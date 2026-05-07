Los profesores mantienen la huelga indefinida después de que Conselleria les ofrezca 75 euros mensuales brutos más en 2029

"La huelga indefinida está servida". Con esa frase han resumido los cinco sindicatos presentes este jueves en la mesa de negociación con la Conselleria de Educación el fracaso de la cuestión salarial. Lo han hecho después de que llegara -verbalmente, no por escrito, afean- la proouesta de subida de retribuciones, que les ha hecho la propia Mari Carmen Ortí: una subida progresiva de 1.050 euros brutos anuales en tres años, es decir, la posibilidad de ver incrementado sus salarios en 75 euros brutos al mes en 2029.

La distancia que existe entre esta propuesta de Educación y la inicial de la plataforma reivindicativa formada ahora por los cinco sindicatos con presencia en la mesa de negociación -STEPV, ANPE, CCOO, UGT y CSIF- es abismal. En el documento unitario de reivindicaciones, los sindicatos demandaban una subida salarial de 500 euros brutos al mes. Algunos habían hecho los cálculos por su cuenta antes de unificar criterios: el STEPV hablaba de recuperar el poder adquisitivo perdido -en torno a un 20%- mientras que el CSIF cifraba inicialmente en 300 euros lo que debían subir los salarios para que los docentes valencianos dejaran de estar entre los peores pagados de España. Desde UGT, además, recordaban que hace 20 años se negociaron salarios de los docentes valencianos y se logró una subida de 130 euros al mes. Todo muy alejado de los 75 euros al mes que se podrían incrementar los salarios en 2029.

Tres sindicatos se levantan de la mesa y los cinco siguen apoyando el paro

Por eso, tres de los sindicatos se han levantado automáticamente de la mesa de negociación, en la que estaba Mari Carmen Ortí, que, después de desgranar la propuesta salarial, se ha marchado a las Corts Valencianes. Se trata de STEPV, UGT y CCOO. Mientras, CSIF y ANPE han decidido quedarse para seguir negociando otros asuntos, como el de la reducción de la carga burocrática, motivo original de convocatoria de la mesa. Pero los cinco coinciden: la huelga indefinida sigue adelante. Consideran "decepcionante" e "indignante" la propuesta de Educación.

La consellera ha valorado su propuesta ante los medios pero no ha detallado cómo se subirían esos salarios, si a razón de tres tramos de 25 euros brutos o en qué proporción. Lo más lógico parece pensar que el primer año -porque se les ha dicho que se haría efectivo el 1 de enero de 2027- habría una subida de 25 euros, a los que se sumarían otros 25 en 2028 y otros 25 en 2029, pero los sindicatos aseguran desconocer el detalle.

La consellera ha asegurado que esa subida situaría a "gran parte de los docentes que hay en la Comunitat entre los mejores pagados de España" teniendo en cuenta los sexenios. Asegura que la mayor parte del profesorado valenciano tiene entre 42 y 47 años y cobra tres sexenios.

La mesa de negociación con la consellera y los sindicatos / Miguel Ángel Montesinos

Supeditado a la aceptación de los servicios mínimos

"Para nosotros es muy importante que todos estos temas estén supeditados, como no puede ser de otra manera, a que el derecho de evaluación del alumnado que se va a presentar a las pruebas PAU esté asegurado", ha dicho. Es decir, al cumplimiento de los servicios mínimos que propuso el departamento de Educación y que todavía no se han aprobado oficialmente pero que los sindicatos han rechazado frontalmente y se proponen impugnar. Desde la parte laboral hablaban de "chantaje" al supeditar la negociación a no impugnar el hecho de que los profesores de Segundo de Bachiller tengan que acudir a trabajar aun estando de huelga para "todas las actividades relacionadas con la evaluación" del alumnado.

"Nosotros no tenemos ni por qué aceptarlos ni por qué rechazarlos, porque una vez que se publiquen son de obligado cumplimiento", ha dicho Marc Candela, responsable de Acción Sindical del STEPV en declaraciones posteriores al encuentro. "Por lo tanto, obviamente el lunes comenzará la huelga indefinida sí o sí", ha resumido.

Para el STEPV, la propuesta salarial es indignante, "No nos comparamos con el resto de territorios, lo que queremos es recuperar nuetro poder adquisitovo perdido desde 2010, un 20%, que serían alrededor de 500 euros", ha explicado. Es decir, que "ni de lejos" llega a un mínimo "aceptable" la propuesta de 75 euros al mes al tercer año.

CSIF recuerda que el Gobierno de España subió un 11,4%

Coincide José Seco, presidente autonómico de CSIF Educación, en que la propuesta es "insuficiente". El sindicato ha recordado la anterior negociación con el Gobierno de España, que se saldó con un acuerdo salarial firmado por CCOO, UGT y ellos mismos, que subía los salarios un 11,4%. "Entendemos que solamente por comparación, lo que se nos ha ofrecido es insuficiente", ha dicho. Sobre las palabras de la consellera de que el 70% de los docentes mejorará su salario, se ha preguntado qué pasaría con el 30% restante.

Para Xelo Valls, secretaria general de Educación de CCOOPV, la propuesta es "irrisoria" y, además, no tiene en cuenta la posible subida del IPC. "Es totalmente decepcionante e indignante y por eso nos hemos salido de la mesa". Asimismo, afea que no haya habido propuesta por escrito sino "de palabrita" y con unos cálculos "totalmente insuficientes". "Por tanto, la huelga indefinida está servida", ha concluido.

Javier González Zurita, de Enseñanza de UGTPV, que entraba "esperanzado", ha salido "indignado". "Esperaba que la consellera tomara el timón de la negociación, pero tengo la sensación de dilación, de que realmente no se quiere negociar nada", ha lamentado. Sobre la propuesta económica, ha cuantificado la pérdida de poder adquisitovo de los docentes entre 4.000 y 6.000 euros. "La negociación que tuvimos hace 20 años a nivel autonómico se saldó con una subida de 130 euros de subida y ahora nos ofrecen 75 euros a final de tres años", ha criticado. Así que, gastado el "último cartucho", añade, "la única forma de incrementar la presión es la huelga".

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El último sindicato en sumarse a la movilización, ANPE, que se unió ayer al comité de huelga, ha compartido estas valoraciones. "Es una propuesta poco ambiciosa y por tanto nos reafirmamos en que ahora es el momento de sumar esfuerzos e impulsar actuaciones y, por tanto, respaldamos esa huelga indefinida", ha dicho su presidente en la Comunitat Valenciana, Lauren Bárcena.