunión urgente con Sánchez para que reconsidere la decisión, al no ver garantizadas las condiciones de seguridad. "Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias", ha declarado.

Los contagios en el buque del hantavirus

El MV Hondius, operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, partió del puerto argentino de Ushuaia con destino Cabo Verde y destino final Canarias, transportando a un total de 147 personas: 88 pasajeros y 59 tripulantes. De ellos, 13 pasajeros y un tripulante son de nacionalidad española, procedentes de Cataluña (5), Madrid (3), Asturias (3), Castilla y León (1), Galicia (1) y la Comunitat Valenciana (1).

La alerta sanitaria saltó el pasado 2 de mayo, cuando la OMS recibió la notificación de un brote de enfermedad respiratoria grave de origen inicialmente desconocido a bordo del buque. Las investigaciones posteriores apuntaron al hantavirus como agente causante, una infección transmitida por roedores que puede derivar en un síndrome cardiopulmonar grave y que tiene una tasa de mortalidad elevada una vez que el cuadro clínico se agrava. El Ministerio de Sanidad señaló como foco de contagio una "zona de aventuras" del barco en la que se detectó la presencia de ratas portadoras del virus

El brote se ha cobrado ya tres vidas: una pareja de ciudadanos holandeses y un pasajero alemán. Al menos otro caso, un ciudadano británico, permanece en estado crítico en la UCI de un hospital de Johannesburgo. La OMS ha confirmado dos casos de laboratorio y supervisa otros cinco sospechosos. Actualmente el barco se encuentra en Cabo Verde, donde las autoridades de los estados implicados están llevando a cabo la investigación epidemiológica y las acciones de salud pública necesarias para la prevención y control del brote, garantizando la seguridad sanitaria global.

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La valenciana Aitana F. V. es licenciada en Ciencias del Mar por una universidad valenciana y doctora en Oceanografía Física por la Universidad Victoria de Wellington, en Nueva Zelanda. Investigadora especializada en oceanografía antártica, construyó su carrera científica en el extremo sur del planeta tras instalarse en Nueva Zelanda, donde trabajó en MetOcean Solutions, empresa dedicada al pronóstico marino para el sector privado. En paralelo desarrolló una intensa actividad investigadora: en 2018 dirigía a bordo del buque Tangaroa, del Instituto Nacional de Investigación de Agua y Atmósfera (NIWA), un programa de despliegue de boyas en las aguas profundas del mar de Ross para estudiar la masa de agua más fría y densa del planeta y su relación con el cambio climático. En sus redes sociales se presenta como "exploradora polar" y "entrenadora de alto rendimiento". Su trayectoria le valió en 2023 ser designada jurado de los Premios Jaume I en el ámbito de Protección del Medio Ambiente, uno de los galardones científicos más prestigiosos de España.