Los sindicatos esperan la llamada de Conselleria: “Fue Ortí la primera en levantarse de la mesa”

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, convocó este lunes, primera jornada de huelga educativa indefinida, a los medios de comunicación para ofrecer el dato actualizado de seguimiento del paro. No solo para eso: también para explicar qué haría falta para que la representación de los trabajadores y la administración volvieran a sentarse a negociar. Según McEvoy, el requisito es que los tres sindicatos que abandonaron la mesa de negociación cuando Conselleria planteó como propuesta salarial una subida de 75 euros brutos al mes en 2029 -STEPV, CCOO y UGT- volvieran a la mesa. Ahora, los sindicatos, responden. En este enlace puedes seguir la última hora de la huelga en Castellón y toda la Comunitat Valenciana.

Los sindicatos

Desde el STEPV, el sindicato mayoritario, recuerdan que no fueron los primeros en levantarse de la negociación. “La primera persona en abandonar la Mesa Sectorial fue la consellera Ortí; a las 12, con la reunión en marcha, acudió a una rueda de prensa que ella misma había convocado, dejando al director general de Personal con la responsabilidad de explicar la propuesta retributiva de los famosos 75 euros en tres años”, han denunciado.

No quieren fragmentar la negociación

En este sentido, esperan “una llamada o una convocatoria por parte de la Conselleria para retomar las negociaciones”. Y reclaman, además, que esa negociación sea integral, o sea que en ella se aborden todos los puntos de la plataforma reivindicativa. “Después de que se expusiera la propuesta retributiva, STEPV preguntó por las propuestas sobre el resto de temas, ya que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, informó a los medios el día anterior de que la consellera Ortí acudiría a la mesa de negociación con una propuesta sobre todos los temas. Pero no fue así”, recuerdan.

“Ante la falta de propuestas sobre el resto de temas —ratios, infraestructuras, plantillas y valenciano—, y ante la propuesta retributiva claramente insuficiente, STEPV decidió marcharse de la mesa sectorial por incumplimiento de los compromisos”, indican desde el sindicato. Reconocen que el segundo punto del orden del día era tratar la burocracia, “pero el sindicato ya anunció que no aceptaría una fragmentación de la negociación en cuatro meses, como intenta imponer la Conselleria”.

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"No somos los sindicatos quienes convocamos las mesas"

Así que se muestran sorprendidos por el hecho de que se les emplace a volver a una mesa que no pueden convocar. “No somos los sindicatos quienes convocamos las mesas de negociación, es la Administración quien nos convoca, y todavía no lo ha hecho”, recuerdan. A su juicio, eso responde a que “la Conselleria continúa jugando a dilatar la negociación lo máximo posible y, además, intenta responsabilizar a los sindicatos de no querer negociar, cuando quien no deja de poner obstáculos a la negociación es la Conselleria, que incluso está dejando como mentiroso al presidente de la Generalitat”.