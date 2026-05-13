Así es el nuevo hotel de cinco estrellas gran lujo que abre este verano en València

La cadena valenciana MYR ultima la apertura de un hotel de cinco estrellas gran lujo en el Cap i Casal. Las habitaciones están dirigidas a clientes con un gran poder adquisitivo. El establecimiento contará con 102 estancias entre las que destaca la Grand Heritage, una suite de 88 metros cuadrados cuyo precio ronda los 3.000 euros la noche en fin de semana.

Este proyecto será el nuevo buque insignia de la cadena en València. El edificio, ubicado en la avenida del Puerto, 31, ocupa el antiguo centro de datos del Banco de Valencia, una construcción brutalista de 1975 cuya identidad se ha preservado.

En este alojamiento cobra especial protagonismo, según los responsables de la cadena, un jardín vertical natural de más de 20 metros de altura situado en el atrio. Este jardín actuará como eje vertebrador del espacio, aportando luz y ofreciendo a los huéspedes una experiencia diferente.

Coctelería del hotel The Bank. / Levante-EMV

88 metros más 23 metros cuadrados

La suite principal tendrá grandes ventanales para contemplar València desde múltiples perspectivas y un salón independiente, con zona de estar y mesa de reuniones para hasta ocho personas. Además, ofrece la posibilidad de conexión con una habitación adicional de 23 metros cuadrados, ampliando su versatilidad y convirtiéndola en una de las propuestas más exclusivas del hotel, según los impulsores del proyecto.

El hotel contará con dos conceptos gastronómicos diferenciados: un restaurante a pie de calle centrado en cocina de brasas, con vocación de convertirse en punto de encuentro urbano, y un rooftop de inspiración asiática que aportará un enfoque más experiencial y cosmopolita.

La azotea, con piscina, vegetación integrada y zonas de descanso, está diseñada como un destino en sí mismo, capaz de atraer tanto a huéspedes como a valencianos, reforzando así la rentabilidad del establecimiento más allá de la ocupación hotelera.

Orientación al lujo

El desarrollo del proyecto ha implicado importantes retos técnicos que refuerzan su carácter singular. Desde la reconstrucción estructural de núcleos de comunicación hasta la ejecución de una cúpula acristalada de doble curvatura o el refuerzo de la cubierta para albergar la piscina, cada decisión responde a un equilibrio entre viabilidad, diseño y experiencia de usuario.

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Recreación de una de las habitaciones del hotel The Bank. / Levante-EMV

Con esta apertura, MYR mantiene su estrategia de crecimiento apoyada en la singularidad de sus proyectos y en una orientación al lujo, según los responsables de la cadena. El grupo valenciano ya cuenta con activos como el Palacio Vallier, Puerta Serranos, Marqués House o Plaza Mercado.