La consellera Ortí, abierta a presentar una nueva propuesta salarial la semana que viene

"He dicho que no cerramos absolutamente ninguna puerta". Con estas palabras ha resumido la consellera de Educación, Mari Carmen Ortí, el estado actual de las negociaciones sobre las reivindicaciones del profesorado que convoca la huelga indefinida en educación pública a partir del lunes próximo. No cierra la puerta pero tampoco acelera la negociación, ni plantea un contacto in extremis este fin de semana. Da por hecho que el paro dará comienzo el lunes como está previsto, sin que ningún acuerdo de última hora lo haya podido impedir. Sobre la semana próxima, la primera de huelga, sí ve probable que haya nuevas reuniones. ¿Podría ser? "Podría", responde.

"Hemos realizado una propuesta de incremento salarial con la que los profesores se situarían entre los cinco mejores pagados de todo el Estado español", ha dicho Ortí en declaraciones a los medios en la Conselleria. "Además de eso, también hemos planteado medidas para la reducción de la carga burocrática y hemos propuesto la elaboración de un plan director sobre las infraestructuras y el confort térmico", ha reivindicado. Asimismo, ha dicho que aceptan la propuesta sindical de incluir también en el calendario de negociación aspectos relacionados con la formación profesional.

Como este jueves, la consellera ha insistido en que "toda esa negociación está supeditada a que efectivamente el alumno de Segundo de Bachillerato sea evaluado en condiciones óptimas de objetividad". Ha calificado las PAU como "un procedimiento en concurrencia competitiva con otros alumnos". "No tener las condiciones adecuadas puede causar una situación que para ese alumno puede ser irreversible para toda su vida", ha añadido. Preguntada sobre por qué reclaman que los sindicatos acepten unos servicios mínimos que son, por definición, obligatorios, ha dicho que la negociación estaba supeditada a que no se impugnaran. Y aunque los sindicatos sí han manifestado que lo harán, dice, la puerta está abierta a negociar: "Sí, claro, claro que sí".

"Yo es que francamente no puedo entender que no estén de acuerdo en proteger a este alumnado; son alumnos que necesitan esta protección especial, y no olvidar que hay alumnos que sufrieron en primera persona las consecuencias de la dana y que han tenido dificultades para llegar a final de curso", ha defendido. Y afea a los sindicatos que hayan escogido precisamente esa fecha para la huelga "sabedores de que estos alumnos podrían ser gravemente perjudicados". "Quiero apelar a la responsabilidad porque al fin y al cabo todos somos educadores", indica.

No se cierra a una nueva propuesta salarial

La cuestión salarial es una de las que está sobre la mesa, y es la que motivó ayer que tres sindicatos -STEPV, UGT y CCOO- se levantaran de la mesa. Sobre si plantearán una nueva propuesta, ha dicho: "estamos abiertos a la negociación y a poder hablar, claro que sí".

Sobre el resto de temas de la reivindicación -infraestructuras, ratios-, ha dicho que la Conselleria "estableció un calendario de negociación hace poco dos meses para ir tratando un tema detrás de otro, de manera ordenada y con el protagonismo de cada uno de los temas que corresponde". "Y en la primera cuestión, que era el tema de las retribuciones, ya hubo un desacuerdo total. Entonces, claro, no se ha podido seguir evolucionando con el resto del desarrollo de la mesa", ha justificado.

Cuándo será esa nueva reunión no está claro. "Nosotros sí tenemos previsto volver a convocarlos en próximas ocasiones, pero, claro, de momento la urgencia que tenemos es que el lunes hay una huelga planteada y tenemos muchos frentes abiertos, porque debemos intentar que los alumnos que asistan a las escuelas y a los institutos estén atendidos y puedan utilizar los servicios complementarios de comedor y transporte, y que todo funcione con normalidad", ha resumido.

La carta a las familias

Las familias agrupadas en FAMPA València recibieron ayer con indignación la carta que la consellera de Educación, Mari Carmen Ortí, envió a los padres y madres del alumnado a través de la aplicación GVA Web Familia. En la misiva, se reivindicaban las políticas educativas del Consell y se criticaba que el paro indefinido convocado a partir del 11 de mayo pudiera convertir a los alumnos en “rehenes” de un conflicto laboral. Pero la federación de AMPAS y la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic advierten: no los enfrentarán a los docentes que ejerzan su derecho a huelga. “Es la forma más ruin de enfrentar a las familias con el profesorado, intentando desviar el foco, que es la responsabilidad que tiene la Conselleria en todo esto”, resumen.

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Preguntada sobre qué le diría a esas familias, ha respondido que la intención de la carta era "informar precisamente a las familias y que sepan que esta Conselleria tiene la obligación de velar por sus hijos e hijas".