Posible contagio
La mujer ingresada en Alicante da negativo en hantavirus en la primera PCR
Sanidad le repetirá la PCR en un plazo de 24 horas para ratificar este resultado
La mujer se encuentra estable y no tiene nuevos síntomas
La mujer de 32 años, ingresada en el hospital Sant Joan de Alicante, ya tiene el resultado de su prueba PCR: es negativo. Así lo ha adelantado la cadena Ser y confirman fuentes del Gobierno y la Conselleria de Sanidad a Levante-EMV, del mismo grupo editorial que el periódico Mediterráneo. Ahora habrá que esperar al resultado de una segunda prueba que se le realizará en un plazo de 24 horas para ratificar este resultado. En caso de descartar el contagio, se la trasladará al hospital Gómez Ulla de Madrid para pasar la cuarentena de 42 días. Este es el tiempo decretado por el Gobierno.
La mujer está ingresada en el centro alicantino desde que fue trasladada en ambulancia desde su domicilio hasta el centro, donde se encuentra ingresada en una habitación aislada según adelantó. El traslado se ha realizado con los mecanismos de seguridad establecidos: la afectada estaba aislada en todo momento dentro de una cápsula de presión negativa para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales. Una vez en el centro hospitalario ha sido llevada a la habitación correspondiente por un circuito seguro y aislado.
Todo el dispositivo se realizó siguiendo el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad, después de que la Dirección General de Salud Pública contactara con ella tras recibir alerta a través del Sistema Europeo de Alertas y en coordinación con el Ministerio de Sanidad. En el centro, el personal está haciéndole el seguimiento y analiza detenidamente la evolución de su cuadro sintomatológico. Por el momento, solo tiene síntomas respiratorios leves y tos. Como medida preventiva, y siguiendo el protocolo del Ministerio, se la ha trasladado a una habitación con presión negativa.
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