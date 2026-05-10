Ciprià Ciscar, nuevo presidente del PSPV: «Diana Morant es mucho más conocida que Mazón cuando fue elegido ‘president’»

La entrevista es en su casa familiar (desde sus bisabuelos) en Picanya, uno de los pueblos de la gran riada. Él llegó desde Madrid al día siguiente. Un coche lo dejó en Albal, a varios kilómetros, y anduvo todo el trayecto en medio de un paisaje apocalíptico que no olvida. Cerca de cumplir 80 años, ha aceptado la presidencia del PSPV para ayudar a Diana Morant a ser la primera presidenta de la Generalitat.

¿Llega para ser un jarrón chino?

Llego a la presidencia conociendo muy bien que es algo simbólico. Me siento honrado. Es una satisfacción ayudar.

¿Qué ha cambiado para que declinara ser senador y ahora acepte la presidencia del partido?

En 2019 pensé que debía dar paso a gente joven. El cargo de presidente del partido es orgánico y de disposición a colaborar en un momento apasionante por la tarea que hay por delante.

¿Ha hablado con su predecesor, José María Ángel?

Me hubiera gustado que no hubieran existido los hechos que llevaron a su salida, pero tengo la mejor consideración de él.

¿Teme que le busquen algún escándalo del pasado o está exento ya de temores?

Siempre depende de la vulnerabilidad que encuentren. Estoy bastante tranquilo después de tantos años y cargos. Ya he pasado más de un examen.

Ciprià Ciscar, fotografiado para la entrevista. / Miguel Angel Montesinos

¿Es hoy la política una actividad para tener miedo de entrar?

Siempre tiene riesgo por la exposición pública, que hace que uno sea criticable. Hoy ese riesgo es mayor porque hay siembra de odio y falta de respeto a la convivencia constructiva.

Los partidos deberían actuar todos con energía contra cualquier atisbo de corrupción en lugar de mirar si el otro también lo hace

También han contribuido los políticos a esa desconfianza con tantos casos de corrupción, ¿no?

Las personas que han incumplido su deber deben afrontar su situación y los partidos deberían actuar todos con energía contra cualquier atisbo de corrupción en lugar de mirar si el otro también lo hace.

¿No es contradictorio eso con la defensa que hacía de José María Ángel?

Fue separado del cargo sin haber una actuación judicial.

¿Entraría hoy en política si tuviera 25 años?

He pensado si repetiría lo hecho y mi conclusión es que probablemente sí. En las circunstancias actuales hace falta más gente que se dedique con integridad y convicción a trabajar por las personas.

¿Es este el peor momento de la democracia desde la Transición?

Es un momento distinto. Ha habido duros, pero hoy hay medios, como las redes sociales, que facilitan la acusación y el ataque, que incluso se extiende a las familias, que no pasaba tanto antes. El mundo es más complejo y hay que saber trabajar en ese contexto.

¿Ha fallado la izquierda al no ofrecer una alternativa ilusionante frente al neoliberalismo a pesar de gobernar?

En España, las grandes transformaciones han sido impulsadas por gobiernos socialistas. Quizá hoy se echa en falta el diálogo y el acuerdo en los grandes temas, especialmente en la Comunitat Valenciana.

El Consell está perdiendo la confianza de la ciudadanía, porque ha fallado en lo fundamental: proteger a la gente

¿Por qué?

Porque el gobierno de la Generalitat está perdiendo la confianza de la ciudadanía, porque ha fallado en lo fundamental: proteger a la gente. Lo hemos vivido con la dana. La actuación de quien estaba al frente fue un incumplimiento de la obligación de protección. Si unimos el trato posterior y cerrar ahora la comisión de investigación o decir que la reconstrucción ha acabado en junio, indica que quieren pasar pantalla rápido para olvidar.

Ha salido Carlos Mazón del Consell. ¿No es suficiente?

Ha habido un cambio necesario y lento, pero es la misma legislatura: un gobierno del PP con apoyo de Vox. Además, hay un hecho que puede parecer pequeño, pero es importante: las Corts es el único parlamento que excluye al principal partido de la oposición de su Mesa. Denota un talante poco respetuoso.

Llorca no me parece que suponga un cambio real, sino una continuidad del pacto rápido de la servilleta

¿Le ha decepcionado Juan Francisco Pérez Llorca?

Veo continuidad en el retroceso de servicios públicos, de la igualdad y en el menosprecio a la lengua propia. No me parece que suponga un cambio real, sino una continuidad del pacto rápido de la servilleta. Se echa en falta capacidad de empatizar y cuidar a la gente. Los gobiernos han de ser compasivos. Y en este, falta compasión.

Hablaba antes de diálogo. ¿El Gobierno de España ha hecho todo lo que podía?

El Gobierno de España está cumpliendo su compromiso con una aportación económica y de infraestructuras considerable. Hay actitudes diferentes: unos dicen que en junio terminan, mientras Diana Morant afirma que se estará todo el tiempo y con todo el dinero que haga falta hasta concluir todo.

Pero a pesar de la gestión de la dana, las encuestas dan opciones de gobierno a la derecha. ¿Por qué la oposición no arrolla?

Han cambiado cosas. En octubre de 2024 parecía que el PP iba a alcanzar la mayoría absoluta y ahora todo está muy próximo. Se ha defraudado la confianza del ciudadano y eso es lo más grave en política.

¿Con qué haya partido, para usted es suficiente?

Todo es un proceso hasta ganar confianza. El camino se está recorriendo.

Sobre la financiación autonómica, ¿por qué no se llega a un acuerdo?

Un hecho: somos los últimos de la cola, el presidente de la Generalitat pide 1.782 millones y el Gobierno le ofrece el doble, 3.670, pero no lo aceptan.

Por ir contra el Gobierno de España son capaces de renunciar a mejorar las condiciones de los valencianos

¿Porque esa reforma no es sobre todo para solucionar un problema político en Cataluña?

No lo aceptan porque solo por ir contra el Gobierno de España son capaces de renunciar a mejorar las condiciones de los valencianos.

¿Arcadi España como ministro de Hacienda es un activo de cara al futuro?

Es muy importante para el PSPV tener ministros, porque aportan una sensibilidad directa sobre los problemas valencianos.

¿Estar en el Gobierno no significa alejarse también de los valencianos y la agenda local? Lo digo por Diana Morant.

La distancia es corta. No hay alejamiento. El contacto es constante.

Ahora es mucho más útil para los valencianos que Morant defienda los intereses de la Comunitat desde el Consejo de Ministros

¿No le recomienda entonces dejar el ministerio?

Llegado el momento tomará la decisión, pero ahora es mucho más útil para los valencianos que defienda los intereses de la Comunitat desde el Consejo de Ministros. Ha sido muy favorable con la dana y la financiación.

¿Es Diana Morant la mejor candidata del PSPV?

Es una persona preparada, con experiencia institucional y puede representar perfectamente la alternativa. Tiene condiciones.

Ciprià Ciscar, durante la entrevista. / Miguel Angel Montesinos

¿Preocupa que no tenga buenos índices de conocimiento ni la mejor opinión pública?

Es mucho más conocida que Mazón cuando fue elegido president. Y Llorca no lo es mucho más pese al cargo que ocupa.

¿Ha de tener un discurso propio al margen de Ferraz y Moncloa?

Lo tendrá. Y lo tiene. Pero hay etapas. La dirección del PSPV está articulando un proyecto para ganar la confianza de la ciudadanía. No me cabe la menor duda.

Morant tendrá un discurso propio al margen de Ferraz. La dirección del PSPV está articulando un proyecto

¿A la vista de la popularidad, Pilar Bernabé tendría más posibilidades como candidata?

Ambas son un muy buen equipo junto también a Arcadi España y Rebeca Torró.

¿Ximo Puig es pasado? Para algunos veteranos sería una buena solución en un momento complejo.

No me lo ha manifestado nadie así. Pasado no se es nunca, pero las etapas pasan. Las personas siempre tienen algo que aportar.

¿Puig? Pasado no se es nunca, pero las etapas pasan

¿Lo de José Luis Ábalos se lo veía venir?

No así. Mi sentimiento es de rechazo absoluto y dolor. Ahora los tribunales deben decidir.

¿Les va a hacer mucho daño?

El PSOE tiene a muchas mujeres luchadoras y comprometidas que están por encima de esto.

¿Ábalos traicionó al partido?

Cualquier persona que contraviene los valores y las ideas que dice defender es evidente...

Yo nunca vi sobres de efectivo en Ferraz, por eso me sorprende

Usted fue secretario de Organización del PSOE, como Ábalos. ¿Circulaban sobres de efectivo?

Yo nunca los vi, por eso me sorprende también. Desde 1994, a quienes tenían responsabilidad se les entregaba una tarjeta y se pagaba siempre con ella. Luego eso se cambió.

¿No tenía un Koldo?

No. Es muy importante la gente que se elige.

Si la legislatura continúa es porque la mayoría del Congreso de los Diputados quiere que así sea

¿Debe dimitir un presidente que no puede aprobar presupuestos en la legislatura?

La dimisión es un acto voluntario. Si la legislatura continúa es porque la mayoría del Congreso de los Diputados quiere que así sea.

El PSOE ha perdido mucho poder autonómico. ¿Es culpa de Pedro Sánchez?

En mayo del próximo año se añadirá la Comunitat Valenciana.

¿Alicante es hoy el agujero del PSPV?

Es una parte muy importante del partido y de la Comunitat, y se ha visto los problemas que tiene con el caso de las viviendas concedidas a amigos. La pérdida de confianza también se está mostrando allí, porque ese es el peor ejemplo ante una necesidad social.

Pero el partido no parece fuerte ante esa situación. Las encuestas no les catapultan.

No las he visto. Pero en todo caso, puede cambiar.

¿Debería el PSPV reencontrarse con Jorge Rodríguez?

Defiendo los acuerdos en general, más aún con quienes hemos compartido mucho. La prioridad es recuperar un proyecto de convivencia, eliminando el odio de la política, y propiciar acuerdos, como el de la financiación, con todas las fuerzas.

Defiendo los acuerdos en general, más aún con quienes hemos compartido mucho [sobre Jorge Rodríguez]

¿También con Vox?

No se dan las circunstancias.

¿Sería partidario de pactar con el PP para dejar fuera a Vox en 2027?

Habrá que situarse en el momento, dentro de un año, pero hay que aspirar a aglutinar una mayoría social de progreso.

Ciprià Ciscar. / Miguel Angel Montesinos

¿Entonces, si no hay mayoría de izquierda, hay que dar por bueno un gobierno de PP y Vox?

No me corresponde la decisión ni me va a corresponder. Ya la tomamos una vez... [la gestora que dejó gobernar a Rajoy]

¿El regreso de Oltra activa a la izquierda o puede motivar más a los votantes de la derecha?

No tengo una respuesta clara.

¿De quién se siente más cerca, de Felipe González o de Sánchez?

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