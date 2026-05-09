Morant llama al PSPV a movilizar a 100.000 "activistas" para diseñar el programa y elegir los candidatos de 2027

La mirilla del PSPV ya apunta hacia las elecciones de 2027. Los socialistas valencianos han celebrado este sábado el Comité Nacional, el mayor órgano del partido entre congresos, acto que han convertido en el lanzamiento de la candidatura de Diana Morant hacia las urnas, previstas para dentro de un año y para la que ya cuentan los días: ayer eran 379, según las cuentas de la líder autonómica.

Morant no sólo ha sido arropada por los principales cargos del partido, que han cerrado filas en torno a ella, sino también por figuras históricas como el expresident Ximo Puig o Ciprià Císcar, formalizado hoy como nuevo presidente de la Ejecutiva de Morant. La imagen de unidad en torno a la líder era uno de los objetivos buscados por la dirección autonómica con este gran acto, celebrado como es habitual en la sede de UGT de València.

Otra meta del Comité Nacional era que sirviese para "abrir" el partido a la sociedad, según transmitían fuentes de la dirección autonómica los días previos. Para evidenciar esa voluntad, y como gesto político, los socialistas han invitado a participar a colectivos sociales 'agraviados' por el Consell del PP como víctimas de la dana o profesores, a las puertas de una huelga indefinida en Educación.

Además, Morant ha llamado a las bases socialistas a movilizar a 100.000 "activistas del cambio" para que participen directamente en el proyecto del PSPV. Desde el plano ideológico al de la confección de candidaturas. Un proceso que, según confirman fuentes de la dirección, desembocaría en unas primarias cuyas fechas dependerán del comité Federal.

"Invitemos a esas 100.000 a participar y a elaborar nuestro proyecto, que tengan capacidad de participacción de de verdad, no tengamos miedo a abrirnos. Tengamos miedo de no hacerlo. Demos capacidad, podemos hacerlo para que decidan con nosotros nuestro proyecto y decidan también nuestros liderazgos y nuestras candidaturas a las ciudades y a la Presidencia de Generalitat, seamos los candidatos del pueblo, el proyecto del pueblo", ha señalado.

“Persona a persona, puerta a puerta, calle a calle, barrio a barrio, pueblo a pueblo”, ha defendido la líder socialista, quien ha puesto deberes a militantes y simpatizantes, a quienes a pedido “no dejar escapar ninguna conversación ni ninguna oportunidad de sumar” a quienes quieren “ser protagonistas del cambio”. "Os quiero de pie", ha insistido.

Morant ha asegurado que la Comunitat Valenciana vive “un momento decisivo” y ha reivindicado que “la derrota del populismo, del racismo, del antifeminismo y de todas las políticas retrógradas de la derecha y la extrema derecha empezará aquí, en la Comunitat Valenciana”. "Podemos repetir la historia", ha dicho en alusión a la victoria de Ximo Puig en 2015. El expresident ha arropado este sábado a la secretaria general, cerrando así los rumores sobre un cierto distanciamiento del expresident del proyecto de Morant.

"Saber gestionar la diversidad"

Durante su intervención, y apoyándose en esa presencia --y legado-- de Puig, Morant ha situado la unidad interna como condición indispensable para afrontar el próximo ciclo electoral y ha apelado a todas las estructuras del PSPV a trabajar con un objetivo compartido: recuperar los gobiernos para mejorar la vida de la ciudadanía.

“Cuando estamos unidos somos más fuertes. Tenemos músculo político, experiencia de gobierno y la responsabilidad de volver a poner la democracia, la dignidad y la justicia social en el centro de la Generalitat”, ha señalado Morant, que ha destacado la diversidad del PSPV pero la necesidad de "saber gestionarla".

La líder socialista ha reivindicado además la fortaleza municipal y territorial del partido, así como el legado de los gobiernos progresistas, y ha defendido la necesidad de recuperar el autogobierno valenciano, blindar los servicios públicos y garantizar una financiación justa para la Comunitat Valenciana.

"Escuchar e incorporar talento"

El segundo de los ejes planteados por Morant ha sido la apertura del partido a la sociedad valenciana. En ese sentido, ha reivindicado que el PSPV vuelva a ser “la casa del pueblo”, un espacio abierto para todas aquellas personas que quieran implicarse en la construcción de una alternativa política y social.

“La política no se puede hacer de espaldas a la sociedad. Queremos escuchar, incorporar talento, sumar ideas y construir el futuro de esta tierra junto a quienes no se resignan”, ha explicado.

Morant ha señalado que el PSPV quiere construir un proyecto amplio, integrador y transversal, capaz de representar “a la mayoría social valenciana”, y ha reivindicado la diversidad territorial, cultural y lingüística de la Comunitat Valenciana como “una fortaleza”.

El apoyo social

Durante su intervención, Morant ha reivindicado también la necesidad de construir una alternativa política “escuchando y acompañando” a los sectores sociales afectados por las políticas del Consell del PP, algunos de ellos representados en la sala.

En este sentido, ha mostrado su apoyo a las víctimas de la dana y ha asegurado que escuchar a las familias afectadas “ha sido una lección de dignidad, coraje y verdad”. Asimismo, ha reafirmado el compromiso del PSPV con la reconstrucción y con una gestión pública “basada en la empatía, la transparencia y la responsabilidad”.

La líder socialista ha asumido también las reivindicaciones de la comunidad educativa valenciana, que también se ha dirigido a los miembros del Comité Nacional a través de uno de sus representantes, y ha defendido que “el profesorado merece respeto, estabilidad y recursos”. Morant ha criticado los recortes y el conflicto abierto por el actual Consell con docentes, familias y estudiantes, y ha garantizado que el PSPV trabajará para “recuperar la dignidad de la educación pública valenciana”.

Además, ha apostado por reforzar la sanidad pública, garantizar el acceso a la vivienda y proteger los servicios públicos frente a las privatizaciones impulsadas por la derecha.“Queremos intervenir para que la vivienda sea un derecho real y no un bien especulativo; impedir que se privatice la sanidad y garantizar oportunidades para la mayoría social de esta tierra”, ha defendido.

Morant ha reivindicado también la recuperación del autogobierno valenciano, el desarrollo del Derecho Civil Valenciano y una financiación justa para la Comunitat Valenciana, asegurando que los socialistas “no renunciarán ni a un euro” de los recursos que corresponden a los valencianos y valencianas, incluida una quita "total" de la deuda relativa a la infrafinanciación.

Puig sale "más contento" de lo que entra

En el Comité Nacional se ha ratificado el nombramiento de Ciprià Ciscar como presidente del PSPV-PSOE. La secretaria general le ha agradecido que ponga su experiencia de gestión de y partido al servicio del progresismo valenciano de manera incansable.

Morant ha agradecido la presencia en el Comité Nacional de “los arquitectos de las mejores cosas que nos han pasado a los valencianos, entre los que ha destacado al expresident de la Generalitat, Ximo Puig. “Ximo, gracias por toda la dignidad, la dedicación y la empatía en los peores momentos”.

Puig ha bendecido tanto la "convicción" exhibida por Morant como su voluntad de abrir el partido a la sociedad civil. De hecho, ha señalado que se va del comité "más contento" de lo que entró por lo escuchado de la secretaria general. "Es el camino acertado", ha dicho.

El expresident ha señalado que en el proceso de escucha que ahora se abre hay que recoger propuestas e ideas y también “hay que alertar de esos populismos de extrema derecha que presentan soluciones fáciles a problemas complejos”. Puig ha concluido su intervención destacando que a la Comunitat Valenciana “le hace falta ya una presidenta de la Generalitat”.

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En el Comité Nacional también han intervenido la secretaria del Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, y el secretario de Movilidad de la Comisión Ejecutiva Federal socialista y ministro de Hacienda, Arcadi España.