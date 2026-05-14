Huelga educativa
La Conselleria de Educación deja fuera de la propuesta a los sindicatos el aumento salarial
Así lo han indicado desde el STEPV y UGT
Conselleria asegura que el salario queda fuera del documento, pero no de la negociación
La negociación ha comenzado pero lo ha hecho sin que se revise el anterior punto de desacuerdo entre la Conselleria de Educación y los sindicatos. El departamento de Mari Carmen Ortí convocó para este jueves una nueva mesa de negociación presencial con los sindicatos y todo apuntaba a que la cuestión salarial iba a quedar relegada a un segundo plano. Así lo apuntaban las declaraciones del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Y así está siendo.
Los cinco sindicatos están sentados ahora a la mesa con la consellera y todo su equipo y, fuentes sindicales presentes en la reunión avanzan que se ha desvelado, por fin, el contenido del "preacuerdo" que ofrece la Conselleria. En él no hay "ninguna" propuesta de recuperacion salarial, indican desde UGT. Desde el STEPV aseguran asimismo que "la recuperación del poder adquisitivo queda fuera del preacuerdo". Aseguran fuentes de Conselleria que se ha preferido empezar por puntos en los que era más sencillo llegar a un acuerdo. El salario, indican estas mismas fuentes, queda fuera del documento pero no de la negociación.
Tampoco hay "ninguna propuesta de mejora concreta" en el ámbito de las plantillas, sino que solo se ha planteado su revisión por parte de una comisión de seguimiento y un compromiso de agilizar las sustituciones.
Ratios, burocracia
Lo que sí incluye la propuesta es otros asuntos de los que planteó la plataforma reivindicativa. Es el caso de las ratios. En la negociación, la Conselleria ha puesto sobre la mesa una reducción progresiva según el calendario estatal, así como la reducción específica de ratios en zonas despobladas ( con una mesa técncia específica para hacer seguimiento) y una ratio específica de ocho alumnos por cada nueva aula UECO (las unidades específicas en centros ordinarios) a partir del curso 2027-2028. Las aulas de este tipo que ya estén constituidas se quedarán como están.
En cuanto a la reducción de la burocracia en el día a día de los docentes, el "preacuerdo" incluye trece puntos. Son trece procedimientos en los que se simplificarán los trámites administrativos.
En materia de infraestructuras, Ortí ya indicó que la Conselleria les había presentado, en la anterior mesa fallida, una propuesta al respecto. En este caso, ha sido de puesta en marcha de un plan de confort térmico y accesibilidad, aunque los sindicatos denuncian que no tienen fechas de ejecución del mismo.
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